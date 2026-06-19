今日看點╱對戰澳洲…普利西奇狀態 恐決定美國能走多遠

美國球星普利西奇（右）在對陣巴拉圭的比賽中。（路透）

美加墨世界盃 進入第9個比賽日，D組進入第二輪賽事；首輪表現出色的東道主美國隊，19日下午3點將對陣靠著反擊戰勝土耳其隊的澳洲 隊。

新浪新聞報導，本場比賽將於西雅圖 流明球場（Lumen Field）舉行。該球場始建於2002年，可容納6萬8740名觀眾，球場採用馬蹄形設計，過去為美式足球聯盟（NFL）西雅圖海鷹隊的主場。

目前在D組中，美國隊與澳洲隊同積3分。美國隊因淨勝球優勢暫居分組第1，澳洲隊位居第2。雙方近20年在各項賽事交手過3次，美國隊取得2勝1敗。

美國第一戰發揮出色，不僅很好的展現了東道主的天時地利優勢，也證實了自己強大的進攻火力。本屆世界盃在徹底擴軍之後，一勝基本就可爭取前三資格、兩勝就能確保晉級。因此，美國肯定是要努力拿三分，擊敗澳洲軍團他們就有資格提前分享晉級的喜悅了。另外一個東道主墨西哥就是如此，他們擊敗了南非和南韓。

這是美國第12次參加世界盃，經驗豐富。總教練波切蒂諾（Mauricio Pochettino）又是一個很會打盃賽的教練，優勢明顯。要知道，上屆世界盃他們總共只有3個進球，本屆的第一戰就射入4球的！

其中，中軸線的能力是美國開啟攻擊模式的根本。隊長里姆（Tim Ream）領銜後防，中場有麥肯尼（Weston McKennie）和亞當斯（Tyler Adams）給到支持，中鋒有巴洛根（Folarin Balogun）來完成射門，這套配置是力量和速度兼具的。第一戰就是靠他們的猛攻猛打，讓巴拉圭毫無還手之力。不管是速度上、還是射門終結效率上、包括完成度，可打一個高分的。

當然，只靠中路是不夠的，現代足球對攻防轉換速度要求高。就像做飯，邊路能力是「作料」，讓中路這些優質「食材」有了真正的「味道」。德斯特（Sergino Dest）的突破能力、普利西奇（Christian Pulisic）的牽制能力、蒂爾曼（Malik Tillman）的左路指揮屬性，配上維阿（Timothy Weah）、佩皮（Ricardo Pepi）幾個替補隊員的活力，就可製造出無可能。可以說，波切蒂諾調教有方。

有趣的是澳洲人對此可能「不慌」。一方面，第一戰他們擊敗了土耳其，拿到三分比較穩妥；另一方面，年輕人居多的新袋鼠軍團，也是靠邊路反擊起家的。本來他們就是重兵防守姿態，比賽中大可退回自己半場打反擊，把難題拋給美國。伊蘭昆達（Nestory Irankunda）們可很是喜歡這樣的比賽方式。

對美國來講，則正好是難題。他們不怕對轟跑起來才能激發風格，如果遇到澳洲人退後防守，在拿到控球權被迫打陣地戰後，能不能繼續保持攻擊的火力，要打一個問號。

美國隊前鋒普利西奇的傷情與狀態，被視為美國隊在本屆賽事能走多遠的關鍵。普利西奇具備出色的個人創造機會能力，但其職業生涯傷病較多。首輪比賽他僅踢了半場便被換下，本場比賽他能否及時復出或發揮幾成狀態，將直接影響美國隊的進攻效率。