世界盃╱遭遇進球荒「亞洲一哥」孫興慜陷「壓力時刻」

南韓隊隊長孫興慜（7）。（美聯社）

當地時間18日，南韓 隊在美加墨世界盃 第二輪不敵墨西哥隊。33歲的南韓隊隊長孫興慜 在第57分鐘時被換下，全場射門數據掛零，他在進攻端的存在感進一步下滑——首輪對陣捷克隊時，他出場69分鐘，尚有6次射門、1次射正。

這位曾經在英超賽場大殺四方的熱刺（Tottenham Hotspur）前鋒、亞洲首位英超金靴獎得主，正承受著職業生涯中少有的壓力時刻。

首輪他站在球隊進攻的最前端，但自由球、跟進射門均被對手擋出，單刀機會也遭門將撲出……第69分鐘，累計掉球9次的孫興慜被換下，頂替登場的吳賢揆僅用11分鐘就攻入逆轉進球。這次換人被外界視為「神來之筆」。

次輪對陣東道主，孫興慜依然先發上陣。開場不久那腳越位後的挑射，幾乎成了他全場僅有的亮點，最終孫興慜在第57分鐘以0射門、0助攻的數據被換下。

連續兩場比賽中途離場，對一位國家隊隊長和絕對核心而言，難免顯得尷尬。更微妙的是，他的存在感甚至一度不如門將金承奎——後者在首輪憑藉多次神勇撲救成為球隊英雄。

事實上，孫興慜的低迷並非突然出現。離開英超後，他今年在美職聯（MLS）賽場遭遇長達13場的進球荒，至今顆粒無收。轉會前的2024-2025賽季，他在熱刺出賽30場僅打進7球，已不再是球隊最穩定的頭號得分手。

曾經依靠速度、爆發力和切入終結能力撕開防線的孫興慜，正在面對年齡、身體狀態和角色變化共同帶來的考驗。

在洛杉磯足球俱樂部（Los Angeles FC）的戰術體系中，孫興慜主要出任中鋒或進攻中場，這讓「亞洲一哥」不得不放棄自己最擅長的邊路突破和切入射門。到了世界盃賽場，孫興慜依然被推至中路，南韓隊的戰術安排也因此受到質疑。

外界評論指出，強迫一位「組織型邊鋒」去打「坦克中鋒」的硬仗，這種戰術錯配進一步放大了他身體機能下滑的事實。有南韓媒體表示，如何正確地使用孫興慜，仍是總教練洪明甫面臨的巨大挑戰。

職業足球對30歲以上的攻擊手向來殘酷，但「老了」並不等於「廢了」。對於一名征戰四屆世界盃、幾乎獨自撐起一個時代南韓足球期待的老將而言，外界不應只用進球和射門數據來定義他的全部價值。

孫興慜仍然是南韓隊精神層面的旗幟，也是最能吸引防守注意力的進攻點。只是今天的他，或許已經無法再像巔峰時期那樣，憑藉一次啟動、一次切入、一次重砲轟門，獨自改變比賽走向。

對於「本屆可能是他最後一屆世界盃」的傳言，孫興慜回應道：「我從未斷言這是我最後一屆世界盃。」曾經的他可以追著風跑，如今或許更需要找到與時間相處的方式。

對南韓隊而言，小組賽最後一役已十分關鍵，南韓隊需要重新思考戰術思路，孫興慜也需要把眼前的「壓力時刻」，轉化為屬於自己的「轉身時刻」。

南韓隊在美加墨世界盃第二輪不敵墨西哥隊，南韓隊隊長孫興慜（7）在第57分鐘時被換下，由吳賢揆（18）替補上場。（路透）