世界盃╱離場者的背影：他們為何提前出局？

海地是本屆世界盃首個分組出局的球隊。（新華社）

世界盃 從來不只有勝利者的歡呼，也有失意者的背影。美加墨世界盃分組賽戰罷兩輪，已有五支球隊提前鎖定小組末位，無緣淘汰賽。

有人在強敵環伺中拼盡全力贏得尊重，有人在一次次錯失機會後徒留遺憾，有人被動盪與混亂拖入深淵，也有人在失敗中看到未來的希望。對於這些提前離場的球隊而言，世界盃之旅雖然短暫，卻同樣留下了屬於自己的註腳。

海地是本屆世界盃首個分組出局的球隊，受限於實力差距，這支時隔52年重返世界盃的球隊在連敗後提前出局，但他們的表現值得尊重。

巴西、摩洛哥、蘇格蘭隊，在這個強敵環伺的C組中，海地隊提前出局並不意外，從實力上來看，唯一能夠爭取積分的就是首戰對蘇格蘭隊。這場比賽其實海地隊的表現可圈可點，他們轟出15腳射門，在最後時刻險些扳平比分。

分組賽第二輪對陣強大的「五星巴西」，海地隊雖然排出五後衛陣型，但並沒有擺大巴死守，他們也積極嘗試主動控球，投入兵力進攻。

最終0比3輸球後，總教練米涅賽後沒有後悔，在他看來，海地隊遭遇了打擊，卻沒有徹底崩潰，球員們已經證明自己配得上世界盃舞台。

他們沒有真正的主場，卻在海外球迷的歌聲中建立了主場；總教練沒有去過海地，卻帶領一群散落在世界各地的球員尋回了一個共同的身分。

本屆賽事最尷尬的出局者非土耳其隊莫屬。(美聯社)

土耳其隊：尷尬的提前出局者

坐擁近5億歐元（約5.68億美元）身價卻深陷「鋒線無力」泥潭，兩戰狂轟62腳射門卻顆粒無收，本屆賽事最尷尬的出局者非土耳其隊莫屬。

2002年的韓日世界盃，土耳其隊獲得第三名，之後連續缺席五屆世界盃，此番時隔24年後再次回歸，他們與美國隊、澳洲隊和巴拉圭隊分在D組，形勢並不算差，甚至在開賽前很多預測中，土耳其隊都是分組出線的熱門。土耳其隊的出局讓自己尷尬，也讓眾多預測者尷尬。

首戰對陣澳洲隊，他們狂轟30腳射門，是對手的三倍還多，然而卻只開花不結果，最終0比2不敵對手。生死戰面對巴拉圭隊，他們卻在64秒就遭遇「閃擊」，後面狂攻90多分鐘，32腳射門又是無功而返。

總教練蒙特拉在球隊出局後說：「我非常難過。土耳其人民對我們寄予很大期望，我們自己也有很高期待。我們已竭盡所能，一切能做的都做了。但足球就像生活，並不是所有時候都會公平。」

土耳其隊的出局，當然有運氣的因素，但更深層的原因卻在自身，他們兩場比賽大量射門來自禁區外的強行遠射和角度極差的倉促起腳，真正的威脅卻是寥寥無幾。居萊爾、伊爾迪茲等豪門俱樂部的球星狀態欠佳，而沒有中鋒支點，讓土耳其隊的傳控就成了「圍著禁區轉圈」的花架子。

此外，無緣世界盃太久，缺乏大賽經驗，也是土耳其隊早早出局的原因之一。

正如蒙特拉所說：「從現在開始，我們需要繼續參加大賽。我們應該始終出現在世界盃上。」

深陷死亡之組的突尼西亞隊出局的方式讓人大跌眼鏡。（新華社）

突尼西亞隊：頻繁換帥自吞苦果

深陷死亡之組的突尼西亞隊提前出局的結果並不讓人意外，他們出局的方式卻讓人大跌眼鏡。

會外賽引以為傲的鋼鐵防線，在正賽兩戰狂丟9球，加上賽前換帥、賽中又換帥，「迦太基之鷹」以極其狼狽的方式黯然離場。

很多人都刷到了突尼西亞隊後衛阿里·阿卜迪在球隊0比4不敵日本隊後採訪中情緒崩潰落淚的影片。阿卜迪的話可謂是句句扎心——「我們來到世界盃，卻是在賽前一個月才重新組建球隊，又更換了總教練。你當然可以調整球隊，也完全可以在非洲盃或者下一屆非洲盃週期內進行調整。但不能在世界盃開始前一個月才這樣做。」

其實，他們在本屆世界盃非洲區會外賽中表現出色，進22球0失球，但突尼西亞足協卻在今年1月解雇了帶領球隊殺進世界盃的總教練特拉貝爾西，並請來了法國教頭拉穆奇。拉穆奇上任後清洗多位老將，推進球隊年輕化，幾乎將先發陣容換了個遍。當球隊首戰1比5慘敗瑞典隊後，突尼西亞足協將其就地解雇，並請來了另一個法國教練勒納爾。

資料顯示，從2024年1月至今，突尼西亞隊已經經歷了7任總教練。阿卜迪的話，可謂精準擊中了突尼西亞隊世界盃表現糟糕的最主要原因——那就是自己瞎折騰。

作為首次參賽的世界盃「新軍」，約旦的表現超出人們的預期。（路透）

約旦隊：超出預期的世界盃新軍

J組首輪1比3不敵奧地利隊，約旦隊在第二輪面對阿爾及利亞隊的生死戰中踢得已經足夠好，但先進一球的他們還是被對手逆轉，遺憾成為首支出局的亞足聯球隊。

作為首次參賽的世界盃「新軍」，能夠打入兩粒進球，他們的表現已經超出了人們的預期。

首戰對陣奧地利隊，約旦隊踢得侵略性十足，敢於對攻、敢於逼搶，絲毫沒有「新軍」的怯場。主帥薩拉米賽後說：「沒人預料到我們會如此大膽、如此主動。這正是我們想要傳遞的信息。」

次戰面對阿爾及利亞隊，約旦隊上半場表現頑強，甚至率先進球，一度看到拿分的希望。但下半場對手的定位球戰術屢屢奏效，最終遭逆轉出局。

「站上世界盃舞台本身就意義重大，無論結果如何，我們都會一路追隨。」約旦球迷拉希德的話，成為約旦隊世界盃旅程最溫暖的註腳。

與阿根廷隊的分組賽後，約旦隊將要離開，帶著遺憾，也帶著火種。他們與世界盃的故事才剛剛開始。

巴拿馬隊：雖敗猶榮的告別

L組一場誰輸誰就提前出局的「生死戰」中，巴拿馬隊0比1不敵克羅埃西亞隊，成為本屆世界盃第五支提前出局的球隊。

巴拿馬隊的首戰，也是一球小負迦納隊，這兩場比賽都是拼勁十足，但鋒線終結能力匱乏，成了球隊的最大短板。其實，巴拿馬隊在場上並非沒有創造機會，首輪對陣迦納隊，全場11腳射門、4次射正，顆粒無收，反被對手在補時階段「絕殺」，與克羅埃西亞隊的比賽，他們在場面上也並不落下風，但還是與進球失之交臂。

「我想我們要為球員的表現感到驕傲。人們會認識到巴拿馬也有很棒的足球運動員，希望有更多機會向他們敞開大門，讓他們有機會進入更好的聯賽和球隊。」正如巴拿馬隊主帥克里斯蒂安森在賽後所說，美加墨世界盃，讓人們在這支球隊上看到了希望，以及未來的無限可能。

巴拿馬球員在賽後流露出失望神情，但他們雖敗猶榮。（歐新社）