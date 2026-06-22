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6歲開始存錢買世界盃門票 10歲男童今圓夢為烏拉圭加油

記者顏伶如／即時報導
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烏拉圭球員。（歐新社）
烏拉圭球員。（歐新社）

住在佛羅里達州波卡瑞通(Boca Raton)的10歲男童薩納布里亞(Valentino Sanabria)為了購買2026年世界盃足球賽門票四年以來持續存錢，在家裡完成每項家務可獲2元報酬，終於圓夢能到現場幫烏拉圭代表隊加油。

眾生相雜誌(People)報導，2022年卡達世界盃時，當時六歲的薩納布里亞看完一場烏拉圭隊比賽的電視轉播之後，對母親卡羅琳娜(Carolina)商量做家事賺取酬勞的計畫，要為2026年世界盃比賽門票存錢。薩納布里亞的父親來自烏拉圭。

他與母親達成協議，每完成一項家務便可獲得2元酬勞。薩納布里亞受訪時說，早晨六時起床，每天上學之前整理床舖，準備早餐，並且倒垃圾、洗碗。

他靠著做家事在四年裡存下600多元，也把生日或節日禮金存起來。

這筆存款讓薩納布里亞買到烏拉圭在邁阿密對戰沙烏地阿拉伯、維德角兩場比賽各自兩張門票。他說，買到票時興奮得跳進游泳池，在房子裡到處翻筋斗，「我樂瘋了」。

卡羅琳娜受訪時說，兒子一直對足球充滿熱情，到了六歲時對其他運動不再有興趣。目前薩納布里亞效力於青少年巡迴球隊，擔任邊鋒或前鋒，希望有朝一日成為職業球員。

接下來薩納布里亞的目標是7月19日能到紐約新澤西體育場(New York New Jersey Stadium)觀看世界盃決賽。

不過，根據售票平台StubHub網站21日訊息，7月19日決賽最便宜的門票價格為1萬1023元。

精華 FAQ

  • 他在觀看2022年卡達世界盃烏拉圭隊比賽後，深受足球吸引，便和母親商量以做家事賺酬勞，提早為2026年世界盃門票存錢。

  • 他每天完成整理床鋪、準備早餐、倒垃圾、洗碗等家務，每項可得2元，另外也把生日與節日收到的禮金存起來，四年累積六百多元。

  • 他已買到烏拉圭在邁阿密對戰沙烏地阿拉伯與維德角的兩場比賽門票，接下來希望再籌錢，前往紐約新澤西體育場觀看世界盃決賽。

佛羅里達州 世界盃

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