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世界盃╱官宣 中國裁判馬寧將主哨第2輪比賽…史上第2人

新華社堪薩斯城6月17日電
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馬寧成為中國球迷追捧對象。（新華社）
馬寧成為中國球迷追捧對象。（新華社）

國際足總17日公布，中國裁判馬寧將擔任6月20日在堪薩斯城舉行的美加墨世界盃E組第二輪厄瓜多隊與庫拉索隊比賽的主裁判。周飛將擔任本場比賽助理裁判。

這將是現年47歲的馬寧職業生涯首次在世界盃上擔任主裁判，也是中國裁判時隔24年再次主哨世界盃比賽。

本屆世界盃，三名中國裁判馬寧、傅明、周飛入選裁判名單。其中，馬寧以主裁判身分入選，周飛以助理裁判身分入選，傅明以影像輔助裁判（VAR）身分入選。

傅明此前已在兩場比賽中擔任助理影像輔助裁判（AVAR）。至此，三名中國裁判即將全部亮相。

近年來，以馬寧為代表的中國裁判先後參與多項重要國際足球賽事的執法工作。馬寧在2022年卡達世界盃上首次入選裁判名單，最終以第四裁判身分參與多場比賽執法工作。

馬寧、傅明參加了2025首屆新版國際足總俱樂部世界盃執法工作；由馬寧、傅明、周飛、張鋮組成的中國裁判組執法了2024年在卡達舉行的男足亞洲盃決賽，這是中國裁判歷史上首次主哨該賽事決賽。

本次出征世界盃前，馬寧曾表示：「我們這些年一直在努力，就是想讓大家知道中國裁判有能力站上世界足球的最高舞台。世界盃期間，我們會向世界上最優秀的裁判認真學習，並把寶貴的經驗帶回中國，為中國裁判培養和發展貢獻力量。我們也會全力以赴在世界盃賽場上展現中國裁判的風采。」

精華 FAQ

  • 國際足總宣布，馬寧將擔任6月20日在堪薩斯城舉行的世界盃E組第二輪比賽主裁判，對戰雙方是厄瓜多隊與庫拉索隊。

  • 這是47歲的馬寧首次在世界盃擔任主裁判，也是中國裁判時隔24年再次主哨世界盃比賽，具有重要的歷史突破意義。

  • 本屆賽事共有馬寧、傅明、周飛入選，分別擔任主裁、VAR與助理裁判；三人也曾參與俱樂部世界盃及亞洲盃等重要賽事。

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