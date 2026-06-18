世界盃╱梅西爸爸怎麼了？家族發公告正式回應

梅西家族發表正式公告，回應其父親的健康傳聞。（取自微博）

據阿根廷 媒體《國家報》（La Nación）報導，阿根廷球星梅西 （Lionel Messi）的家族發表正式公告，針對近期外界圍繞梅西父親豪爾赫·梅西（Jorge Messi）健康狀況的諸多報導與揣測，做出正式回應。

梅西家族公告聲明全文如下：

梅西家族在此告知外界，豪爾赫目前正面臨健康問題。現階段他正接受醫療觀察與治療，身體處於康復階段。就目前的病情發展而言，其恢復進展良好。

針對過去數小時內網路上流傳的各種說法、傳聞與揣測，家族對此表達強烈不滿。部分人士在對待這件完全屬於個人及家庭隱私的事情時，表現出了令人遺憾的冷漠，缺乏應有的尊重與基本底線。

本家族亦希望澄清，僅有豪爾赫最親近的家屬才掌握其身體狀況的真實、準確資訊。因此，任何並非出自家族成員本身或官方管道的說法、聲明或消息，均不應被視為有效或真實的訊息。

在此時刻，我們呼籲外界保持責任感、謹慎態度與人性關懷。一個人的健康狀況以及其家人的安寧，不應該成為外界無端揣測的對象，更不應成為不負責任的媒體炒作內容。

我們衷心感謝各界給予的關愛、尊重與關心。同時，我們也懇請外界在這一過程中，保護豪爾赫及其全體家人的隱私權、保密權與私人空間。若後續有任何重要進展，家族及相關官方管道將會適時對外公布。

阿根廷球星梅西。（美聯社）