世界盃花絮╱維德角門將不務正業 梅西差點被巴西歸化

維德角門將沃齊尼亞。（路透）

北京日報報導，美加墨世界盃 甫完成分組賽第一輪，球迷為運動員的精彩表現歡呼雀躍，也對他們的趣事津津樂道。

維德角門將的「兼差」危機

「他今年夏天無法和我們一起切磋球技了。原因？因為他要去參加一個叫作『世界盃』的小比賽。我們甚至還試著跟主辦單位協商了一下……但看起來，那個所謂的『世界盃』，似乎確實比我們學院的工作還要重要那麼一點點。」

——維德角門將沃齊尼亞（Vozinha）兼職的當地排球學院幽默發文，表示他今年夏天沒空教小朋友打排球了。

阿根廷球星梅西。（新華社）

「我以前曾想過，要不要乾脆把梅西 （Lionel Messi）簽下來，讓他為巴西國家隊效力。」

——巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）受訪時開玩笑表示，自己曾有過歸化梅西的想法。

4年才看一次足球的「球迷」？

「美國隊的名單怎麼沒有梅西？他不是已經加盟邁阿密國際了嗎？」

——一位美國球迷百思不得其解，為何梅西至今依然代表阿根廷出賽。

葡萄牙球星C羅。（新華社）

沒有對比就沒有傷害

「自從C羅（Cristiano Ronaldo）在2022年世界盃對陣迦納的分組賽中罰進12碼罰球以來，梅西已經在世界盃賽場上攻入了九個進球。」

——某知名體育媒體根據數據統計，直接點出C羅近年在國際大賽中的進球荒。

當傳奇不再是威脅

「老實說，並沒有。我們知道他已經和以前不同了，他現在的年紀比以前大了一些。」

——剛果民主共和國中場穆考（Noah Sadiki）賽後直言，球隊這次完全沒有針對41歲的C羅進行專門防守。

英格蘭球星凱恩。（新華社）

射手榜內捲 C羅不看新聞？

「昨天看到其他前鋒紛紛進球，雖然我平時不在意別人的表現，但作為職業運動員，追求競技巔峰是本能。那些頂級射手本屆大賽開局狀態都這麼火熱，讓我也想盡早打開進球帳戶。這種同位置球員之間的良性競爭，無形中也在推動我自我的突破。」

——在首秀上演「梅開二度」的英格蘭鋒線大將凱恩（Harry Kane），坦言自己受到前一天「姆哈梅」（姆巴佩、哈蘭德、梅西）相繼進球的刺激。

哈蘭德一進球 挪威大地抖三抖

「在地震數據觀測中，比賽期間的幾個關鍵時刻都出現了明顯的震波訊號，特別是哈蘭德（Erling Haaland）進球的那個瞬間。」

——挪威地震監測機構表示，在挪威大勝伊拉克的比賽過程中，當地數次測得因現場大規模人群集體狂歡而造成的地表震動。地震學家解釋，這種「人為地震」在大型演唱會或頂級足球賽事中並不罕見。

挪威球星哈蘭德。（美聯社）