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世界盃特寫╱內馬爾 遲到的巨星

新華社美國邁阿密6月24日電
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巴西球星內馬爾。（新華社）
巴西球星內馬爾。（新華社）

24日的邁阿密體育場（Miami Stadium），巴西隊和蘇格蘭隊的世界盃C組最後一輪比賽戰至第60分鐘，庫尼亞（Matheus Cunha）破門，比分定格在3比1。勝負已無懸念，但全場巴西球迷的歌聲沒有停歇，他們在等待一個人。

第65分鐘，內馬爾（Neymar）從後備席起身，走向場邊開始熱身。看台瞬間沸騰，「Neymar！Neymar！」的歡呼聲如海嘯般湧出。

這位34歲的巴西隊史射手王，前兩場分組賽因傷未能出場。而他上一次代表國家隊登場，已時隔980天，漫長的等待終於要畫上句號了。

內馬爾站在場邊，擰開水瓶，將水澆在頭上。水珠順著他的發梢滴落，他的眼神緊緊盯著球場。第76分鐘，第四裁判舉起換人告示牌：10號內馬爾換下9號庫尼亞。

庫尼亞跑過來，兩人擊掌擁抱，內馬爾咧嘴一笑，轉身跨過邊線。

全場球迷隨即爆發出此役最響亮的聲浪，因為人們記得他的功績：17歲一鳴驚人；2011年率桑托斯隊奪得南美解放者盃冠軍；在巴塞隆納與梅西（Lionel Messi）、蘇亞雷斯（Luis Suárez）組成「MSN組合」，2015年橫掃歐洲加冕「三冠王」；2016年里約奧運上，他在決賽打進制勝球，為巴西隊拿下夢寐以求的奧運男足首面金牌。

這是內馬爾第129次代表國家隊出場。四次征戰世界盃，他最大的遺憾，一直是那座未能觸及的大力神盃。

漫長的追夢之旅，從內馬爾入場的幾步慢跑重新開始。

根據國際足總（FIFA）官網的賽後數據，內馬爾本場總共上場21分鐘，表現中規中矩：1次射門且射正；送出4次傳中球；跑動2.4公里；傳球14次，成功12次，成功率86%；他多次主罰自由球與角球，依舊是招牌的弧線球。

蘇格蘭球員對他也不客氣，一次鏟球讓他騰空而起，球證果斷向犯規者出示黃牌。本場比賽，內馬爾的身體顯然不在顛峰，沒有華麗的舞步，也沒有決定性的助攻，但這份「在場」本身就是宣告。

終場哨響，滿頭大汗的內馬爾逐一與隊友和對手擊掌。他走向看台，向球迷揮手致意，眼眶泛紅。

當梅西、C羅（Cristiano Ronaldo）、姆巴佩（Kylian Mbappé）、哈蘭德（Erling Haaland）等新老巨星逐一閃耀，內馬爾的美加墨世界盃，雖然遲到，但總算開始了。

精華 FAQ

  • 巴西對蘇格蘭的分組賽已在第60分鐘取得3比1領先，勝負幾乎底定後，內馬爾於第76分鐘替補庫尼亞上場，結束長達980天的國家隊缺陣。

  • 他共踢了21分鐘，完成1次射門且射正，送出4次傳中，跑動2.4公里，傳球14次成功12次，並多次主罰自由球與角球，整體表現中規中矩。

  • 因為內馬爾已是巴西隊史射手王，曾有奧運金牌、解放者盃與歐洲三冠王等成就，但世界盃冠軍始終未竟；此次復出代表他的美加墨追夢旅程重新啟動。

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