世界盃╱波赫5分鐘進2球 上半場2：1領先卡達
世界盃分組賽最後一輪，波士尼亞與赫塞哥維納（波赫）24日與卡達交手。瑞士已確定以分組第一名晉級，重點是看同時舉行的兩場比賽中，加拿大與波赫誰能以第二名擠進晉級名單。
上半場波赫完全掌握主導權，開局便頻頻利用遠射製造威脅；比賽進行到第29分鐘，阿拉伊貝戈維奇（Kerim Alajbegović）憑藉一記世界波打破僵局，幫助球隊取得領先。
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Alajbegović BANGER 🇧🇦— FOX Soccer (@FOXSoccer) June 24, 2026
What a solo goal to put his side in front first! pic.twitter.com/N95ApKvdQd
第34分鐘，哲科（Edin Džeko）在前線施壓造成對手防守失誤，製造了一記烏龍球，為波赫擴大領先優勢。上半場結束前，卡達隊的海多斯（Hassan Al-Haydos）追回一球。上半場結束，波赫暫時以2比1領先卡達。
加拿大與波赫第二名之爭，目前有幾種可能性：
1.若兩場比分維持到終場： 波赫7分、加拿大4分，波赫晉級，加拿大出局。
2.若波赫對卡達變平局： 波赫5分、加拿大4分，波赫仍晉級，加拿大出局。
3.若卡達逆轉波赫： 波赫積分不變4分，與加拿大同分，看得失球差決定，目前兩隊都吃虧，非常膠著。
4.若加拿大逆轉瑞士，同時波赫守住勝利： 兩隊同積7分，看得失球差，極為複雜。
5.若加拿大逆轉瑞士，同時波赫平卡達： 加拿大7分、波赫5分，加拿大晉級。
6.若加拿大逆轉瑞士，同時卡達逆轉波赫： 加拿大7分、波赫4分，加拿大晉級。
結論：波赫只要守住目前領先，晉級幾乎已定。加拿大想要晉級，自己必須贏球，同時希望波赫不要贏。
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QATAR PULLS ONE BACK 🇶🇦— FOX Soccer (@FOXSoccer) June 24, 2026
Captain Hassan Al-Haydos taps this one home! pic.twitter.com/ajOyBAKyoe
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