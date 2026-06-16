世界盃賽後日本球迷「自發清場」：這是我們的文化
據雅虎新聞網報導，日本球迷在周日於德州舉行的日本對荷蘭世界盃首戰後，自發將看台清理得一塵不染。他們表示，這是「日本文化」的一部分，離開時應將環境整理乾淨。
在2比2戰平的比賽結束後，部分觀眾仍留在場內，仔細撿拾垃圾並裝入藍色塑膠袋中，確保球場恢復原狀。
這種習慣據稱從小學時期便已養成。日本球迷田中永翔（Eita Tanaka）向法新社表示，「我們必須為所有人著想。」
這位20歲、身穿日本隊藍色球衣、手持啤酒與紙杯的球迷說，「在日本，人們認為使用過的地方，離開時應該比來的時候更整潔。例如在學校教室裡，即使老師沒有要求，我們也會主動整理乾淨。」
日本隊正參加連續第八屆世界盃，而球迷自發清理看台的行為，也逐漸成為國際賽場上的鮮明印象。
NFL四分衛溫斯頓（Jameis Winston）甚至在賽後加入清理行列，身穿印有自己名字的日本隊球衣，一同整理觀眾席。
日本球迷萩原風人（Futo Hagiwara）則表示，對於國民形象能在國際場合被正面呈現感到自豪，「這就是我們的文化。無論去到哪裡，離開時都會整理乾淨，這是我們的精神與態度。」
社會學家兼哲學家大澤正史（Masachi Ohsawa）認為，這種行為源於社會責任感與同儕壓力的共同作用。
他指出，「雖然日本人對宏觀層面的正義議題，例如全球不平等、衝突或氣候變遷，可能較少直接參與，但在微觀層面的日常道德行為上卻非常敏感。當涉及共享空間或直接互動的人時，人們會強烈避免造成他人困擾或不適。」
在日本，清潔教育從小學階段就已開始，學生每天都會參與打掃教室與校園，包括擦拭地板與桌面。
此外，日本公共垃圾桶數量極少，人們習慣將垃圾帶回家處理；家庭垃圾也需依照嚴格分類方式處理，程序相當細緻。
大阪大學名譽教授、社會學家諾斯（Scott North）表示，他與鄰居每年會定期聚集兩次，共同進行除草與清理修剪枝葉的社區活動。
他指出，這類活動通常具有明確的分工與領導結構，其運作方式與日本足球球迷的行為頗為相似。
「因為大家都會一起參與，因此會形成一種集體行動的期待。」在日本生活約40年的諾斯說，「當有人拿出垃圾袋說『來，開始吧』時，幾乎沒有人會拒絕。」
社會學家大澤補充，這種現象可用日本文化中的「讀空氣」來解釋。
「在這種情境下，即使只有一個人開始撿垃圾，周圍的人也會自然跟進。」他說，「因為如果不這樣做，同行者可能會認為你不合群或不負責任。」他認為，同儕壓力在其中扮演了重要角色。
「在這種情況下，主要動機未必是維護球場整潔或減輕清潔人員負擔。」他說，「更多是為了避免在群體中被視為麻煩製造者。」
無論動機為何，只要日本隊持續參賽，這種賽後清理的習慣仍將延續。
他們的下一場比賽將於美東時間20日凌晨12點在墨西哥對陣突尼西亞。球迷萩原表示，他很樂意繼續以身作則。
「我們通常不會直接告訴孩子該怎麼做。」他說，「我們只是用行動示範，其他人自然會跟隨。」
在日本對荷蘭的比賽結束後，部分球迷主動留在場內撿拾垃圾，並把看台清理乾淨，還用藍色塑膠袋裝好垃圾，讓球場幾乎恢復原狀。 文章指出，這與日本從小學就開始的清潔教育、公共空間少丟垃圾的習慣，以及重視不打擾他人的社會規範有關，離開時要比來時更整潔。 學者認為，除了責任感外，更重要的是同儕壓力與讀空氣文化；若有人先開始清理，旁人通常會跟進，以免被視為不合群或麻煩製造者。
精華 FAQ
在日本對荷蘭的比賽結束後，部分球迷主動留在場內撿拾垃圾，並把看台清理乾淨，還用藍色塑膠袋裝好垃圾，讓球場幾乎恢復原狀。
文章指出，這與日本從小學就開始的清潔教育、公共空間少丟垃圾的習慣，以及重視不打擾他人的社會規範有關，離開時要比來時更整潔。
學者認為，除了責任感外，更重要的是同儕壓力與讀空氣文化；若有人先開始清理，旁人通常會跟進，以免被視為不合群或麻煩製造者。
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