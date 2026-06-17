今日看點╱C羅6度出戰世界盃 葡萄牙卻有大短板

葡萄牙17日美東時間下午1點將對陣民主剛果，一名球迷舉著C羅的看板。（美聯社）

隨著亞馬爾（Lamine Yamal）、梅西（Lionel Messi）與姆巴佩（Kylian Mbappé）等球星先後在世界盃 亮相，外界焦點接著轉向C羅 （Cristiano Ronaldo）與凱恩（Harry Kane）。

新浪新聞報導，葡萄牙 17日美東時間下午1點將對陣民主剛果，將是C羅生涯第六度踏上世界盃賽場，比賽將於德州休士頓的NRG體育場（NRG Stadium）舉行。休士頓夏季氣候炎熱且多雨，氣溫常超過華氏90度，恐對球員體能造成負擔；但NRG體育場身為國家美式足球聯盟（NFL）歷史上首座擁有可伸縮屋頂的球場，具備全封閉空調設計，場館內氣溫可維持在舒適範圍，保障球員與八萬名觀眾的觀賽體驗。

對於這支由C羅領軍的葡萄牙隊，外界評估，若葡萄牙與阿根廷均能以分組第一晉級淘汰賽並持續推進，雙方有機會在八強賽碰頭，屆時將上演梅西與C羅在世界盃舞台上的首度對決。

然而，葡萄牙所在的分組形勢不容樂觀。同組不僅有美洲盃亞軍哥倫比亞，首戰對手民主剛果亦具實力。非洲球隊在世界盃首場賽事往往展現強烈鬥志，這對葡萄牙將是考驗。若無法全取3分或累積足夠的淨球數，將影響爭奪分組第一的機會。

由於民主剛果具備良好的單兵防守能力，葡萄牙如何發揮邊路速度將是突破關鍵。目前葡萄牙的鋒線得分效率較為分散，除在沙烏地聯賽效力的C羅與菲利克斯（João Félix）外，在歐洲五大聯賽效力的前鋒群，單季進球數皆未達雙位數。一旦邊鋒與後衛門德斯（Nuno Mendes）的推進受阻，中場球員前插及C羅在禁區接應的機會都將受限。

反之，若邊路能打開局面，包含費爾南德斯（Bruno Fernandes）、維蒂尼亞（Vitinha）與內維斯（João Neves）等中場球員皆具備前插射門實力，將可緩解鋒線的得分壓力。

暌違52年重返世界盃舞台的民主剛果，隊中擁有近10位效力於歐洲五大聯賽的球員，包括台灣球迷較熟悉的巴坎布（Cédric Bakambu）與萬-比薩卡（Aaron Wan-Bissaka），另有姆本巴（Chancel Mbemba）、薩迪基（Noah Sadiki）及維薩（Yoane Wissa）等實力派選手。

預期民主剛果在面對葡萄牙時將擺出嚴密防線，並利用巴坎布在前方持球，配合維薩的速度優勢進行防守反擊。

儘管民主剛果在一對一防守與身體對抗上具備優勢，但由於陣容平日磨合時間較少，整體配合與中場組織流暢度相對不足。隨著比賽進行，若葡萄牙展現耐心，隨著對手防線移位出現空間，葡萄牙贏得比賽的機率依舊較高。