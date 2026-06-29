我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭女作家控性侵定罪 川普上訴遭最高法院駁回

白宮：川普特使與庫許納將赴杜哈參加伊朗會談

孫興慜長文致歉：直到現在 也很難接受這個現實

世界新聞網╱即時報導
當地時間6月24日，在墨西哥蒙特雷進行的2026美加墨世界盃足球賽A組小組賽中，...
當地時間6月24日，在墨西哥蒙特雷進行的2026美加墨世界盃足球賽A組小組賽中，南非隊1比0戰勝南韓隊，圖為南韓隊長孫興慜在比賽後。（新華社）

南韓隊在2026年美加墨世界盃分組賽出局後，隊長孫興慜在社群媒體發表長文，向南韓國民及所有球迷致歉。

孫興慜在文中表達了對未能符合外界期望的沉重心情與極大責任感，並承諾將全力以赴，重新贏得球迷的支持。全文如下：

我不知道該從哪裡開始說起。我無法裝作若無其事，也完全不想逃避現實。

首先，我想真心向大韓民國國民以及所有熱愛足球的球迷們說一聲對不起。

我自己也是個熱愛足球的人，所以如果換作是我看到這樣的比賽，真的也會感到非常遺憾、鬱悶和痛苦。因此，僅僅一句「對不起」，恐怕根本無法承載球迷們的失望和傷痛，甚至連說出這句話本身，都讓我感到遠遠不夠。

每天、每一刻，各種情緒交織在一起，我知道球迷們正度過比任何人都更痛苦的時間。我至少想把這句話傳達給大家。這對我來說也是比任何事情都更珍貴的賽事，是我一直以來常說的「小時候夢想中的舞台」。如今它彷彿崩塌了一樣，我的心情難以言表，非常著急，也非常心痛。說實話，直到現在，我也很難接受這個現實。

想到球迷們承受著比我更大的失望和傷痛，我甚至覺得談論自己的心情都必須格外謹慎。但我想，球迷們感受到的心情，和我的心情應該沒有太大不同。

我很清楚，為了這個舞台，很多東西都被犧牲了。大家所付出的時間和心意，以及始終如一的支持與愛，最終沒能得到回報，對此我也感到非常沉重的責任感。真的非常抱歉。也真心感謝所有一直相信我們、支持我們、陪我們走到最後的人。

與其現在用言語表達一切，為了能重新挽回大韓民國國民和足球球迷們的心，我會重新回到自己的位置上全力以赴。為了再次給大家帶來快樂，我會拼死拼活地奔跑。和球迷們許下的承諾，我絕對沒有忘記。直到球迷們再次尋找我、再次需要我為止，我會付出我的一切，重新做好準備。

最後，在這樣的狀況下，還要再一次向球迷們提出請求，讓我心情非常沉重且抱歉。但真的要拜託大家，比起給予所有球員過多的批評和傷害，雖然現在大家一定很難熬，但還是懇請大家能給予溫暖的支持與鼓勵。

感謝大家耐心讀完這篇長文。

當地時間6月24日，在墨西哥蒙特雷進行的2026美加墨世界盃足球賽A組小組賽中，...
當地時間6月24日，在墨西哥蒙特雷進行的2026美加墨世界盃足球賽A組小組賽中，南非隊1比0戰勝南韓隊。圖為孫興慜（右）在比賽中拚搶。（新華社）

精華 FAQ

  • 他先向大韓民國國民與所有球迷致歉，並強調自己無法逃避現實。文中多次提到遺憾、痛苦與沉重責任感，顯示他對結果非常難受。

  • 孫興慜認為球迷承受的失望和傷痛可能比他更大，自己不該輕易談論個人感受。他也感謝一路支持球隊的人，認為大家的付出沒有得到回報。

  • 他表示會回到自己的位置上全力以赴，努力重新贏回球迷的心，並用表現帶來快樂。同時他也請求外界少一些批評傷害，多給球員溫暖支持。

南韓 孫興慜

上一則

世界盃╱巴西舉國應援…公務員放假看球 教頭關注日門將

延伸閱讀

世界盃／拔孫興慜先發輸南非 南韓教頭：令人遺憾結果

世界盃／拔孫興慜先發輸南非 南韓教頭：令人遺憾結果
世界盃／孫興慜表現差被說踢得像張員瑛 南韓守門員說明失誤原因

世界盃／孫興慜表現差被說踢得像張員瑛 南韓守門員說明失誤原因
南韓世足吞敗 尹斗俊痛心：避免失言 很多話忍住不說

南韓世足吞敗 尹斗俊痛心：避免失言 很多話忍住不說
世界盃╱南韓「衝擊敗」南非 教頭：是我判斷錯誤

世界盃╱南韓「衝擊敗」南非 教頭：是我判斷錯誤

熱門新聞

6月27日，在美國達拉斯進行的2026美加墨世界盃足球賽J組小組賽中，約旦隊對陣阿根廷隊。(新華社)

阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐

2026-06-28 00:15
6月25日，南韓球迷在首爾光化門廣場觀看比賽。(新華社)

世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球

2026-06-27 19:54
烏拉圭確定無緣晉級32強，讓卡位戰排序第7名的南韓再少了一名對手。圖為南韓12日逆轉捷克，奪下小組賽首勝。(路透)

世界盃／維德角、西班牙助攻 「分組3卡位」巴拉圭晉級、南韓少一對手

2026-06-27 00:00
阿根廷球星梅西(後右)與妻子安東妮拉(後左)，以及他們的三個兒子蒂亞戈(前排右起)、馬泰歐和西羅。(美聯社資料照)

不專心看老爸？梅西創紀錄時 兩兒子場邊打鬧搶鏡

2026-06-23 17:06
C羅在小組賽第三戰未能為葡萄牙取分。（新華社）

世界盃／C羅再度沉寂 葡萄牙0：0哥倫比亞 下戰對克羅埃西亞

2026-06-27 21:55
葡萄牙球星C羅。（路透）

世界盃特寫╱C羅騙了全世界 他的「變」與「不變」

2026-06-25 15:31

超人氣

更多 >
坐經濟艙不等於腿伸不直 6航空公司椅距寬到被評為最舒適

坐經濟艙不等於腿伸不直 6航空公司椅距寬到被評為最舒適
告別有氧運動 科學家：這才是年長者減體脂最佳訓練

告別有氧運動 科學家：這才是年長者減體脂最佳訓練
新研究：80歲大腦還能變年輕 醫稱每天只需做這些練習

新研究：80歲大腦還能變年輕 醫稱每天只需做這些練習
年存5千滾出數百萬 多數父母不知為孩子累積的免稅財富

年存5千滾出數百萬 多數父母不知為孩子累積的免稅財富
公寓失火 加大華生資產全燒沒 1錯誤恐讓他得不到賠償

公寓失火 加大華生資產全燒沒 1錯誤恐讓他得不到賠償