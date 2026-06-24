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世界盃24日看點／巴西估贏2球、南韓生死戰防逼平

「隊史最佳射手」歸位 巴西教練：內馬爾可走著踢90分鐘

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巴西當家球星內馬爾在訓練。（路透）
巴西當家球星內馬爾在訓練。（路透）

2026年美加墨世界盃分組賽C組最後一輪，巴西隊24日將在邁阿密硬石體育場迎戰蘇格蘭隊。賽前，巴西隊總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）證實，因傷缺席前兩場分組賽的當家球星內馬爾（Neymar）已經恢復訓練，能夠出戰這場關鍵比賽。

紅星新聞報導，安切洛蒂在賽前記者會上表示：「內馬爾可以出賽。他本周一直隨球隊訓練，具備上場條件。我們很高興他能歸隊，顯而易見地，以他的能力，絕對能為球隊帶來實質助益。」

不過，這位義大利籍名帥並未透露內馬爾此役會以先發還是替補身分登場，期間還幽默地開了玩笑。「他可以用走的踢滿90分鐘。」安切洛蒂笑著說，「不，他現在狀態良好，在訓練中的表現非常出色。」

對於現年34歲的內馬爾而言，這場比賽具有重要意義。自2023年10月之後，他便未曾代表巴西國家隊出賽。先前他在效力巴甲桑托斯（Santos）期間遭遇小腿傷勢，因而錯過了巴西隊在本屆世界盃的前兩場分組賽。過去一段時間他持續進行個人復健，直到6月19日才重新加入球隊合練，如今終於有望迎來自己在2026年世界盃的首秀。

作為巴西國家隊歷史上的最佳射手，內馬爾已為「森巴軍團」出賽129次、攻入79球。這將是他職業生涯第四度征戰世界盃，而過去三屆賽事也記錄了他的榮耀與遺憾。

2014年巴西世界盃，22歲的內馬爾在主場迎來世界盃處女秀。揭幕戰面對克羅埃西亞隊，他單場攻入兩球幫助巴西以3比1取勝。那屆賽事他出賽5場，貢獻4進球、1助攻。然而在8強賽對陣哥倫比亞隊時，他因遭遇嚴重犯規導致腰椎骨裂，無緣後續賽事，最終巴西隊在準決賽以1比7慘敗德國隊。

2018年俄羅斯世界盃，已成為球隊核心的內馬爾再度率隊出征。他在16強賽面對墨西哥隊時貢獻關鍵進球與助攻，幫助巴西隊2比0晉級。但在8強賽面對比利時隊時，巴西隊以1比2敗北，連續兩屆世界盃止步8強。

2022年卡達世界盃，內馬爾在分組賽首戰受傷缺席部分比賽，直到淘汰賽對陣韓國隊時才復出並取得進球。8強賽面對克羅埃西亞隊，內馬爾在延長賽中攻入精彩進球，但巴西隊最終仍在PK大戰中遭到淘汰。

在過去三屆世界盃中，內馬爾累計出賽13場，貢獻8粒進球和4次助攻，率領巴西隊取得1次第四名及2次8強的成績。

儘管身為巴西隊史第一射手，內馬爾在國內的評價仍存在討論。本屆世界盃他入選正式名單，而英超切爾西（Chelsea）前鋒若昂·佩德羅（João Pedro）的落選曾引發部分巴西球迷質疑。傷勢、年齡與競技狀態，都讓外界密切關注他的回歸。

不過對安切洛蒂和巴西隊而言，內馬爾的價值不僅體現在進球上。作為經歷過三屆世界盃的老將，他豐富的大賽經驗與在關鍵時刻的創造力，依然是年輕球員不可或缺的資產。

目前巴西隊在C組兩戰取得1勝1和，積4分，憑藉得失球差優勢壓過同積4分的摩洛哥隊暫居小組第一。只要在最後一輪維持優勢，五星巴西便能以分組第一的身分晉級淘汰賽。

精華 FAQ

  • 安切洛蒂表示內馬爾已隨隊訓練，本周狀態良好，具備上場條件，但未明確說明他會先發或替補登場，只強調他的能力能幫助球隊。

  • 內馬爾自2023年10月後就未再披上巴西戰袍，主要是因在效力桑托斯期間遭遇小腿傷勢，之後持續復健，直到6月19日才重新合練。

  • 巴西隊前兩戰取得1勝1和，累積4分，靠得失球差暫居C組第一。只要最後一輪維持優勢，就能以分組第一身分晉級淘汰賽。

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