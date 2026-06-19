世界盃╱你還沒坐穩 球已經進了…盤點那些「閃電」進球

捷克中場薩迪萊克破門得分。（路透）

在美加墨世界盃 第二輪小組賽18日捷克隊對陣南非隊的比賽中，捷克隊薩迪萊克（Michal Sadílek）在開賽5分08秒時進球，這是本屆世界盃迄今為止的最快進球。

這個時間已經足夠「閃電」，但放到世界盃歷史上，還遠遠不是極限。

目前世界盃歷史上的最快進球紀錄，來自2002年韓日世界盃。在土耳其 隊與南韓 隊的季軍爭奪戰中，土耳其隊的蘇克（Hakan Şükür）開場僅僅11秒就攻破了南韓隊的大門，打破了塵封40年的世界盃最快進球紀錄。

是的，你沒看錯，11秒。可能觀眾剛坐下準備看球，電視台講評剛說完「比賽開始」，球就進了。這屆世界盃蘇克不僅攻入世界盃歷史上最快的進球，還送出兩次助攻，最終幫助土耳其隊拿下季軍。

除了11秒，歷史上還有很多僅用時幾十秒的「閃電」進球。根據國際足總（FIFA）的統計，世界盃歷史上共有13顆進球是在不到60秒的時間內打進的。具體名單如下：

●2002年韓日世界盃：蘇克（Hakan Şükür / 土耳其），11秒

●1962年智利世界盃：馬謝克（Václav Mašek / 前捷克斯洛伐克），15秒

●1934年義大利世界盃：萊納（Ernst Lehner / 德國），25秒

●1982年西班牙世界盃：羅布森（Bryan Robson / 英格蘭），28秒

●2014年巴西世界盃：丹普西（Clint Dempsey / 美國），30秒

●1978年阿根廷世界盃：拉孔貝（Bernard Lacombe / 法國），31秒

●1938年法國世界盃：尼貝里（Arne Nyberg / 瑞典），35秒

●1938年法國世界盃：維南特（Émile Veinante / 法國），35秒

●1962年智利世界盃：阿爾伯特（Flórián Albert / 匈牙利），50秒

●1930年烏拉圭世界盃：德蘇（Adalbert Deșu / 羅馬尼亞），50秒

●1966年英格蘭世界盃：朴承振（Pak Seung-zin / 北韓），50秒

●1998年法國世界盃：阿亞拉（Celso Ayala / 巴拉圭），52秒

●2018年俄羅斯世界盃：約根森（Mathias Jørgensen / 丹麥），55秒

從年代分佈上來看，20世紀30年代的世界盃就佔了4席，直到1962年才有新的15秒紀錄，之後又沉寂了40年，直到2002年蘇克的11秒。近五屆世界盃中，僅有2014年巴西世界盃美國隊的丹普西，以及2018年俄羅斯世界盃丹麥隊的約根森闖入60秒大關。

「閃電」進球往往有兩種劇本。第一種是「對手開球失誤，我方就地斷球立刻反擊」，例如蘇克的11秒、馬謝克的15秒；第二種是「己方開球後直接前壓推進」，比如羅布森的28秒、丹普西的30秒，都是在極短時間內推進並完成終結。

早期比賽的後場組織、門將出球和整體防守體系都還不成熟，開球後馬上失誤、被抄截反擊的機率更高。相比之下，現代足球的後場傳導與門將出球體系非常完善，極少出現開球後第一腳傳球就失誤的情況，開場也更強調穩住節奏，因此現代足球很難再看到60秒以內的進球了。

加拿大球星戴維斯（Alfonso Davies）在上屆卡達世界盃上打入了當屆最快進球，他當時僅用了68秒便攻入一球。美加墨世界盃目前的最快進球為5分08秒，相比之下仍「慢」了不少。

隨著賽事漸入佳境，更多精彩對決仍在後頭，期待更多速度與激情交織的進球瞬間。