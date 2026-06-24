世界盃╱波赫5分鐘進2球 上半場2：1領先卡達

波赫隊阿拉伊貝戈維奇踢進本場首球。（路透）

世界盃 分組賽最後一輪，波士尼亞與赫塞哥維納（波赫）24日與卡達交手。瑞士已確定以分組第一名晉級，重點是看同時舉行的兩場比賽中，加拿大與波赫誰能以第二名擠進晉級名單。

上半場波赫完全掌握主導權，開局便頻頻利用遠射製造威脅；比賽進行到第29分鐘，阿拉伊貝戈維奇（Kerim Alajbegović）憑藉一記世界波打破僵局，幫助球隊取得領先。

Alajbegović BANGER 🇧🇦



What a solo goal to put his side in front first! pic.twitter.com/N95ApKvdQd — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 24, 2026

第34分鐘，哲科（Edin Džeko）在前線施壓造成對手防守失誤，製造了一記烏龍球，為波赫擴大領先優勢。上半場結束前，卡達隊的海多斯（Hassan Al-Haydos）追回一球。上半場結束，波赫暫時以2比1領先卡達。

加拿大與波赫第二名之爭，目前有幾種可能性：

1.若兩場比分維持到終場： 波赫7分、加拿大4分，波赫晉級，加拿大出局。

2.若波赫對卡達變平局： 波赫5分、加拿大4分，波赫仍晉級，加拿大出局。

3.若卡達逆轉波赫： 波赫積分不變4分，與加拿大同分，看得失球差決定，目前兩隊都吃虧，非常膠著。

4.若加拿大逆轉瑞士，同時波赫守住勝利： 兩隊同積7分，看得失球差，極為複雜。

5.若加拿大逆轉瑞士，同時波赫平卡達： 加拿大7分、波赫5分，加拿大晉級。

6.若加拿大逆轉瑞士，同時卡達逆轉波赫： 加拿大7分、波赫4分，加拿大晉級。

結論：波赫只要守住目前領先，晉級幾乎已定。加拿大想要晉級，自己必須贏球，同時希望波赫不要贏。