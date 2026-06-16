世界盃賽後日本球迷「自發清場」：這是我們的文化

日本球迷在世界盃比賽結束後，仔細撿拾垃圾並裝入藍色塑膠袋中，確保球場恢復原狀。（路透）

據雅虎新聞網報導，日本 球迷在周日於德州 舉行的日本對荷蘭世界盃 首戰後，自發將看台清理得一塵不染。他們表示，這是「日本文化」的一部分，離開時應將環境整理乾淨。

在2比2戰平的比賽結束後，部分觀眾仍留在場內，仔細撿拾垃圾並裝入藍色塑膠袋中，確保球場恢復原狀。

這種習慣據稱從小學時期便已養成。日本球迷田中永翔（Eita Tanaka）向法新社表示，「我們必須為所有人著想。」

這位20歲、身穿日本隊藍色球衣、手持啤酒與紙杯的球迷說，「在日本，人們認為使用過的地方，離開時應該比來的時候更整潔。例如在學校教室裡，即使老師沒有要求，我們也會主動整理乾淨。」

日本隊正參加連續第八屆世界盃，而球迷自發清理看台的行為，也逐漸成為國際賽場上的鮮明印象。

NFL四分衛溫斯頓（Jameis Winston）甚至在賽後加入清理行列，身穿印有自己名字的日本隊球衣，一同整理觀眾席。

日本球迷萩原風人（Futo Hagiwara）則表示，對於國民形象能在國際場合被正面呈現感到自豪，「這就是我們的文化。無論去到哪裡，離開時都會整理乾淨，這是我們的精神與態度。」

社會學家兼哲學家大澤正史（Masachi Ohsawa）認為，這種行為源於社會責任感與同儕壓力的共同作用。

他指出，「雖然日本人對宏觀層面的正義議題，例如全球不平等、衝突或氣候變遷，可能較少直接參與，但在微觀層面的日常道德行為上卻非常敏感。當涉及共享空間或直接互動的人時，人們會強烈避免造成他人困擾或不適。」

在日本，清潔教育從小學階段就已開始，學生每天都會參與打掃教室與校園，包括擦拭地板與桌面。

此外，日本公共垃圾桶數量極少，人們習慣將垃圾帶回家處理；家庭垃圾也需依照嚴格分類方式處理，程序相當細緻。

大阪大學名譽教授、社會學家諾斯（Scott North）表示，他與鄰居每年會定期聚集兩次，共同進行除草與清理修剪枝葉的社區活動。

他指出，這類活動通常具有明確的分工與領導結構，其運作方式與日本足球球迷的行為頗為相似。

「因為大家都會一起參與，因此會形成一種集體行動的期待。」在日本生活約40年的諾斯說，「當有人拿出垃圾袋說『來，開始吧』時，幾乎沒有人會拒絕。」

社會學家大澤補充，這種現象可用日本文化中的「讀空氣」來解釋。

「在這種情境下，即使只有一個人開始撿垃圾，周圍的人也會自然跟進。」他說，「因為如果不這樣做，同行者可能會認為你不合群或不負責任。」他認為，同儕壓力在其中扮演了重要角色。

「在這種情況下，主要動機未必是維護球場整潔或減輕清潔人員負擔。」他說，「更多是為了避免在群體中被視為麻煩製造者。」

無論動機為何，只要日本隊持續參賽，這種賽後清理的習慣仍將延續。

他們的下一場比賽將於美東時間20日凌晨12點在墨西哥對陣突尼西亞。球迷萩原表示，他很樂意繼續以身作則。

「我們通常不會直接告訴孩子該怎麼做。」他說，「我們只是用行動示範，其他人自然會跟隨。」