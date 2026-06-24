我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約州市初選嚇壞民主黨、美伊談判耐心緩進

布蘭特油價跌破每桶75美元…今日5件事

C羅強行打斷梅西相關話題 用西語連喊四次「你先說」

世界新聞網馬雯婷／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
葡萄牙當家球星C羅（Cristiano Ronaldo）。（路透）
葡萄牙當家球星C羅（Cristiano Ronaldo）。（路透）

據紐約郵報報導，葡萄牙當家球星C羅（Cristiano Ronaldo）在周二世界盃葡萄牙以5比0擊敗烏茲別克後，對於被問及阿根廷球星梅西的問題表現出明顯回避。

當C羅走上賽後記者會講台時，有記者提及梅西相關話題，他隨即轉身望向另一位記者，並用西班牙語連續說了四次「你先說」，試圖打斷該名仍試圖追問的記者。

在這場比賽中，C羅很早便展現出影響力，上半場便攻入兩球。

而在此之前，他剛在對陣剛果的比賽中表現平平，球隊僅以1比1戰平，因此賽後遭到不少批評。

外界甚至一度質疑他是否應該在對烏茲別克這場關鍵比賽中先發出場，但他用場上表現回應了所有疑問，開賽僅六分鐘便率先破門。

第39分鐘，他再度攻入一球，完成梅開二度。憑藉這兩粒進球，C羅成為世界盃歷史上首位在六屆不同世界盃均有進球的球員。

C羅在21歲時首次登上世界盃舞台，於2006年代表葡萄牙出戰六場比賽，並在對伊朗的比賽中以點球取得個人世界盃首球。

在過去20年間，他先後效力於曼聯、皇家馬德里、尤文圖斯，以及目前的沙烏地職業聯賽球隊艾納斯（Al-Nassr），職業生涯榮譽等身，包括5次歐冠冠軍、3次英超冠軍、2016年歐洲盃冠軍以及5座金球獎。

然而，仍有一項重要榮譽尚未收入囊中，世界盃冠軍。

自世界盃創辦以來，葡萄牙從未奪冠，而這一至高榮譽正是他的長期競爭對手梅西在2022年成功達成的目標。

兩人職業生涯長期被相提並論，因分別效力於西班牙兩大宿敵俱樂部長達九年，被視為21世紀最偉大的兩位球員之一。

梅西在本屆世界盃亦創下新紀錄，成為世界盃歷史上的總進球王。不過這一紀錄或許很快將被改寫，因為27歲的法國前鋒姆巴佩僅落後兩球。

目前看來，阿根廷已順利晉級32強，葡萄牙也有望出線。若葡萄牙取得K組第一，兩隊甚至可能在四分之一決賽提前交鋒。

▲ 影片來源：X＠FOX Sports（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

精華 FAQ

  • 當記者提到梅西時，C羅明顯不願多談，隨即轉向另一名記者，並用西班牙語連續喊了四次「你先說」，試圖打斷對方繼續追問。

  • C羅上半場就先後在第六分鐘與第39分鐘進球，完成梅開二度，帶動葡萄牙以5比0大勝烏茲別克，也回應了外界對他先發的質疑。

  • 憑藉這兩粒進球，C羅成為世界盃歷史上第一位在六屆不同世界盃都能取得進球的球員，進一步鞏固他在賽事中的歷史地位。

梅西 C羅 葡萄牙

上一則

「隊史最佳射手」歸位 巴西教練：內馬爾可走著踢90分鐘

下一則

奧運史上首次 國際奧委會向奧運選手發萬元補助

延伸閱讀

世界盃／葡萄牙大勝 C羅賽後被問梅西拒答：下一題

世界盃／葡萄牙大勝 C羅賽後被問梅西拒答：下一題
足壇第一人 C羅連六屆世界盃都進球 「如能和梅西交手一定很棒」

足壇第一人 C羅連六屆世界盃都進球 「如能和梅西交手一定很棒」
世界盃／頂住酸言冷語梅開二度 C羅淡定：踢球23年早已看透

世界盃／頂住酸言冷語梅開二度 C羅淡定：踢球23年早已看透
世界盃／梅西踢進3球 C羅首戰「全場0射正」球迷怒批：最好退休

世界盃／梅西踢進3球 C羅首戰「全場0射正」球迷怒批：最好退休

熱門新聞

巴拉圭開賽第64秒就以一記長射破門得分，最終就靠這球奪勝。(美聯社)

世界盃／巴拉圭64秒進球創紀錄奪勝 主將遮嘴講話吞紅牌

2026-06-20 01:32
南韓門將下半場致命失誤，南韓終場就以0：1敗給墨西哥。(路透)

世界盃／南韓門將致命失誤 墨西哥1：0收二連勝晉32強

2026-06-18 23:20
巴西裁判威爾頓・桑帕約（Wilton Sampaio）向南非球員茲瓦內（Themba Zwane）出示紅牌。（美聯社）

比紅牌還搶戲…世界盃巴西裁判一句英文 球員全傻眼

2026-06-17 16:19
想在美國免費收看世界盃賽事有許多管道。圖為佛州邁阿密濱海公園舉行的FIFA球迷嘉年華。(歐新社)

在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看

2026-06-11 14:54
阿根廷球星梅西(後右)與妻子安東妮拉(後左)，以及他們的三個兒子蒂亞戈(前排右起)、馬泰歐和西羅。(美聯社資料照)

不專心看老爸？梅西創紀錄時 兩兒子場邊打鬧搶鏡

2026-06-23 17:06
李現成為首位在世界盃會內賽（正賽）擔任開球嘉賓的中國藝人。(取材自微博)

世界盃╱中國首位男星擔任正賽開球嘉賓 李現回應4個字

2026-06-19 16:21

超人氣

更多 >
退休後不煩惱財務 4生肖晚年長壽有福

退休後不煩惱財務 4生肖晚年長壽有福
不沾鍋出現六個跡象 表示該更換了

不沾鍋出現六個跡象 表示該更換了
不專心看老爸？梅西創紀錄時 兩兒子場邊打鬧搶鏡

不專心看老爸？梅西創紀錄時 兩兒子場邊打鬧搶鏡
微軟創辦人蓋茲坦承婚外情 2俄羅斯女子身分曝光

微軟創辦人蓋茲坦承婚外情 2俄羅斯女子身分曝光
華人返美綠卡遭吊銷引發訴訟 最高院支持川普政府

華人返美綠卡遭吊銷引發訴訟 最高院支持川普政府