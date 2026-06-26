比世界盃進球還搶鏡？哈蘭德7款柏金包價值30萬美元

挪威足球巨星哈蘭德（Erling Haaland）。（美聯社）

據紐約郵報報導，2026年世界盃 期間，最受矚目的爆紅明星或許不是球員本人，而是艾林・哈蘭德 （Erling Haaland）驚人的愛馬仕柏金包（Birkin）包收藏。

這位挪威 足球巨星在國際賽期間頻繁穿梭各地，而一路相伴的，則是一系列極為罕見的柏金包。無論是在機場被狗仔捕捉，還是在Instagram分享的日常照片中，哈蘭德手上的都不是一般款式，而是市場上最稀有、最具收藏價值的大尺寸柏金包包。

目前已知哈蘭德擁有超過七款柏金包，總價值超過31萬7000美元，而且這個數字仍在持續攀升。

本周稍早，他抵達美國時便被拍到手提一款極其罕見的「Endless Road」包款。這款作品也是他收藏中的明星單品之一。

在所有公開曝光的收藏中，最昂貴的是黑色Multi-Pocket HAC 50（Haut à Courroies 50），過去曾以69,500美元成交。緊追在後的則是Evercalf Toile Cargo HAC 40，市值約50,000美元，以及價值約45,500美元的Endless Road 50。

值得一提的是，在本月稍早世界盃開幕前抵達美國時，哈蘭德攜帶的正是這款Endless Road 50。由於包身設計描繪了公路旁綿延山景的意象，加上限量發行的稀缺性，使其成為收藏家眼中的夢幻逸品。

截至目前為止，哈蘭德公開展示過的Endless Road 50包共有七款，總價值已突破317,000美元。

這樣的收藏規模自然也引起球迷熱議。

有Instagram帳號特別整理出他所有公開亮相過的包款，並幽默寫道，「你看過哈德的客製柏金包嗎？寶貝，繫好安全帶吧。」

事實上，哈蘭德多年來一直熱衷於收藏並使用各式愛馬仕包款，其中就包括這款市值接近7萬美元的Multi-Pocket HAC 50。

雖然他偏愛品牌最具份量感的大尺寸設計，但偶爾也會選擇較小的款式。今年稍早前往馬德里參加比賽時，他就曾被拍到攜帶尺寸較為精巧的版本，展現不同風格的搭配品味。

不過，哈蘭德並非唯一沉迷於柏金包魅力的名人。

凱莉珍娜（Kylie Jenner）同樣擁有令人稱羨的柏金包收藏。最近在 NBA 季後賽期間，她便帶著一款價值約 63,000美元、被收藏圈稱為「Knicks Blue」的鱷魚皮 Birkin 35現身觀賽，再度成為焦點。

今年春天，利平斯基（Tara Lipinski）與威爾（Johnny Weir）也分享了一段有趣的購包故事。他們透露，自己曾在2020東京奧運期間於東京購入同款白色柏金包，並至今仍視為珍藏。

此外，包括迪格斯（Stefon Diggs）與貝克漢（David Beckham）在內的運動明星，也正逐漸改變大眾對柏金包的既定印象。這些原本被視為女性奢侈品代表的經典包款，如今已逐步跨越性別界線，成為男性時尚與高端收藏文化的一部分。

如果挪威最終成功捧起世界盃冠軍獎盃，或許沒有人會意外看到哈蘭德再次以一筆驚人的愛馬仕購物清單，為這項生涯成就盛大慶祝。