伊朗止步32強淘汰賽 世界盃小組賽結束後29日返國

伊朗隊隊長塔雷米（Mehdi Taremi）。(美聯社)

伊朗 隊在世界盃 足球賽小組賽遭到淘汰後，球隊官員今天表示，全隊將於29日搭機返國，結束本屆世界盃征程。

法新社報導，伊朗隊發言人表示，代表隊將於當地時間29日下午6時（格林威治時間30日凌晨1時）自本屆世界盃期間的基地、墨西哥西北部邊境城市蒂華納（Tijuana）搭機返國。

伊朗在G組小組賽先後與紐西蘭、比利時及埃及 戰成平手，以3分名列小組第3，但最終以2個淨勝球之差無緣晉級32強淘汰賽。

早在本屆世界盃開賽之前，伊朗隊就被德黑蘭與美國、以色列持續交戰的陰影籠罩。

由於約12名隨隊人員遭美方拒發簽證，伊朗隊於5月底將其世界盃基地由美國亞利桑那州的土桑（Tucson）遷至蒂華納。

儘管伊朗可以前往美國完成所有小組賽事，但仍對美國官方的入境限制感到不滿。

相關限制包括拒絕伊朗隊在賽事前2天提早入境美國。儘管伊朗最後一場對上埃及的比賽獲准提早2天入境，但賽後仍必須立即返回墨西哥。

戰平埃及後，伊朗隊隊長塔雷米（Mehdi Taremi）表示：「這是一屆災難性的世界盃，簡直就是一場災難。」

「誰該負責？是國際足球總會（FIFA）。他們應該解決所有問題，但很遺憾，他們從一開始就沒做到。」