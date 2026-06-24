從懷疑到認輸 英格蘭球迷到現場後直喊「欠美國1個道歉」

世界盃英格蘭足球球迷。（路透）

據雅虎新聞網報導，一名英格蘭足球球迷在世界盃 現場承認英國人過去低估了美國體育場館規模，相關影片在網路上迅速爆紅。

在一段從2026年國際足總世界盃達拉斯球場看台上拍攝的影片中，亨利（Oliver Henry）表示，英國人應該「向美國道歉」，因為他們曾質疑美國體育場的規模。

他在上周五英格蘭對克羅埃西亞的比賽現場說，「我們應該向美國道歉，因為他們的球場比我們的好太多了。這裡是達拉斯球場，真的非常震撼。英格蘭剛剛擊敗克羅埃西亞，但看看這座球場的規模。」

位於德州 阿靈頓的AT&T體育場是NFL達拉斯牛仔隊的主場，配備可伸縮屋頂，可容納約8萬名觀眾。

亨利在貼文中寫道，「我們真的要為美國的體育場向他們道歉，它們確實比我們的更出色。這裡是達拉斯的AT&T體育場，是我去過最棒的場館之一。我去觀看了克羅埃西亞對英格蘭的世界盃比賽，英格蘭以4比2取勝，而這座球場本身就是當天最大的亮點之一。」

這位旅客在德州的行程持續帶來驚喜。根據他幾天後在Instagram發布的貼文，他再次以「我們應該向美國道歉」作為開頭。

亨利寫道，「德州的人是我遇過最友善、最熱情好客的人之一。我來觀看英格蘭對克羅埃西亞的世界盃比賽，地點在達拉斯的AT&T體育場。我們整段旅程都非常愉快，德州永遠會在我心中占有一席之地。」

世界盃也帶來了許多溫馨時刻，讓來自世界各地的球迷首次體驗美國文化。

像亨利這樣的旅客對體育場規模感到震撼；同時也有其他歐洲遊客因體驗美國文化而在網路上走紅，例如牧場醬、深夜造訪Waffle House等獨特經歷。

這種文化交流呈現出雙向互動：美國人同樣被來訪的世界盃球迷吸引，例如在體育酒吧中，他們對英格蘭經典助威歌曲《Freed From Desire》的熱情反應感到驚喜。

一位在美國記錄旅程而走紅的德國世界盃球迷，甚至還獲贈了Ella Langley的演唱會門票。

在麻州波士頓，波士頓環球報更為蘇格蘭球迷刊登整版致意廣告，寫道，「世界盃終將過去，歌聲也會消散，但我們永遠不會忘記你們為這座城市帶來的歡樂。」