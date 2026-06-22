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世界盃／烏拉圭致命失誤 教頭坦言付出慘痛代價

記者曾思儒／即時報導
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南美強權烏拉圭晉級拉警報，總教練畢爾沙在記者會發言。（路透）
南美強權烏拉圭晉級拉警報，總教練畢爾沙在記者會發言。（路透）

曾兩度奪下世界盃冠軍的南美強權烏拉圭，今天卻被大西洋小國維德角逼平，兩場和局讓晉級拉警報，總教練畢爾沙（Marcelo Bielsa）坦言球隊為失誤付出慘痛代價。

烏拉圭首戰被沙烏地阿拉伯逼平，今天碰首度踢進世界盃的維德角，第21分鐘就被皮納（Kevin Pina）自由球破網，這記「世界波」是維德角史上第一顆世界盃進球。烏拉圭雖在阿勞霍（Maximiliano Araújo）第44分鐘在球門前「魚躍龍門」頭錘補進守門員撲出的球，補時階段卡諾比奧（Agustín Canobbio）再進球，上半場以2：1超前，但下半場卻出現嚴重的後防失誤，讓維德角替補上陣的瓦雷拉（Hélio Varela）第61分鐘攻進追平球，錯失帶回3分積分的機會。

烏拉圭全場百分之52的控球率遠高於維德角，但17次射門只有2次射正，尤其下半場的失誤尤其致命，總教練畢爾沙說：「沒有仙丹妙藥可以彌補這些錯誤。毋庸置疑，我們為這些錯誤付出了慘痛代價。」

烏拉圭目前只獲得2分積分，且小組最終戰將碰「無敵艦隊」西班牙，晉級拉警報；維德角將和沙烏地阿拉伯碰頭，勝隊就有機會搶進分組前2的晉級行列。

精華 FAQ

  • 烏拉圭上半場兩度取得進球並反超，但下半場防線出現嚴重失誤，讓維德角替補瓦雷拉把握機會追平，最終錯失拿下三分的最好機會。

  • 畢爾沙直言沒有任何仙丹妙藥可以彌補這些錯誤，並強調球隊確實為失誤付出了慘痛代價，顯示他對防守崩盤相當不滿。

  • 烏拉圭目前只拿兩分，小組最後一戰要碰強敵西班牙，晉級壓力很大；維德角則將對沙烏地阿拉伯，勝者有機會搶進前兩名。

沙烏地阿拉伯 世界盃

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