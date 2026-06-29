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世界盃╱加州球迷活動區槍響 1死1重傷

中央社加州聖荷西28日綜合外電報導
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加州球迷21日聚集在聖佩卓廣場觀看世界盃紐西蘭對陣埃及的比賽。（路透）
加州球迷21日聚集在聖佩卓廣場觀看世界盃紐西蘭對陣埃及的比賽。（路透）

加州聖荷西（San Jose）警方表示，當地一處熱門娛樂場所28日發生槍擊事件，造成1死1重傷。案發現場所在區域同時是當局開設、供民眾觀看世界盃賽事轉播的活動區。

路透報導，這樁案件發生在聖佩卓廣場（San Pedro Square），這是舊金山灣區（San Francisco Bay Area）眾多人潮聚集觀賞世界盃賽事轉播的其中一個場所；灣區設有數十處世界盃球迷活動區。

案發時現場並未轉播世界盃賽事，當天唯一一場比賽已於當地時間約下午2時（格林威治標準時間21時）結束。

聖荷西警方在社群媒體X平台發布消息說，「一名受害者當場宣告死亡，另一名傷者命危，已送往當地醫院救治」，並補充說警方正朝殺人案方向偵辦。

灣區截至目前已舉辦數場世界盃賽事，最近一場賽事預計當地時間7月1日稍晚登場，由地主國之一的美國在32強淘汰賽對戰波士尼亞與赫塞哥維納（波赫）。

路透社記者在案發現場看見大批警力和若干警車部署，還看到一名部分身軀蓋著白布的人由一群身穿制服者抬上擔架迅速送離現場。

案發後現場拉起封鎖線，案發區域內多數酒吧暫停營業，附近多條道路暫時封閉。

一名匿名保全人員透露她看到傷者痛苦難堪，表示：「那人持續呻吟哀嚎，頸部和上背有血跡。警方正向保全人員和幾名目擊者交談。」

精華 FAQ

  • 案件發生在加州聖荷西的聖佩卓廣場，該處是當地熱門娛樂場所，也是灣區觀賞世界盃轉播的球迷活動區之一。

  • 警方表示，一名受害者當場死亡，另一名傷者情況危急，已送往當地醫院救治；現場後續由警方拉起封鎖線調查。

  • 雖然案發地是世界盃球迷活動區，但事發時並未進行賽事轉播，當天唯一一場比賽也已在下午結束。

灣區 聖荷西 世界盃

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