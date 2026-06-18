世界盃╱中亞「新軍」的崛起之路

法伊祖拉耶夫攻入烏茲別克歷史上的世界盃首球。（路透）

在美加墨世界盃 分組賽K組首輪比賽中，首次躋身世界盃會內賽的烏茲別克隊17日以1比3負於南美勁旅哥倫比亞隊。

雖然未能在墨西哥 城體育場拿到積分，但烏茲別克隊的世界盃首秀並不缺少亮點。下半場，法伊祖拉耶夫（Abbosbek Fayzullaev）攻入球隊歷史上的世界盃首球，一度幫助球隊扳平比分。對於這支來自中亞的球隊而言，能夠站上世界盃舞台並取得進球，本身已是歷史性突破。

過去十餘年，烏茲別克足球始終是亞洲賽場一股不可忽視的力量，卻又屢次止步世界盃大門之外。他們多次衝擊世界盃未果，但一直保持著相當的競爭力。如今，這支曾經的「亞洲追趕者」終於躋身世界足壇最高舞台。

把目光投向更長的時間線可以發現，烏茲別克足球的突破並非偶然。在成年隊首次拿到世界盃門票之前，烏茲別克青年隊已經率先在亞洲各年齡層賽事中嶄露頭角。

2023年，烏茲別克隊奪得U20亞洲盃冠軍；2024年，他們獲得U23亞洲盃亞軍，並在歷史上首次獲得奧運 男足參賽資格；2025年，他們又拿下U17亞洲盃冠軍。那場決賽中，烏茲別克隊上半場便被紅牌罰下兩人，但9人應戰的他們仍以2比0擊敗東道主沙烏地阿拉伯隊。

青年賽事中的連續突破，背後是近年來持續推進的足球改革。2018年，烏茲別克啟動全國足球改革計劃。根據相關規劃，全國14個地區建立兒童和青少年足球學院，同時組建共和國足球學院，負責選拔、培養年輕球員，並為職業俱樂部和各級國家隊儲備人才；原有教練與裁判培訓體系被重組，烏茲別克足協承擔教練與裁判的培訓、再培訓工作。此後，烏茲別克又提出「每個社區一座足球場」等基層足球推廣計劃，進一步擴大足球人口。

如果說學院建設擴大了人才基礎，那麼統一的培養標準則提高了青訓體系的運轉效率。2025年，烏茲別克足協通過亞足聯（AFC）精英青訓計劃續評，延續三星級會員資格。根據亞足聯相關規則，三星級會員意味著該協會已建立較為完整的青少年培養體系，在設施、教練、比賽機會、球員持續監測和高性能分析等方面達到亞足聯較高標準。

在基礎設施建設方面，烏茲別克近年來同樣持續投入。位於塔什干的新國家足球中心集國家隊訓練、青少年培養、教練培訓、運動醫學和復健等功能於一體，配備訓練場、醫療和復健設施、運動員宿舍、飯店以及可承辦青年賽事的專業球場。

烏茲別克足協第一副主席拉夫尚·伊爾馬托夫（Ravshan Irmatov）認為，近年來烏茲別克足球最大的變化，在於建立起了完整的人才培養體系。他此前在接受國際足總（FIFA）採訪時表示，由體育學校、足球學院和國家訓練中心組成的結構化培養體系，是該國足球發展的基礎；烏茲別克已經建立起一條清晰的人才培養路徑，用於發現、培養並輸送職業球員。

體系建設帶來的成果，正在越來越多地體現在球員身上。效力於英超曼城俱樂部的22歲後衛胡桑諾夫（Abdukodir Khusanov），無疑是其中最具代表性的一位。

胡桑諾夫出自塔什干布尼奧德科（Bunyodkor）俱樂部青訓體系，少年時期曾因身體條件不夠突出險些被放棄。17歲時，他前往白俄羅斯聯賽尋找機會，隨後入選烏茲別克U20國家隊，並幫助球隊奪得2023年U20亞洲盃冠軍。

這段青年隊經歷，成為胡桑諾夫職業生涯的重要跳板。彼時，他雖然還效力於白俄羅斯聯賽，但已憑藉在烏茲別克青年隊的表現進入法國朗斯（Lens）俱樂部視野。隨後，他登陸法甲，並在一年多後轉投曼城，成為首位登陸英超的烏茲別克球員。

本場比賽為烏茲別克隊攻入隊史世界盃首球的法伊祖拉耶夫，也是這批中亞「新軍」中最具代表性的年輕球員之一。他與胡桑諾夫曾是U20隊隊友，兩人共同經歷了U20亞洲盃奪冠和U20世界盃的歷練。

身高不足1米7的法伊祖拉耶夫9歲離家前往塔什干，進入帕赫塔科爾（Pakhtakor）青訓體系。2023年，他在幫助球隊奪得U20亞洲盃冠軍的同時，當選賽事最佳球員。此後，他登陸俄羅斯聯賽，加盟莫斯科中央陸軍（CSKA Moscow），2025年又轉投土耳其俱樂部巴薩克瑟爾（Başakşehir）。

從青訓學院到青年國家隊，從亞洲青年賽事冠軍到歐洲聯賽和世界盃賽場，胡桑諾夫和法伊祖拉耶夫的成長軌跡，在某種程度上正是烏茲別克足球近年來發展路徑的縮影。

世界盃擴軍為更多亞洲球隊創造了機會，但機會最終仍要靠實力把握。對於首次亮相世界盃的烏茲別克而言，晉級會內賽只是一個新的開始。