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世界盃特寫╱墨西哥「6朝元老」奧喬亞：最後一次守護

新華社墨西哥城6月24日電
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比賽結束後，墨西哥守門員奧喬亞轉身親吻門柱。（歐新社）
比賽結束後，墨西哥守門員奧喬亞轉身親吻門柱。（歐新社）

24日墨西哥隊對陣捷克隊的世界盃分組賽最後一輪，第77分鐘，當第四裁判舉起換人告示牌，墨西哥城體育場瞬間爆發出排山倒海般的歡呼，人們狂熱地呼喊著同一個名字——「Memo」。

「Memo」是吉列爾莫的暱稱（在台灣也常被球迷稱為「草帽大叔」）。此刻，40歲的墨西哥守門員吉列爾莫·奧喬亞（Guillermo Ochoa）替補出場，快步跑向球門——這位六屆世界盃「元老」終於迎來本屆賽事的首次亮相。

第93分鐘，奧喬亞一腳長傳將球送至邊路；墨西哥隊在這次進攻中打進本場最後一球，以3比0戰勝捷克隊。比賽結束後，他轉身親吻門柱，隨後單膝跪立在守護了20餘年的墨西哥隊球門前，久久沒有離去。

此前對陣南非隊和韓國隊兩場分組賽中，這位老將都未能獲得出場機會，這成了很多墨西哥球迷心中的牽掛。賽場之外，他似乎無處不在，墨西哥城高架橋邊立著他的巨幅海報，比賽中場廣告裡頻頻出現他的身影，計程車裡播放著他提醒乘客繫好安全帶的錄音，觀賽區和看台上依然隨處可見那件經典的13號球衣。

在墨西哥球迷心中，有一種心照不宣的默契：看到奧喬亞，世界盃才算真正開始。

放眼世界足壇，能夠參加六屆世界盃的球員屈指可數，奧喬亞與梅西（Lionel Messi）、C羅（Cristiano Ronaldo）一同成為這一紀錄的創造者。與兩位超級巨星不同，奧喬亞的故事裡沒有歐洲豪門的流光溢彩，也不關乎大力神盃的奪冠輝煌。一頭狂亂的捲髮和不可思議的撲救，構成了他最鮮明的足球印記。

時間的指針撥回到2006年，奧喬亞第一次參加世界盃，4年之後，他再次隨墨西哥隊出征，這兩屆世界盃他始終坐在替補席上，等待出場機會。直到2014年巴西世界盃，他終於迎來職業生涯的里程碑。

當時的分組賽中，面對地主國巴西隊的輪番轟炸，奧喬亞一次次將皮球拒之門外。就在內馬爾（Neymar）一記頭槌直奔球門死角、看台上的巴西球迷已經準備歡呼時，奧喬亞硬是將球拍出門線。0比0，那一夜，世界足壇記住了他的名字。巴西隊總教練斯科拉里（Luiz Felipe Scolari）賽後感嘆：「我不喜歡他們（墨西哥）的門將，因為他太出色了。」

此後的世界盃賽場上，他數次舒展雙臂，力挽狂瀾，宛如墨西哥隊隊徽上展翅的阿茲特克神鷹。2018年俄羅斯世界盃，他單場奉獻9次撲救，助墨西哥隊1比0爆冷擊敗衛冕冠軍德國隊；又過四年，在卡達，37歲的他又撲出波蘭隊前鋒萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）的十二碼罰球，獲評當場最佳球員。

與國家隊的輝煌相比，奧喬亞的俱樂部生涯並不顯赫。20餘年間，他輾轉墨西哥、法國、西班牙、比利時和義大利聯賽，卻始終未能躋身歐洲豪門。但在國家隊層面，代表墨西哥隊出場超過150次的他，是當之無愧的傳奇。

一代傳奇終將老去，而綠茵場上總有人正年輕。當26歲的勞爾·蘭赫爾（Raúl Rangel）在本屆世界盃對陣韓國隊時，憑藉兩次世界級撲救「一戰封神」，屬於奧喬亞的時代已悄然走向尾聲。

但他留在26人參賽名單中的意義，早已超越競技層面。總教練阿吉雷（Javier Aguirre）稱他是「墨西哥足球的榜樣」、「更衣室的領袖」；蘭赫爾也公開表示，奧喬亞是自己「真正的導師」。他不僅在訓練中指導技術細節，更將參加多屆世界盃累積下來的沉著與經驗傳遞給年輕隊友。

不久前，奧喬亞宣佈將在本屆世界盃後退役。回望20餘年的國家隊生涯，位老將紅了眼眶：「如果沒有國家隊，我無法想像自己的職業生涯會是怎樣。我已傾盡所有。如今，我將問心無愧、昂首挺胸地離開，為一路走來經歷的一切感到無比自豪。」

世界盃四年一屆，一個人的青春也不過五六屆盛會。而奧喬亞，幾乎貫穿了整整一代墨西哥人關於世界盃的記憶。人們懷念的不只是他一次次絕處逢生的撲救，更是那些與他一同縱情燃燒的足球之夜：巴西的豔陽、俄羅斯的微風、卡達的熱浪，以及墨西哥城經久不息的吶喊。

當他再次整理手套、站上球門線，人們為他的登場歡呼，也在深情擁抱自己那段與足球融為一體、充滿歡笑與淚水的青春。

奧喬亞單膝跪立在守護了20餘年的墨西哥隊球門前，令人動容。（美聯社）
奧喬亞單膝跪立在守護了20餘年的墨西哥隊球門前，令人動容。（美聯社）

精華 FAQ

  • 他在第77分鐘替補登場，隨後以長傳參與進攻，並在比賽結束後親吻門柱、單膝跪地致意。墨西哥最終3比0擊敗捷克，他完成了本屆賽事的首次出場。

  • 因為他橫跨六屆世界盃，從替補到主力都伴隨墨西哥隊前進，曾在2014年封鎖巴西、2018年力退德國、2022年撲出萊萬點球，累積成國家隊傳奇。

  • 文章指出，他不僅是球員，更是更衣室領袖與年輕門將的導師；退役代表一代墨西哥球迷的世界盃青春告一段落，也象徵國家隊門神世代交替。

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