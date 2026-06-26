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世界盃╱小組賽尚未收官 進球數已破單屆歷史紀錄

新華社北京6月26日電
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美國隊球員特拉斯蒂攻進本屆世界盃的第173個進球。（路透）
美國隊球員特拉斯蒂攻進本屆世界盃的第173個進球。（路透）

美加墨世界盃分組賽尚未結束，該階段的總進球數已經打破單屆世界盃總進球數的歷史紀錄。此前的紀錄是2022年卡達世界盃創造的172球。

分組賽D組、E組、F組第三輪比賽於當日畫下句點，美國隊對陣土耳其隊的比賽進行到第三分鐘，美國隊球員特拉斯蒂（Auston Trusty）抽射破門，攻進本屆世界盃的第173個進球。

2022年卡達世界盃共64場比賽，正規時間和延長賽共產生172個進球，場均進球數約為2.69。而美加墨世界盃只用了58場，就打進了172球，場均進球數約為2.97。截至台北時間26日，本屆世界盃已完賽的60場比賽，共打進177球，場均進球數約為2.95。

進球數提高的背後，是多重因素的疊加。

擴軍至48支球隊後，維德角（Cape Verde）、古拉索（Curaçao）、約旦、烏茲別克（Uzbekistan）等隊迎來世界盃首秀，客觀的實力差距反映在比分上——德國7比1大勝古拉索、葡萄牙5比0完勝烏茲別克，懸殊比分頻頻出現，單場進球數提升。據統計，本屆世界盃有新星球隊參與的比賽場均進球數約為3.34，其餘比賽場均進球數則約為2.90。

賽制與規則的變化則進一步釋放了進攻潛力。多項專門針對拖延比賽時間的新規，大大提高了比賽連貫性；精準的傷停補時保證了足夠的淨比賽時間；強制補水暫停雖然存在爭議，但客觀上讓球員得以快速恢復體能，同時為教練作針對性戰術調整提供了時間。

本屆大賽還迎來了頂級前鋒的集體爆發。梅西（Lionel Messi）兩場五球，姆巴佩（Kylian Mbappé）和哈蘭德（Erling Haaland）連場「梅開二度」，維尼修斯（Vinícius Júnior）三場四球，「金靴獎之爭」進入白熱化。上屆世界盃共有11名球員分別打進了至少三球，而本屆分組賽還未結束，已有10名球員達到這一表現。這還暫不包括目前只打進兩球的C羅（Cristiano Ronaldo）、凱恩（Harry Kane）等頂級射手，他們都至少還有一場比賽機會。

還有一個容易被忽視的變數——比賽用球。本屆官方用球「三重浪」採用全新四片式結構。前英格蘭門將喬·哈特（Joe Hart）認為，相比其他足球，「三重浪」在空中飛行的軌軌更加難以判斷，「這個球到守門員面前的速度比他們感覺到的要快得多」。記者逐場統計的遠射數據，為這一說法提供了有力支撐。截至目前，本屆世界盃已有23次禁區外遠射破門，而上屆世界盃總計只有12次。

此前兩屆世界盃，淘汰賽的場均進球數都比分組賽更多。本屆世界盃還有44場比賽，總進球數突破200幾乎沒有懸念，這一數字最終能否達到250甚至300以上，值得期待。

精華 FAQ

  • 在分組賽D、E、F組第三輪進行時，美國隊特拉斯蒂第三分鐘破門，讓本屆世界盃累積第173球，正式打破2022年卡達世界盃172球的單屆紀錄。

  • 主要原因包括擴軍後新隊實力差距擴大、精準補時與防拖延新規增加淨比賽時間、補水暫停影響節奏，以及梅西、姆巴佩等頂級射手集體爆發。

  • 本屆官方用球『三重浪』因飛行軌跡較難預判，讓遠射更具威脅；截至目前已有23次禁區外破門，明顯高於上屆世界盃的12次。

德國 世界盃 葡萄牙

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