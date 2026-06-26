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世界盃╱罕見…烏拉圭主帥盛讚西班牙「精緻足球」

新華社瓜達拉哈拉6月26日電
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西班牙隊球員奧亞薩瓦爾（中）21日在比賽中與隊友慶祝進球。（新華社）
西班牙隊球員奧亞薩瓦爾（中）21日在比賽中與隊友慶祝進球。（新華社）

烏拉圭隊主帥畢爾薩（Marcelo Bielsa）25日在賽前記者會上罕見「放低姿態」，稱西班牙隊主帥德拉富恩特（Luis de la Fuente）打造的足球「精緻」且富有吸引力；德拉富恩特則表示，西班牙隊前兩場表現雖好，但要戰勝烏拉圭仍需拿出更高水準。

面對即將到來的強強對話，畢爾薩把讚美送給了對手。「我認為德拉富恩特帶領西班牙隊踢出的足球是精緻的。他執教西班牙隊所展現出的方方面面都很出色。當然，這並不是我的風格。因為那是一種更具觀賞性的足球，我自己的球隊還沒有達到這樣的高度。」畢爾薩說。

烏拉圭前鋒阿吉雷（Rodrigo Aguirre）在記者會上表示，球隊不能再糾結於前兩場比賽的結果，而應把全部注意力集中到最後一戰。「我們知道命運掌握在自己手裡，就像厄瓜多隊要靠自己爭取晉級一樣，他們面對德國隊的比賽極其艱難。」他說。

談到與烏拉圭隊的比賽，德拉富恩特說：「我認為我們在這項賽事的初始階段踢了兩場很好的比賽。上一場比賽給我們留下了不錯的感覺，但僅靠這些還不足以擊敗烏拉圭。我們還需要拿出更好的表現，更專注、更集中、更高效，因為接下來的對手會越來越強。」

前兩輪比賽中，烏拉圭隊先後戰平沙烏地阿拉伯隊和維德角隊（Cape Verde），僅積2分。末輪面對分組「龍頭」西班牙隊，烏拉圭隊唯有全力爭勝，才有望把晉級主動權儘可能握在自己手中。相比之下，西班牙隊在戰平維德角隊後大勝沙烏地阿拉伯隊，目前形勢相對主動。

精華 FAQ

  • 畢爾薩罕見放低姿態，稱德拉富恩特帶領的西班牙踢法精緻且富有吸引力，整體表現十分出色，但他也坦言這並非自己的足球風格。

  • 德拉富恩特表示，西班牙前兩場表現不錯，但要擊敗烏拉圭仍不夠，接下來必須踢得更專注、更集中、更高效，才有機會取勝。

  • 烏拉圭前兩輪只戰平沙烏地阿拉伯與維德角，僅得兩分，末輪面對分組領先的西班牙，若想保住晉級主動權，幾乎只能全力爭勝。

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