從懷疑到認輸 英格蘭球迷到現場後直喊「欠美國1個道歉」
據雅虎新聞網報導，一名英格蘭足球球迷在世界盃現場承認英國人過去低估了美國體育場館規模，相關影片在網路上迅速爆紅。
在一段從2026年國際足總世界盃達拉斯球場看台上拍攝的影片中，亨利（Oliver Henry）表示，英國人應該「向美國道歉」，因為他們曾質疑美國體育場的規模。
他在上周五英格蘭對克羅埃西亞的比賽現場說，「我們應該向美國道歉，因為他們的球場比我們的好太多了。這裡是達拉斯球場，真的非常震撼。英格蘭剛剛擊敗克羅埃西亞，但看看這座球場的規模。」
位於德州阿靈頓的AT&T體育場是NFL達拉斯牛仔隊的主場，配備可伸縮屋頂，可容納約8萬名觀眾。
亨利在貼文中寫道，「我們真的要為美國的體育場向他們道歉，它們確實比我們的更出色。這裡是達拉斯的AT&T體育場，是我去過最棒的場館之一。我去觀看了克羅埃西亞對英格蘭的世界盃比賽，英格蘭以4比2取勝，而這座球場本身就是當天最大的亮點之一。」
這位旅客在德州的行程持續帶來驚喜。根據他幾天後在Instagram發布的貼文，他再次以「我們應該向美國道歉」作為開頭。
亨利寫道，「德州的人是我遇過最友善、最熱情好客的人之一。我來觀看英格蘭對克羅埃西亞的世界盃比賽，地點在達拉斯的AT&T體育場。我們整段旅程都非常愉快，德州永遠會在我心中占有一席之地。」
世界盃也帶來了許多溫馨時刻，讓來自世界各地的球迷首次體驗美國文化。
像亨利這樣的旅客對體育場規模感到震撼；同時也有其他歐洲遊客因體驗美國文化而在網路上走紅，例如牧場醬、深夜造訪Waffle House等獨特經歷。
這種文化交流呈現出雙向互動：美國人同樣被來訪的世界盃球迷吸引，例如在體育酒吧中，他們對英格蘭經典助威歌曲《Freed From Desire》的熱情反應感到驚喜。
一位在美國記錄旅程而走紅的德國世界盃球迷，甚至還獲贈了Ella Langley的演唱會門票。
在麻州波士頓，波士頓環球報更為蘇格蘭球迷刊登整版致意廣告，寫道，「世界盃終將過去，歌聲也會消散，但我們永遠不會忘記你們為這座城市帶來的歡樂。」
因為他到達拉斯AT&T體育場觀賽後，親眼見到球場規模與設施遠超預期，認為英國人過去低估了美國體育場，因此發出道歉感嘆。 亨利表示這座球場令人震撼，是他去過最棒的場館之一；他也提到英格蘭對克羅埃西亞之戰雖精彩，但球場本身就是當天最大亮點。 他在Instagram寫道，德州人是他遇過最友善、最熱情好客的人之一，整段旅程非常愉快，並表示德州已在他心中占有一席之地。
精華 FAQ
因為他到達拉斯AT&T體育場觀賽後，親眼見到球場規模與設施遠超預期，認為英國人過去低估了美國體育場，因此發出道歉感嘆。
亨利表示這座球場令人震撼，是他去過最棒的場館之一；他也提到英格蘭對克羅埃西亞之戰雖精彩，但球場本身就是當天最大亮點。
他在Instagram寫道，德州人是他遇過最友善、最熱情好客的人之一，整段旅程非常愉快，並表示德州已在他心中占有一席之地。
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