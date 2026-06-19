巴西傳奇球星「外星人」羅納度：梅西是史上最偉大球員

巴西傳奇球星羅納度。（歐新社檔案照）

在阿根廷 球星梅西 （Lionel Messi）於本屆世足首戰上演帽子戲法後，巴西 傳奇球星「外星人」羅納度（Ronaldo Nazario）盛讚，梅西無疑是史上最偉大足球運動員。

綜合體育媒體TNT Sports及SB Nation報導，在法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）與挪威前鋒哈蘭德（Erling Haaland）雙雙梅開二度的同一天，梅西更勝一籌，以38歲高齡在世足首次上演帽子戲法，攻進3球率衛冕軍阿根廷以3比0擊敗阿爾及利亞，在本屆賽事取得開門紅。

梅西在此役後世足生涯進球數已追平德國傳奇球星克洛澤（Miroslav Klose）所保持的16球紀錄，並且超越巴西傳奇球星羅納度的15球。

據報導，羅納度指出，梅西無疑是「史上最偉大球員」（Greatest Of All Time，GOAT）。

他告訴體育媒體TyC Sports：「紀錄就是被拿來打破的，而打破紀錄的那個人，對世界各地球迷來說一點都不意外。此外，阿根廷目前是這項賽事的衛冕軍。」

羅納度表示：「每當梅西踏上球場，一切都變得具有歷史意義且充滿優雅氣息。這世界是時候停止否認，接受他就是史上最偉大球員的事實。」