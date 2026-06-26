我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大航空機長癲癇發作改降波士頓 乘客驚魂：飛機急轉向

華男綁架勒索商業夥伴 判囚六年並沒收91萬元

世界盃╱場外爭議 埃及、伊朗抗議西雅圖驕傲大賽

中央社開羅26日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
在西雅圖舉行的世界盃G組埃及對伊朗賽前，體育場外用餐區展示著「驕傲」旗幟。 （美...
在西雅圖舉行的世界盃G組埃及對伊朗賽前，體育場外用餐區展示著「驕傲」旗幟。 （美聯社）

世界盃足球賽分組賽G組關鍵戰役主角埃及伊朗，26日在西雅圖交手。然因恰逢西雅圖針對同志族群的年度「驕傲周」，並將此賽定調為「驕傲大賽」，引發兩個穆斯林國家強烈不滿，也向國際足總正式提出抗議。

美國西雅圖一向以多元包容著稱，長期支持LGBTQ+（非異性戀及多元性別認同族群）權益。西雅圖主辦委員會早在世足賽抽籤前，便已規劃將6月最後一個周末（27日）的賽事定為「驕傲大賽」（Pride Match），並結合當地擁有超過50年歷史的「驕傲周」（Pride Week）慶祝活動。

委員會資深副總裁麥克倫登（Hedda McLendon）強調，這是展現西雅圖「包容文化」的機會。

然而，比賽抽籤結果卻將埃及與伊朗這兩個穆斯林國家推進這場尷尬的爭議風暴。6月27日的賽程正好抽到是分組賽G組的埃及對伊朗。

伊斯蘭教基於人類繁衍、婚姻制度與自然天性的神聖定義，普遍反對和禁止同性戀。在奉行嚴格伊斯蘭教法（Sharia）的國家，如伊朗、沙烏地阿拉伯和葉門等，同性性行為會面臨嚴厲的刑罰，甚至死刑。

根據「埃及公報」（Egyptian Gazette）報導，埃及足協在發給國際足總（FIFA）的正式信函中，明確拒絕任何支持同性戀的活動，並強調此舉直接違背埃及與阿拉伯世界，以及伊斯蘭社會的文化、宗教與社會價值。

伊朗足協也發表聲明，要求國際足總取消場內所有與LGBTQ+運動相關的儀式與宣傳活動。

針對埃及和伊朗的抗議，國際足總則向媒體澄清，「驕傲大賽」屬於主辦城市西雅圖在當地的倡議，並非國際足總官方主導的活動；並強調，根據2026年世足賽場館行為準則，彩虹旗被視為人權聲明，球迷可攜帶入場。

埃及對伊朗關鍵戰役的賽前氣氛，因「驕傲大賽」稱號而顯緊繃。社群媒體「臉書」這兩天更可看到大批埃及網民對此事的熱議。有人還傳出伊朗以退賽施壓，企圖逼使埃及先行退出，以獲得晉級利多的說法。

支持退賽者認為應堅守宗教與文化紅線；反對者則憂心此舉等同將勝利拱手讓人，不僅斷送晉級32強機會，還可能面臨國際足總巨額罰款與未來禁賽處分，更可能重創埃及國際形象。

面對此種兩難局面，埃及國家隊總教練哈桑（Hossam Hassan）以低調態度表示，球隊僅會專注在比賽，將無視場外的紛擾。

在報導評論中，也有網友號召埃及球迷儘量在場內高舉國旗，以「埃及旗海」來覆蓋彩虹旗幟，讓球隊感受如同是在開羅場地作戰一樣。這項策略性的評論也獲得其他不少球迷按讚回應。

另也有埃及網友提醒，西雅圖當地法律明確保護LGBTQ+族群權利，呼籲所有到場觀戰的埃及球迷務必保持冷靜，避免任何言語或肢體衝突，以免落人口實。

報導最後指出，阿拉伯國家在類似爭議中退出的結果，往往最終仍由西方國家掌握話語權，退賽並無法改變現狀。

精華 FAQ

  • 主辦委員會原本就規劃在西雅圖驕傲周期間舉辦「驕傲大賽」，藉此展現當地多元包容文化，並結合長年支持LGBTQ+權益的城市氛圍。

  • 兩國認為支持同性戀與LGBTQ+的活動違反伊斯蘭教義、宗教與文化價值，因此正式向FIFA抗議，要求取消相關儀式與宣傳。

  • FIFA表示驕傲大賽是西雅圖地方倡議，並非官方主導；同時依2026年世足場館行為準則，將彩虹旗視為人權聲明，允許球迷攜帶入場。

伊朗 埃及 世界盃

上一則

世界盃╱32強日本對戰巴西「足球小將」經典戰真實上演

下一則

MLB／噓聲竟成最佳燃料 哈波擊出致勝轟手勢惹議：我是比無名指

延伸閱讀

埃及足球魂再燃 目標超越1934年16強紀錄

埃及足球魂再燃 目標超越1934年16強紀錄
世足賽／烏龍球前有機會奪歷史首勝 埃及主帥：球隊的進步不是偶然

世足賽／烏龍球前有機會奪歷史首勝 埃及主帥：球隊的進步不是偶然
世界盃／又被要求立即離美 伊朗隊在更衣室留下感謝信

世界盃／又被要求立即離美 伊朗隊在更衣室留下感謝信
世足攻略／G組 比利時首戰埃及 踢平就麻煩了

世足攻略／G組 比利時首戰埃及 踢平就麻煩了

熱門新聞

巴拉圭開賽第64秒就以一記長射破門得分，最終就靠這球奪勝。(美聯社)

世界盃／巴拉圭64秒進球創紀錄奪勝 主將遮嘴講話吞紅牌

2026-06-20 01:32
阿根廷球星梅西(後右)與妻子安東妮拉(後左)，以及他們的三個兒子蒂亞戈(前排右起)、馬泰歐和西羅。(美聯社資料照)

不專心看老爸？梅西創紀錄時 兩兒子場邊打鬧搶鏡

2026-06-23 17:06
李現成為首位在世界盃會內賽（正賽）擔任開球嘉賓的中國藝人。(取材自微博)

世界盃╱中國首位男星擔任正賽開球嘉賓 李現回應4個字

2026-06-19 16:21
有日本球迷被指帶「旭日旗」和日本國旗入場。（取自微博＠JR體角日記）

世界盃日本球迷帶「旭日旗」入場惹議 中國網友反應強烈

2026-06-22 09:50
烏達夫(中)為德國隊貢獻兩球。(歐新社)

世界盃／德國傷停時間進球 2:1象牙海岸惜敗

2026-06-20 18:10
想在美國免費收看世界盃賽事有許多管道。圖為佛州邁阿密濱海公園舉行的FIFA球迷嘉年華。(歐新社)

在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看

2026-06-11 14:54

超人氣

更多 >
北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明

北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明
畢業季 LinkedIn新研究：讀這科系最容易找到工作

畢業季 LinkedIn新研究：讀這科系最容易找到工作
空服員揭航空業暗黑文化 機師駕駛艙偷腥極樂生活曝光

空服員揭航空業暗黑文化 機師駕駛艙偷腥極樂生活曝光
白宮副幕僚長米勒：想尋求庇護？美國已完全關閉大門

白宮副幕僚長米勒：想尋求庇護？美國已完全關閉大門
4星座女自帶福氣光環 她讓身邊人愈來愈有錢

4星座女自帶福氣光環 她讓身邊人愈來愈有錢