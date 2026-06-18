我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美伊簽署初步和平協議 范斯：60天談判期18日起算

儘早餵孩子吃雞蛋 研究：可降低近2成過敏

世界盃開球前 國旗平鋪草地震撼人心…唯獨這1國例外

世界新聞網馬雯婷／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
沙烏地阿拉伯國旗（左）和烏拉圭國旗（右）。（美聯社）
沙烏地阿拉伯國旗（左）和烏拉圭國旗（右）。（美聯社）

據新聞周刊（Newsweek）報導，在世界盃的賽前儀式中，展示國旗與演奏國歌始終是最具代表性、也最歷久不衰的環節之一。這不僅是一場震撼人心的視覺展演，更承載著彰顯國家認同、凝聚團結精神，以及展現全球競爭與交流的象徵意義。而在2026年世界盃，這項傳統儀式的規模將比以往更加盛大。

針對2026年世界盃，國際足球總會（FIFA）重新設計賽前儀式，進一步強化國家象徵元素，包括使用超大型國旗布幕，以及安排全體球員於國歌演奏期間聚集在中圈周圍。FIFA表示，此舉旨在打造「獨特且沉浸式的體驗」，讓球場內每一位觀眾都能更深刻地參與其中。

在多數比賽中，兩國國旗會平鋪於球場草皮上，成為開球前短暫卻壯觀的視覺焦點。然而，細心的觀眾發現，有一個國家始終未遵循這項慣例，沙烏地阿拉伯

．為什麼沙烏地阿拉伯與眾不同？

與其他參賽國不同，沙烏地阿拉伯的國旗在世界盃賽前儀式中從不會被放置於地面。相反地，它始終由志工高舉於空中展示。

原因在於，沙烏地阿拉伯國旗具有特殊且深厚的宗教意義。旗面上印有「清真言」（Shahada），即伊斯蘭教最核心的信仰宣言。因此，這面旗幟不僅代表國家，也承載著神聖的宗教象徵。

基於其神聖性，沙烏地阿拉伯對國旗的使用與展示方式有嚴格規範。國旗不得以可能被視為不敬的方式降下，也不得接觸地面或其他較低的位置。

這項規範與FIFA慣常採用的展示方式形成明顯差異。由於FIFA通常會將國旗如巨型布幕般鋪展於草皮之上，因此沙烏地阿拉伯必須採取不同的展示方式。

．FIFA與沙烏地阿拉伯如何取得平衡？

為兼顧儀式效果與文化尊重，主辦單位採取了相應調整。

當沙烏地阿拉伯參賽時，其國旗在整個賽前儀式期間皆保持懸空狀態，由多名志工共同托舉，確保旗面不會接觸草地。

為維持視覺上的一致性，避免讓任何一方顯得特殊或突兀，對手國家的國旗通常也會採取相同展示方式，由人員高舉於空中，而非鋪設於球場地面。

這種折衷安排讓FIFA得以維持賽前儀式整體的視覺風格與氛圍，同時充分尊重沙烏地阿拉伯國家象徵所涉及的文化與宗教敏感性。

．為何這個細節引起關注？

雖然只是儀式中的一項細節，但在高度重視一致性與象徵意涵的國際賽事中，任何不同之處都容易引發關注。

在沙烏地阿拉伯對陣烏拉圭的比賽前，不少觀眾便注意到兩國國旗的展示方式與其他場次不同，相關畫面也迅速在社群媒體上引發討論。

值得一提的是，多數討論並非出於批評，而是藉此向外界解釋背後原因。許多網友指出，沙國國旗上的文字是伊斯蘭教最重要的信仰宣言之一，也被稱為「至善之言」（Kalimah Tayyibah），因此受到格外慎重的對待。

．超越體育的文化尊重

在由美國主辦的世界盃賽事中，尊重沙烏地阿拉伯對國旗展示的特殊要求，也可被視為全球化體育賽事尊重多元文化的一種體現。

透過在世界盃最受矚目的環節之一納入不同文化與宗教背景的考量，FIFA展現出超越競技層面的包容精神，並向全球觀眾傳達尊重差異、促進理解的重要價值。

這或許只是一項看似微小的安排，卻反映出國際大型活動如何在維持共同規範的同時，兼顧不同文化的特殊需求。它所傳遞的不僅是對一面國旗的尊重，更是對多元文化共存理念的肯定。

從更廣泛的角度來看，這也是一種軟實力的展現。無論是體育賽事中的象徵性安排，還是跨文化交流中的細節考量，都可能成為促進理解、建立信任的重要契機。在全球觀眾共同關注的舞台上，這些看似細微的尊重與包容，往往能產生超越賽場本身的深遠意義。

精華 FAQ

  • FIFA希望放大國家象徵效果，讓國歌與國旗展示更具沉浸感，也讓觀眾在開賽前就感受到國際賽事的隆重氛圍與團結意涵。

  • 因為旗面印有伊斯蘭教的清真言，具有宗教神聖性，依其規範不得接觸地面或以可能被視為不敬的方式展示。

  • 主辦方會讓志工將沙國國旗全程高舉於空中，避免落地；為維持視覺一致，對手國旗也常改採相同方式展示。

沙烏地阿拉伯 世界盃

上一則

世界盃╱梅西爸爸怎麼了？家族發公告正式回應

延伸閱讀

世界盃首辦3場開幕式 規模擴大3倍 墨加美接力登場

世界盃首辦3場開幕式 規模擴大3倍 墨加美接力登場
世界盃還沒開踢…法國已先封王？最帥球衣排行榜出爐

世界盃還沒開踢…法國已先封王？最帥球衣排行榜出爐
親臨世界盃開幕 1球迷「破防」：要是有中國隊該多好

親臨世界盃開幕 1球迷「破防」：要是有中國隊該多好
世界盃進駐灣區 FIFA全面接管李維球場 「舊金山灣區球場」正式亮相

世界盃進駐灣區 FIFA全面接管李維球場 「舊金山灣區球場」正式亮相

熱門新聞

想在美國免費收看世界盃賽事有許多管道。圖為佛州邁阿密濱海公園舉行的FIFA球迷嘉年華。(歐新社)

在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看

2026-06-11 14:54
墨西哥城阿茲特克球場，墨西哥球員基尼奧內斯攻破南非門將威廉斯把守的球門，打入墨西哥隊首個進球。 （路透）

世界盃揭幕戰 慘烈3紅…墨西哥2:0輕取南非

2026-06-11 17:37
梅西神級表現幫助阿根廷終場以3：0輕取阿爾及利亞，跨出衛冕第一步。(路透)

世界盃／梅西「帽子戲法」登歷史進球王 阿根廷3：0取勝跨衛冕第一步

2026-06-16 23:13
Lisa在世界盃開幕式演出相當精采。（美聯社）

世界盃／Lisa開幕表演遭被罵低俗？粉絲怒指假評帶風向

2026-06-13 11:00
紐西蘭隊邊鋒賈斯特15日踢進兩球。(路透)

世界盃／媽媽來自中國 紐西蘭前鋒梅開二度寫紀錄

2026-06-15 23:50
球星布朗森（Jalen Brunson）。（美聯社）

布朗森背後的她…從高中同學到NBA總決賽 見證他成為巨星

2026-06-16 14:50

超人氣

更多 >
全球大學排名前25強 哈佛領銜 加州6校入列

全球大學排名前25強 哈佛領銜 加州6校入列
嘴上佛系其實心裡算得精 3生肖很會裝連身邊人都騙過

嘴上佛系其實心裡算得精 3生肖很會裝連身邊人都騙過
掌星艦發射權限？SpaceX華女工程師闢謠

掌星艦發射權限？SpaceX華女工程師闢謠
尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸

尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸
美國出現半世紀以來規模最大房產稅對抗運動

美國出現半世紀以來規模最大房產稅對抗運動