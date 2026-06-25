世界盃╱美國「染黃」主力輪休 土耳其誓為榮譽而戰

美國隊總教練波切蒂諾。（路透）

已從美加墨世界盃 D組提前出線的美國隊總教練波切蒂諾（Mauricio Pochettino）24日在賽前記者會上表示，在25日對陣土耳其 隊的比賽中，將輪換四名身背黃牌的主力球員，但爭取分組賽三戰全勝的目標不變。而已確定出局的土耳其隊表示，要在最後一戰中全力爭勝，昂著頭回家。

波切蒂諾表示，四名身背黃牌的主力球員將休息，小腿有傷的核心球星普利西奇（Christian Pulisic）只會在必要且適當的時候出戰，要在無關名次的分組賽最後一戰中，避免因領到黃牌而影響淘汰賽首輪的出場名單。美國隊四名「領到黃牌」的主力分別是已有兩球進帳的前鋒巴洛根（Folarin Balogun）、中場亞當斯（Tyler Adams）、後衛理查茲（Chris Richards）和羅賓遜（Antonee Robinson）。

D組前兩輪比賽中，美國隊4比1勝巴拉圭隊，2比0勝澳洲 隊，以6分、5個得失球差鎖定分組第一。澳洲隊和巴拉圭隊又分別以2比0和1比0戰勝土耳其隊。按照世界盃分組出線規則，最後若出現兩隊或三隊積分相同，首先比較有關球隊之間的對戰勝負關係。所以，即使美國隊在最後一戰中輸給土耳其隊也是分組第一，土耳其隊贏了也是分組墊底。

儘管在這一略顯「雞肋」的比賽中雪藏多名主力，波切蒂諾仍強調爭勝目標不變。他說：「我們希望帶著全勝戰績進入淘汰賽，很多美國人也希望如此。」

土耳其隊的義大利籍總教練蒙特拉（Vincenzo Montella）則說：「我們滿懷希望而來，現在倍感失落，特別是我本人。但明天的比賽我們不會放棄。」

一同出席記者會的土耳其隊中場肯安·耶爾德茲（Kenan Yıldız）說：「兩場分組賽，我們在射門、對抗等數據上都佔有一定優勢，幕後數據贏不了比賽，我們沒有進球，對手進球了，我們出局了。情況令人沮喪，我想對所有支持土耳其隊的球迷說聲對不起。明天的比賽，我們會全力以赴，加強進攻。我相信我們至少會取得進球。」