世界盃開球前 國旗平鋪草地震撼人心…唯獨這1國例外

沙烏地阿拉伯國旗（左）和烏拉圭國旗（右）。（美聯社）

據新聞周刊（Newsweek）報導，在世界盃 的賽前儀式中，展示國旗與演奏國歌始終是最具代表性、也最歷久不衰的環節之一。這不僅是一場震撼人心的視覺展演，更承載著彰顯國家認同、凝聚團結精神，以及展現全球競爭與交流的象徵意義。而在2026年世界盃，這項傳統儀式的規模將比以往更加盛大。

針對2026年世界盃，國際足球總會（FIFA）重新設計賽前儀式，進一步強化國家象徵元素，包括使用超大型國旗布幕，以及安排全體球員於國歌演奏期間聚集在中圈周圍。FIFA表示，此舉旨在打造「獨特且沉浸式的體驗」，讓球場內每一位觀眾都能更深刻地參與其中。

在多數比賽中，兩國國旗會平鋪於球場草皮上，成為開球前短暫卻壯觀的視覺焦點。然而，細心的觀眾發現，有一個國家始終未遵循這項慣例，沙烏地阿拉伯 。

．為什麼沙烏地阿拉伯與眾不同？

與其他參賽國不同，沙烏地阿拉伯的國旗在世界盃賽前儀式中從不會被放置於地面。相反地，它始終由志工高舉於空中展示。

原因在於，沙烏地阿拉伯國旗具有特殊且深厚的宗教意義。旗面上印有「清真言」（Shahada），即伊斯蘭教最核心的信仰宣言。因此，這面旗幟不僅代表國家，也承載著神聖的宗教象徵。

基於其神聖性，沙烏地阿拉伯對國旗的使用與展示方式有嚴格規範。國旗不得以可能被視為不敬的方式降下，也不得接觸地面或其他較低的位置。

這項規範與FIFA慣常採用的展示方式形成明顯差異。由於FIFA通常會將國旗如巨型布幕般鋪展於草皮之上，因此沙烏地阿拉伯必須採取不同的展示方式。

．FIFA與沙烏地阿拉伯如何取得平衡？

為兼顧儀式效果與文化尊重，主辦單位採取了相應調整。

當沙烏地阿拉伯參賽時，其國旗在整個賽前儀式期間皆保持懸空狀態，由多名志工共同托舉，確保旗面不會接觸草地。

為維持視覺上的一致性，避免讓任何一方顯得特殊或突兀，對手國家的國旗通常也會採取相同展示方式，由人員高舉於空中，而非鋪設於球場地面。

這種折衷安排讓FIFA得以維持賽前儀式整體的視覺風格與氛圍，同時充分尊重沙烏地阿拉伯國家象徵所涉及的文化與宗教敏感性。

．為何這個細節引起關注？

雖然只是儀式中的一項細節，但在高度重視一致性與象徵意涵的國際賽事中，任何不同之處都容易引發關注。

在沙烏地阿拉伯對陣烏拉圭的比賽前，不少觀眾便注意到兩國國旗的展示方式與其他場次不同，相關畫面也迅速在社群媒體上引發討論。

值得一提的是，多數討論並非出於批評，而是藉此向外界解釋背後原因。許多網友指出，沙國國旗上的文字是伊斯蘭教最重要的信仰宣言之一，也被稱為「至善之言」（Kalimah Tayyibah），因此受到格外慎重的對待。

．超越體育的文化尊重

在由美國主辦的世界盃賽事中，尊重沙烏地阿拉伯對國旗展示的特殊要求，也可被視為全球化體育賽事尊重多元文化的一種體現。

透過在世界盃最受矚目的環節之一納入不同文化與宗教背景的考量，FIFA展現出超越競技層面的包容精神，並向全球觀眾傳達尊重差異、促進理解的重要價值。

這或許只是一項看似微小的安排，卻反映出國際大型活動如何在維持共同規範的同時，兼顧不同文化的特殊需求。它所傳遞的不僅是對一面國旗的尊重，更是對多元文化共存理念的肯定。

從更廣泛的角度來看，這也是一種軟實力的展現。無論是體育賽事中的象徵性安排，還是跨文化交流中的細節考量，都可能成為促進理解、建立信任的重要契機。在全球觀眾共同關注的舞台上，這些看似細微的尊重與包容，往往能產生超越賽場本身的深遠意義。