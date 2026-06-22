6歲開始存錢買世界盃門票 10歲男童今圓夢為烏拉圭加油

烏拉圭球員。（歐新社）

住在佛羅里達州 波卡瑞通(Boca Raton)的10歲男童薩納布里亞(Valentino Sanabria)為了購買2026年世界盃 足球賽門票四年以來持續存錢，在家裡完成每項家務可獲2元報酬，終於圓夢能到現場幫烏拉圭代表隊加油。

眾生相雜誌(People)報導，2022年卡達世界盃時，當時六歲的薩納布里亞看完一場烏拉圭隊比賽的電視轉播之後，對母親卡羅琳娜(Carolina)商量做家事賺取酬勞的計畫，要為2026年世界盃比賽門票存錢。薩納布里亞的父親來自烏拉圭。

他與母親達成協議，每完成一項家務便可獲得2元酬勞。薩納布里亞受訪時說，早晨六時起床，每天上學之前整理床舖，準備早餐，並且倒垃圾、洗碗。

他靠著做家事在四年裡存下600多元，也把生日或節日禮金存起來。

這筆存款讓薩納布里亞買到烏拉圭在邁阿密對戰沙烏地阿拉伯、維德角兩場比賽各自兩張門票。他說，買到票時興奮得跳進游泳池，在房子裡到處翻筋斗，「我樂瘋了」。

卡羅琳娜受訪時說，兒子一直對足球充滿熱情，到了六歲時對其他運動不再有興趣。目前薩納布里亞效力於青少年巡迴球隊，擔任邊鋒或前鋒，希望有朝一日成為職業球員。

接下來薩納布里亞的目標是7月19日能到紐約新澤西體育場(New York New Jersey Stadium)觀看世界盃決賽。

不過，根據售票平台StubHub網站21日訊息，7月19日決賽最便宜的門票價格為1萬1023元。