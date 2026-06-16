我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不買SpaceX股票 如何透過指數基金來投資

瑞士外交部：美伊協議19日在布爾根施托克度假村簽署

埃及足球魂再燃 目標超越1934年16強紀錄

中央社開羅16日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
埃及足球國腳薩拉赫（Mohamed Salah，圖）可說是埃及全民對世界盃奪冠的...
埃及足球國腳薩拉赫（Mohamed Salah，圖）可說是埃及全民對世界盃奪冠的希望象徵。(美聯社)

埃及隊在15日於美國迎戰比利時，以1比1逼和對手。這場比賽不僅是埃及睽違已久的世界盃亮相，也讓全國再度燃起對足球的熱情。因此，埃及球迷除關注比賽結果外，更期待國家隊能在本屆賽事寫下歷史新頁。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，埃及隊教練哈桑（Hossam Hassan）在賽後表示：「我對球員們此次的表現很滿意，上半場第19分鐘就取得1比0領先。他們都有在進步。」

報導另指出，哈桑在賽後也對裁判未判罰點球（12碼）感到不平。他補充說：「我們率先進了一球，也獲得一個明顯的點球，但裁判並未判罰，也沒有查看影像輔助裁判（Video Assistant Referee，VAR），這點讓我不解。」

埃及男性似乎天生都擁有「足球魂」，幾乎每個埃及小男孩一看到足球都會立即自動踢上幾腳；足球也是埃及男性日常閒聊中最能引起共鳴的共通話題。

由於埃及球賽首戰時間剛好是許多埃及學校的期末考期間，一些青少年還會為了是否在夜間熬夜看球賽，與父母爭執不下。

埃及隊總共參加過4次世界盃，前3次分別於1934年、1990年、2018年。埃及在1934年於義大利舉行的世界盃中進入16強，是埃及目前最佳紀錄。因此許多埃及人期待，本屆世界盃將有一個「可改寫埃及隊歷史的機會」。

根據埃及媒體「今日埃及」（Egypt Today）報導，在開羅和亞歷山卓等大城市的咖啡廳中，許多足球迷討論的不再只是「埃及隊能不能進球」，而是「能不能突破分組賽」，這在過去相當少見。

埃及足球國腳薩拉赫（Mohamed Salah）可說是埃及全民對世界盃奪冠的希望象徵。薩拉赫是當今埃及足球最具代表性的旗幟人物，也是英格蘭足球超級聯賽（Premier League）歷史上最傑出的非洲球員之一。他在9年間，為利物浦攻入257顆進球，隊史排名第3。

15日埃及隊參賽當天，也湊巧是薩拉赫的34歲生日。只是很可惜地，此次首戰中，薩拉赫並未如同以往般，在關鍵時刻踢進改寫紀錄的一球。

報導指出，之前在美國斯波坎（Spokane）的埃及隊公開訓練中，有不少旅居美國的埃及青年開車數百公里，前往訓練基地朝聖，只為與薩拉赫合影。

此外，埃及17歲高中生佛紀（Fawzi）告訴中央社記者，他們學校有很多同學流行使用人工智慧（AI）來分析世界盃的對戰數據，並比照埃及體育媒體製作的晉級路線圖，來預測世界盃得獎隊伍。

另一名埃及足球迷民眾阿里（Ali）在賽後則告訴中央社記者，由於比利時被視為小組最強球隊，因此真正能決定埃及隊在本次世界盃的命運，應該會是對伊朗之賽。阿里說：「打敗紐西蘭是基本要求，而對伊朗才是決定性一戰。」

阿里提及，近年埃及面臨通膨、物價上漲與生活成本增加等問題，平常娛樂活動便不多的埃及人，生活變得更加沈重苦悶。因此，此次世界盃似乎可成為苦悶埃及人的一道情緒出口。

精華 FAQ

  • 因為埃及久違重返世界盃舞台，1比1逼和實力較強的比利時後，不僅提升士氣，也讓全國再次聚焦國家隊，期待能改寫1934年16強的最佳紀錄。

  • 哈桑表示滿意球員表現，但認為球隊曾獲得一次明顯點球卻未被判罰，裁判也沒有查看VAR，因此對判決結果感到不解與不平，並認為影響比賽公平性。

  • 球迷不再只看能否進球，而是希望球隊能先突破分組賽。薩拉赫被視為希望象徵，但真正關鍵戰役可能是對伊朗之戰，這也成為衡量晉級前景的重要指標。

義大利 世界盃 埃及

上一則

網球／威廉絲姊妹再度合體 溫布頓給女雙外卡

下一則

世界盃╱約旦將登場 全國推遲上班1個半小時 方便看球

延伸閱讀

世足賽／烏龍球前有機會奪歷史首勝 埃及主帥：球隊的進步不是偶然

世足賽／烏龍球前有機會奪歷史首勝 埃及主帥：球隊的進步不是偶然
世足攻略／G組 比利時首戰埃及 踢平就麻煩了

世足攻略／G組 比利時首戰埃及 踢平就麻煩了
世界盃G組巡禮╱「紅魔鬼」領跑 三隊逐鹿

世界盃G組巡禮╱「紅魔鬼」領跑 三隊逐鹿
世界盃／梅西缺陣阿根廷仍締造熱身賽18連勝 巴西擊退埃及

世界盃／梅西缺陣阿根廷仍締造熱身賽18連勝 巴西擊退埃及

熱門新聞

想在美國免費收看世界盃賽事有許多管道。圖為佛州邁阿密濱海公園舉行的FIFA球迷嘉年華。(歐新社)

在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看

2026-06-11 14:54
墨西哥城阿茲特克球場，墨西哥球員基尼奧內斯攻破南非門將威廉斯把守的球門，打入墨西哥隊首個進球。 （路透）

世界盃揭幕戰 慘烈3紅…墨西哥2:0輕取南非

2026-06-11 17:37
Lisa在世界盃開幕式演出相當精采。（美聯社）

世界盃／Lisa開幕表演遭被罵低俗？粉絲怒指假評帶風向

2026-06-13 11:00
紐約尼克封王。（美聯社）

NBA／戰神布朗森狂轟45分 尼克逆轉馬刺 53年來首奪冠

2026-06-13 23:35
紐西蘭隊邊鋒賈斯特15日踢進兩球。(路透)

世界盃／媽媽來自中國 紐西蘭前鋒梅開二度寫紀錄

2026-06-15 23:50
世界新聞網推出2026 FIFA世界盃賽程與美國賽事轉播時間一覽表，圖為電視上在播放阿根廷的比賽。(路透)

在美國觀看世界盃：頻道、時間一頁查清楚

2026-06-11 11:43

超人氣

更多 >
612元帳單只留9元小費 食客「小作文」戳中全民痛點

612元帳單只留9元小費 食客「小作文」戳中全民痛點
家中一類食物容器快丟掉 專家示警恐增加罹癌機率

家中一類食物容器快丟掉 專家示警恐增加罹癌機率
高空彈跳出人命…未扣安全繩 準新娘遭扔下橋慘死

高空彈跳出人命…未扣安全繩 準新娘遭扔下橋慘死
世界盃／媽媽來自中國 紐西蘭前鋒梅開二度寫紀錄

世界盃／媽媽來自中國 紐西蘭前鋒梅開二度寫紀錄
洛杉磯奧運志工申請7月14日開跑 中文人才具優勢

洛杉磯奧運志工申請7月14日開跑 中文人才具優勢