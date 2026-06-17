今日看點╱克羅埃西亞魔笛最後一舞 英格蘭能復仇嗎？

克羅埃西亞球星莫德里奇16日出席世界盃賽前記者會。（新華社）

美加墨世界盃 美東時間17日下午4點，由英格蘭隊對戰克羅埃西亞隊。本場比賽將在德州 達拉斯的AT&T體育場（AT&T Stadium）舉行，該場館剛見證了荷蘭與日本 以2比2握手言和的進球大戰。

新浪新聞報導，AT&T體育場為本屆世界盃容量最大的巨型場館，最多可容納超過10萬名觀眾，並具備可開合屋頂、超大高畫質螢幕與智慧化設施。雖然德州夏季氣候炎熱，但球場內部配置了全功能空調系統。其標誌性的拱形無柱穹頂，創造出全球最大的室內無遮蔽空間，能提供球迷極佳的觀賽視野。

英格蘭隊中場核心位置，雖然總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）過去相當器重羅傑斯（Morgan Rogers），但貝林漢姆（Jude Bellingham）在近兩場熱身賽表現出色，不排除爭取到先發機會。

在左翼位置上，剛轉會至巴塞隆納的戈登（Anthony Gordon）有可能取代拉許福德（Marcus Rashford）先發上陣。此舉雖引發部分英格蘭名宿質疑，認為拉許福德在傳導創造力與射門上限更具優勢，但外界分析圖赫爾看重戈登的積極奔跑能力，能更有效執行高位壓迫，且其無球走位也利於接應隊長凱恩（Harry Kane）的傳球。

由於右路的薩卡（Bukayo Saka）主要負責持球推進，左路配置偏向無球打法的戈登相對平衡。儘管戈登的進球效率並非頂尖，但其跑動可消耗對方後衛體能，為替補席上的拉許福德、華特金斯（Ollie Watkins）或馬杜埃凱（Noni Madueke）創造後半段進攻的空間。英格蘭攻擊線人才充裕，即便是調整凱恩，球隊仍具備換檔提速的本錢，熱身賽表現機會較少的東尼（Ivan Toney）亦是頭槌攻門的奇兵選項。

克羅埃西亞隊大賽經驗豐富，過去兩屆世界盃皆闖入四強。這支傳統勁旅以鋼鐵般的意志著稱，球員具備出色的跑動體能與中場控球推進能力，在戰術上往往能對英格蘭產生制衡作用。

然而，「格子軍團」目前面臨陣容老化挑戰。26人名單公布後，外界多聚焦於其年齡分布。即將滿40歲的核心「魔笛」莫德里奇（Luka Modrić）依舊是陣中不可或缺的靈魂人物。

門將利瓦科維奇（Dominik Livaković）雖不是常規頂尖球星，卻是著名的大賽型選手，以門線反應迅速、擅長逆境解危見長，是克羅埃西亞防線上的最後堡壘。不過，克羅埃西亞前鋒群近期進球效率偏低，熱身賽表現亦不盡理想，能否延續前兩屆的黑馬氣勢，仍引發外界關注。

雙方歷史上共有11次交手紀錄，英格蘭取得6勝2平3敗的優勢。但值得注意的是，克羅埃西亞贏下的比賽皆為關鍵戰役，包括2007年將英格蘭擋在歐洲盃門外，以及2018年世界盃準決賽淘汰英格蘭。

戰術層面上，英格蘭主打快速節奏，而克羅埃西亞中場則擅長由莫德里奇與科瓦西奇（Mateo Kovačić）掌控控球權，降低對手進攻速度。此外，克羅埃西亞後衛具備長傳與直線傳導技術，有能力化解英格蘭的高位逼搶。

不過，英格蘭本屆板凳深度優渥，能衍生出更多戰術變局。現任總教練圖赫爾的臨場部署與戰術應變能力被評為優於前任教頭索斯蓋特（Gareth Southgate），英格蘭有機會憑藉比賽後半段的調度換人奠定勝基。