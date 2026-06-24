球還沒踢完 紐約大都會人壽體育場草皮先領「黃牌」

大都會人壽體育場的草皮仍在持續調整中。（路透）

據雅虎新聞網報導，大都會 人壽體育場（MetLife Stadium）的草已經現形了。大都會人壽體育場的人工草皮場地，為了今年夏天的世界盃 ，已經全面更換為天然草皮。

這項工程橫跨多年研發與今年5月初的鋪設，目標是將這座長期被批評為「巨人隊與噴射機隊共用主場」的場館，改造成足以迎接世界頂級足球賽事的舞台，並最終承辦世界盃決賽，時間訂於7月19日。

然而，這片草地在世界盃小組賽首批球隊使用後，卻迅速收到一連串負面評價，如果用足球術語來形容，就像是一張張「黃牌」。

法國隊的拉比奧（Adrien Rabiot）在上周二對塞內加爾的比賽後帶著諷刺語氣表示，「嗯，那個場地…我甚至不知道該不該叫它球場。感覺更像人工草地，又硬又僵，但每支球隊都一樣…我希望我們之後能遇到更好的場地。」

法國總教練德尚（Didier Deschamps）則稱其為「一種特殊的場地」，語氣顯然不算正面。

「我們必須適應這個場地。」他說，「下面可能像是水泥地。草非常短、像碎片一樣。」

世界盃對天然草皮有明確要求，其中一項關鍵，是必須適應足球與美式足球不同的比賽需求。足球講究球在草地上的滾動與彈跳，而美式足球場地條件並不完全相同。

巴西球星維尼修斯（Vinícius Júnior）在對摩洛哥的首場比賽後也表示，「因為天氣和高溫，草很快變乾，比賽變得很慢。我們想要快速轉移球，但這破壞了我們的節奏。」

這次草皮更換背後，另一個長期存在的隱憂是球員受傷風險。

近年來，該場地的人造草皮曾被指與四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers）阿基里斯腱斷裂、以及納伯斯（Malik Nabers）前十字韌帶撕裂等傷勢存在關聯。

無論是賽事主辦方、球員所屬俱樂部、身價動輒上億的球星，還是花大錢進場的球迷，都不希望再看到類似情況重演。

德尚本周再次表示，「紐約的場地真的很難踢，對球員肌肉負擔很大。」

周一晚間，在灰色天空與大雨過後的潮濕天氣下，挪威以3比2擊敗塞內加爾，這是大都會人壽體育場承辦的八場比賽中的第三場。

賽後球員的回饋似乎略有改善，額外的水分讓草皮狀況看起來更為穩定。

塞內加爾總教練蒂亞烏（Pape Thiaw）表示，「我的球員喜歡草地有澆水的狀態。今天有下雨，所以很好，球員沒有抱怨。」

挪威球員比約爾坎（Fredrik André Bjørkan）則指出球場「有點硬，球的移動方式也不太一樣。」

但來自北歐的球隊對這種場地相對適應。「我們年輕時都在人工草地上踢球，所以對我們來說沒問題。好球員、有技術的人都能適應。」派崔克（Patrick Berg）補充說。

比賽開踢前，從高空俯瞰場地仍可見幾塊略為色差的草皮。

FIFA則發表聲明表示，「2026世界盃所有16座球場的草皮在可踢性與球員安全方面均維持良好狀態。雖然紐約／新澤西體育場某些區域在外觀上受到評論，但草皮管理團隊認為所有場地均健康並適合頂級賽事。」

距離決賽不到四周，大都會人壽體育場的草皮仍在持續調整中。在那之前，他們還得繼續「養草應戰」。