世界盃╱德國後防大將受傷 淘汰賽失主力

德國隊主力中後衛施洛特貝克左腳踝內側韌帶受傷。（美聯社）

德國 足協（DFB）22日宣布，主力中後衛施洛特貝克（Nico Schlotterbeck）左腳踝內側韌帶受傷，將缺席本屆世界盃 餘下比賽，並預計傷停數月。

施洛特貝克是在20日德國隊2:1擊敗象牙海岸隊的世界盃E組第二輪比賽中受傷的。他在上半場較早階段受傷，但堅持踢至半場結束，隨後被呂迪格（Antonio Rüdiger）換下。21日在德國隊駐地溫斯頓-塞勒姆（Winston-Salem）接受檢查後，其傷勢得到確認。

德國足協表示，效力於多特蒙德隊（Borussia Dortmund）的施洛特貝克暫時不會離開美國，將繼續留在國家隊中。由於世界盃已經開始，德國隊無法再徵召其他球員頂替他的位置。

德國隊總教練納格斯曼（Julian Nagelsmann）說：「我們會非常想念施洛特貝克。他是一名出色的後衛，尤其擅長從後場組織進攻。這原本可能成為屬於他的一屆世界盃。」

施洛特貝克在德國隊本屆世界盃前兩場比賽中均先發出場，並在首輪7:1擊敗古拉索隊（Curaçao）的比賽中頭球破門，他的傷退意味著德國隊在進入淘汰賽階段前損失了一名後防主力。

施洛特貝克隨後在社群媒體上表示，自己還需要時間消化因傷告別本屆世界盃的現實。他同時呼籲德國球迷繼續支持球隊：「現在最重要的是球隊。無論順境還是逆境，讓我們團結在一起，支持這支德國隊向世界盃冠軍發起衝擊。」

已經提前晉級淘汰賽的德國隊將在25日迎戰小組賽最後一個對手厄瓜多隊（Ecuador）。