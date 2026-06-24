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奧運史上首次 國際奧委會向奧運選手發萬元補助

新華社洛桑6月24日電
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國際奧委會主席柯芬特里。（新華社檔案照）
國際奧委會主席柯芬特里。（新華社檔案照）

國際奧委會24日宣布將設立奧運選手補助金，給每名奧運選手發放1萬美元的津貼。該政策從2026年米蘭-科爾蒂納冬奧開始生效。這是奧運史上首次面向所有參賽運動員直接發放補助。

國際奧委會運動員委員會主席保羅·蓋索（Pau Gasol）在當天舉行的國際奧委會第146次全會上表示，已為每個奧運週期預留1.4億美元基金，預計每個奧運週期約有14000名奧運選手有條件申請。

蓋索強調，這項補助面向每一位奧運選手，而不僅是獎牌得主或特定國家和地區的運動員。他說：「每個運動員的歷程各不相同，但每位奧運選手都為站上奧運舞台做出了巨大犧牲。這不是獎金，而是對成為奧運選手經歷的認可。」

近年來，要求為奧運選手發放獎金的呼聲日益高漲。國際奧委會此舉正是在這一背景下作出的。國際奧委會主席柯芬特里（Kirsty Coventry）表示，這是多年來的共同願望，她為此刻的實現感到自豪。

根據規定，自2026年米蘭冬奧起，所有註冊奧運選手均有資格申請，但不包括青奧選手。申請者須無禁藥違規紀錄，且未違反國際奧委會道德準則、參賽條件或奧林匹克憲章。補助金將通過各國家和地區奧會發放，若選手自願放棄申請，相應配額將留存在基金中惠及後來者。國際奧委會同時明確，這筆新增補助不會削減現有對各國家和地區奧會、國際單項運動總會、奧運組委會以及奧林匹克團結基金的支持資金。

目前，國際奧委會正著手制訂申請和發放細則，計劃在今年年底前開放2026年冬奧選手的申請通道，首批補助金預計於2027年發放。這一舉措被納入柯芬特里自2025年上任以來推動的「適應未來」改革框架，旨在以新的方式為運動員提供長期支持。

精華 FAQ

  • 國際奧委會宣布設立奧運選手補助金，未來每名符合資格的奧運選手可獲得一萬美元津貼，且這項制度將從2026年米蘭-科爾蒂納冬奧開始實施。

  • 凡註冊奧運選手皆可申請，但不包含青奧選手；申請者需無禁藥違規紀錄，並未違反國際奧委會道德準則、參賽條件或奧林匹克憲章。

  • 補助金將透過各國家與地區奧會發放，若選手自願放棄，配額會留在基金中供後續運用；國際奧委會也明確表示，不會削減現有其他支持資金。

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