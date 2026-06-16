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川普又來紐約搶鏡？世界盃冠軍獎盃傳由他親自頒發

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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美國總統川普。（路透）
美國總統川普。（路透）

據雅虎新聞網報導，當世界盃冠軍獎盃於2026年7月19日頒發給最終奪冠球隊時，川普總統（Donald Trump）預計將在頒獎儀式中扮演重要角色。

根據TalkSport報導，川普將參與於新澤西州大都會人壽體育場（MetLife Stadium）舉行的場上頒獎典禮。據悉，國際足球總會（FIFA）對於由川普親自將冠軍獎盃交予冠軍隊長一事亦持開放態度。

若成真，這將與去年夏天俱樂部世界盃（Club World Cup）決賽後的頒獎畫面如出一轍。當時，同樣在大都會人壽體育場舉行的決賽結束後，川普與FIFA主席英凡蒂諾（Gianni Infantino）一同站上頒獎台，見證切爾西（Chelsea）球員領取獎牌。隨後，兩人共同將冠軍獎盃交到隊長詹姆斯（Reece James）手中，而川普更在詹姆斯高舉獎盃、與隊友慶祝奪冠時留在舞台上，引發外界關注。

談及當時的情況，詹姆斯事後表示，「之前有人告訴我，他會頒發獎盃後離開舞台。我原本以為他會離開，但看起來他似乎想留下來。」

事實上，國家元首或政要參與重大體育賽事的頒獎儀式並不罕見，但在頒獎結束後，通常會將舞台留給冠軍球隊，讓球員盡情享受奪冠時刻。

據報導，俱樂部世界盃決賽後的場景，未來也可能在世界盃決賽重現。FIFA據稱將把決定權交給川普本人，由他自行決定是否在冠軍球隊高舉獎盃慶祝時繼續留在台上。

雖然川普並未出席上周五晚間於洛杉磯舉行、美國男子足球代表隊（USMNT）以4比1擊敗巴拉圭的比賽，但他已表明將親臨世界盃賽事現場觀戰。不過，截至目前為止，尚未公布他預計出席哪一場比賽。

精華 FAQ

  • 內文稱他預計會參與新澤西大都會人壽體育場的頒獎典禮，甚至可能親自把世界盃冠軍獎盃交給冠軍隊長，成為儀式的重要人物。

  • 報導引述消息指出，FIFA對這項安排持開放態度，且據稱會把是否留在台上的最終決定權交給川普本人，由他自行選擇。

  • 因為去年決賽後川普與英凡蒂諾共同頒獎，且在切爾西奪冠慶祝時仍留在舞台上，形成話題；外界擔心世界盃決賽可能重演同樣畫面。

川普 世界盃 大都會

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