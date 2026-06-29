孫興慜長文致歉：直到現在 也很難接受這個現實

當地時間6月24日，在墨西哥蒙特雷進行的2026美加墨世界盃足球賽A組小組賽中，南非隊1比0戰勝南韓隊，圖為南韓隊長孫興慜在比賽後。（新華社）

南韓 隊在2026年美加墨世界盃分組賽出局後，隊長孫興慜 在社群媒體發表長文，向南韓國民及所有球迷致歉。

孫興慜在文中表達了對未能符合外界期望的沉重心情與極大責任感，並承諾將全力以赴，重新贏得球迷的支持。全文如下：

我不知道該從哪裡開始說起。我無法裝作若無其事，也完全不想逃避現實。 首先，我想真心向大韓民國國民以及所有熱愛足球的球迷們說一聲對不起。 我自己也是個熱愛足球的人，所以如果換作是我看到這樣的比賽，真的也會感到非常遺憾、鬱悶和痛苦。因此，僅僅一句「對不起」，恐怕根本無法承載球迷們的失望和傷痛，甚至連說出這句話本身，都讓我感到遠遠不夠。 每天、每一刻，各種情緒交織在一起，我知道球迷們正度過比任何人都更痛苦的時間。我至少想把這句話傳達給大家。這對我來說也是比任何事情都更珍貴的賽事，是我一直以來常說的「小時候夢想中的舞台」。如今它彷彿崩塌了一樣，我的心情難以言表，非常著急，也非常心痛。說實話，直到現在，我也很難接受這個現實。 想到球迷們承受著比我更大的失望和傷痛，我甚至覺得談論自己的心情都必須格外謹慎。但我想，球迷們感受到的心情，和我的心情應該沒有太大不同。 我很清楚，為了這個舞台，很多東西都被犧牲了。大家所付出的時間和心意，以及始終如一的支持與愛，最終沒能得到回報，對此我也感到非常沉重的責任感。真的非常抱歉。也真心感謝所有一直相信我們、支持我們、陪我們走到最後的人。 與其現在用言語表達一切，為了能重新挽回大韓民國國民和足球球迷們的心，我會重新回到自己的位置上全力以赴。為了再次給大家帶來快樂，我會拼死拼活地奔跑。和球迷們許下的承諾，我絕對沒有忘記。直到球迷們再次尋找我、再次需要我為止，我會付出我的一切，重新做好準備。 最後，在這樣的狀況下，還要再一次向球迷們提出請求，讓我心情非常沉重且抱歉。但真的要拜託大家，比起給予所有球員過多的批評和傷害，雖然現在大家一定很難熬，但還是懇請大家能給予溫暖的支持與鼓勵。 感謝大家耐心讀完這篇長文。

當地時間6月24日，在墨西哥蒙特雷進行的2026美加墨世界盃足球賽A組小組賽中，南非隊1比0戰勝南韓隊。圖為孫興慜（右）在比賽中拚搶。（新華社）