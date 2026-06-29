世界盃╱巴西舉國應援…公務員放假看球 教頭關注日門將

球迷在巴西柯帕加巴納海灘觀看世界盃比賽。（美聯社）

巴西 隊與日本 隊將於世界盃 足球賽32強對決。巴西全國上下已進入「全國應援」狀態，連公家機關也特別放假。巴西總教練安切洛蒂還特別點名，有在關注日本隊當家門將鈴木彩豔。

日本隊將在29日於32強賽事迎戰5屆冠軍巴西隊，而巴西國內已經開始準備為國腳加油。

日本朝日電視台報導，巴西柯帕加巴納海灘（Copacabana Beach）聚集大批觀光客，這片熱鬧非凡的海灘已經搭建起可容納一萬人的巨型戶外轉播會場。

由於這場比賽是在巴西當地時間週一白天開踢，巴西政府特地讓公家機關等單位放假，讓全國公務員能為球員加油。

巴西球迷接受採訪時表示，「贏的絕對是巴西！就靠拉揚（Rayan）進球奪勝了！」

不過，長年隨隊採訪巴西隊的資深記者柯斯塔（Costa）則對日本隊抱持高度警戒。他認為，「大家都知道，日本對巴西來說是勁敵。日本隊的速度非常快，還會不斷變換陣型。總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）絕對已經讓球員們看了非常多日本隊的比賽分析畫面。」

而日本「中日體育」報導，安切洛蒂在對上日本的賽前記者會上，被現場記者問到：「您執教生涯長久，但過去您的球隊中從未有過日本球員。如果現在要選，您會想選誰？」

他大方地給予高度讚賞：「我在關注的日本球員就是效力於義甲球隊帕瑪（Parma Calcio 1913）的門將鈴木彩豔。他表現得非常出色。因為帕瑪是我的家鄉，所以我常聽說他表現得很好。」

安切洛蒂在球員時代曾效力於帕瑪，並曾以義大利國腳的身分參加過1990年的義大利世界盃。

他轉任總教練後，曾於英超切爾西（Chelsea）、巴黎聖日耳曼（PSG）等豪門執教，並於2013年夏季接掌皇家馬德里（Real Madrid C.F.）兵符。直到去年卸任為止，他帶領皇家馬德里奪得多座冠軍獎盃，其中包含歐洲冠軍聯賽（European Champions League，簡稱歐冠）。