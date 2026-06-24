C羅強行打斷梅西相關話題 用西語連喊四次「你先說」

葡萄牙當家球星C羅（Cristiano Ronaldo）。（路透）

據紐約郵報報導，葡萄牙 當家球星C羅 （Cristiano Ronaldo）在周二世界盃葡萄牙以5比0擊敗烏茲別克後，對於被問及阿根廷球星梅西 的問題表現出明顯回避。

當C羅走上賽後記者會講台時，有記者提及梅西相關話題，他隨即轉身望向另一位記者，並用西班牙語連續說了四次「你先說」，試圖打斷該名仍試圖追問的記者。

在這場比賽中，C羅很早便展現出影響力，上半場便攻入兩球。

而在此之前，他剛在對陣剛果的比賽中表現平平，球隊僅以1比1戰平，因此賽後遭到不少批評。

外界甚至一度質疑他是否應該在對烏茲別克這場關鍵比賽中先發出場，但他用場上表現回應了所有疑問，開賽僅六分鐘便率先破門。

第39分鐘，他再度攻入一球，完成梅開二度。憑藉這兩粒進球，C羅成為世界盃歷史上首位在六屆不同世界盃均有進球的球員。

C羅在21歲時首次登上世界盃舞台，於2006年代表葡萄牙出戰六場比賽，並在對伊朗的比賽中以點球取得個人世界盃首球。

在過去20年間，他先後效力於曼聯、皇家馬德里、尤文圖斯，以及目前的沙烏地職業聯賽球隊艾納斯（Al-Nassr），職業生涯榮譽等身，包括5次歐冠冠軍、3次英超冠軍、2016年歐洲盃冠軍以及5座金球獎。

然而，仍有一項重要榮譽尚未收入囊中，世界盃冠軍。

自世界盃創辦以來，葡萄牙從未奪冠，而這一至高榮譽正是他的長期競爭對手梅西在2022年成功達成的目標。

兩人職業生涯長期被相提並論，因分別效力於西班牙兩大宿敵俱樂部長達九年，被視為21世紀最偉大的兩位球員之一。

梅西在本屆世界盃亦創下新紀錄，成為世界盃歷史上的總進球王。不過這一紀錄或許很快將被改寫，因為27歲的法國前鋒姆巴佩僅落後兩球。

目前看來，阿根廷已順利晉級32強，葡萄牙也有望出線。若葡萄牙取得K組第一，兩隊甚至可能在四分之一決賽提前交鋒。

Cristiano Ronaldo didn't want to hear any of this reporter's question about Messi pic.twitter.com/uJRXMXmBNa — FOX Sports (@FOXSports) June 23, 2026

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