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世界盃╱美國隊壞消息…普利西奇受傷 缺席對陣澳洲

世界新聞網╱即時報導
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美國隊陣中明星前鋒普利西奇19日因傷不能上場。（路透）
美國隊陣中明星前鋒普利西奇19日因傷不能上場。（路透）

美國隊陣中明星前鋒普利西奇（Christian Pulisic）因小腿受傷，將缺席周五對陣澳洲隊的世界盃分組賽。他的先發位置將由前鋒佩皮（Ricardo Pepi）頂替。

美聯社報導，美國隊總教練波切蒂諾（Mauricio Pochettino）在西雅圖流明球場（Lumen Field）開踢前約90分鐘，接受福斯電視台（Fox）訪問時證實了這項消息。

這項人員變動對美國隊無疑是一大打擊。美國隊在6月12日首戰以4比1大勝巴拉圭隊，本場比賽只要獲勝，就能提前鎖定晉級32強淘汰賽的資格。

在首場比賽中，普利西奇在邊路突破兩名防守球員後傳給麥肯尼（Weston McKennie），成功策動了球隊的第一個進球，隨後他又助攻巴洛根（Folarin Balogun）攻入第二球。他在幫助球隊取得領先後，於半場結束時因傷退場。

波切蒂諾表示，這位27歲的進攻核心是在賽前的球隊訓練中，左小腿後側遭到碰撞，並在首戰比賽中感到肌肉緊繃。在迎戰澳洲隊前的幾天準備期中，普利西奇均維持個人單獨訓練。

普利西奇目前為美國國家隊出賽87場，累計攻入33個進球。而頂替他進入先發名單的佩皮，也是美國隊此役先發陣容中唯一的調整。

精華 FAQ

  • 他在賽前訓練中左小腿後側遭碰撞，首戰後又感到肌肉緊繃，因此被安排休養，確定缺席對澳洲的世界盃分組賽。

  • 前鋒佩皮將取代普利西奇進入先發陣容，且這也是美國隊本場比賽唯一的人員調整，顯示教練團希望維持整體戰術穩定。

  • 美國隊首戰以4比1擊敗巴拉圭，只要再贏澳洲就能提前鎖定32強資格；但少了攻擊核心普利西奇，勝算與進攻威脅都明顯下降。

西雅圖 世界盃 澳洲

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