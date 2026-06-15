世界盃╱國家隊26球員僅1人生在古拉索 是第4代華裔

古拉索26人名單的國家隊只有一個人真正出生於古拉索，就是華裔陳達毅。（路透）

德國隊14日以7比1擊敗古拉索隊，然而全球球迷記住的，更多是古拉索78歲老帥艾德沃卡特（Dick Advocaat）激動落下的淚水，以及他們在比賽第21分鐘載入史冊的世界盃 首粒進球。

澎湃新聞報導，這座面積僅444平方公里、人口15萬的加勒比海島國，過去總以陽光、海灘和潛水聖地聞名；這支世界盃歷史上「國土面積最小」的參賽隊伍，背後的故事遠比比分更加動人，這支26人名單的國家隊竟然只有一個人真正出生於古拉索，就是華裔 陳達毅（Tahith Chong）。

陳達毅的外曾祖父當年從廣東新會漂洋過海，最終落腳在這座加勒比海的小島上。7歲那年，陳達毅隨家人搬遷至荷蘭，在荷甲豪門飛燕諾（Feyenoord）的青訓梯隊裡，練就了將球起腳射向死角的精湛球技。隨後他轉戰英超曼聯、租借至德甲不萊梅，如今則效力於英冠英格蘭謝菲爾德聯隊。

身為第四代華裔的陳達毅不會說中文，護照上的出生地一欄清楚地寫著：威廉斯塔德（Willemstad），古拉索。然而，陳達毅的其他25名隊友，出生地欄位填寫的卻是：鹿特丹、阿姆斯特丹、海牙、烏特勒支……這些清一色的荷蘭各大城市。

這25人的成長軌跡如出一轍：從小唱著荷蘭國歌長大、看著「橙衣軍團」的比賽、崇拜著前輩史奈德（Wesley Sneijder）與羅本（Arjen Robben），且大多出身自阿賈克斯（Ajax）等歐洲頂級豪門青訓。他們在球場上揮灑汗水，原以為能一步步踏上世界盃舞台，最後卻殘酷地發現：通往荷蘭國家隊的道路實在太過擁擠。

荷蘭身為足球強權，每年孕育出數百名頂尖職業球員，但國家隊的窄門永遠只有那幾個位置。就在這時，他們發現了自己的世界盃夢想還有另一個地方——那是爺爺出生的小島，是父親口中的故鄉。這裡曾是荷屬安地列斯群島中最大的島嶼，如今是荷蘭王國的自治國，開車只要一個小時就能橫跨整座島。

如果一個孩子在這個小島出生、長大且從未離開，他能成為職業球員的機率微乎其微，甚至可以忽略不計。因此，古拉索的足球天賦從來不是在本土灌溉出來的，而是那些離家開拓者的後代。

數十年前，他們的父輩前往富裕的「鬱金香王國」求生。他們在荷蘭的城市間奔波、在港口扛貨、在工廠與餐館後廚忙碌。他們在陌生的異鄉生下孩子、送孩子去踢球，因為荷蘭遍地都是球場，且大多數基層青訓完全免費。

這些孩子長大後成了職業球員，依據國際足總（FIFA）規定，血統追溯可至祖父母三代；古拉索散落各地的足球血脈，卻足以拼湊出一支國家隊，這些孩子也得以圓了世界盃的夢想。

中場核心巴庫納（Leandro Bacuna）的父親曾代表當年的荷屬安地列斯國家隊出賽，1960年代舉家移居荷蘭格羅寧根。巴庫納長大後踢進英超、為阿斯頓維拉效力。直到有一天，他接到一通電話：「你願意為古拉索出賽嗎？」

巴庫納回憶，那一刻他腦海中浮現出一幅畫面：父親每次提起那座加勒比海小島時，眼神裡總閃爍著一種難以言喻的光芒；而且他們全家人在家裡，至今仍說著古拉索的官方語言（帕皮阿門托語）。

他答應了。幾年後，他的弟弟儒尼尼奧（Juninho Bacuna）也在荷蘭U21國家隊嶄露頭角，巴庫納撥了通電話給弟弟說：「來古拉索吧，幫我個忙。」弟弟毫不猶豫地回答：「好。」

體育媒體曾為此拍攝了一部名為《基因的力量》的專題紀錄片，片中那種與故鄉割捨不斷的羈絆，正是這群古拉索國腳共同的情感投射。於是，面對相似的徵召電話，奧比斯波（Armando Obispo）說了「好」，戈雷（Kenji Gorré）也說了「好」……他們紛紛給出了肯定的答案。

在世界盃的殿堂上，古拉索的「小國奇蹟」幾乎無法被複製，因為它需要的巧合太多了——身為荷蘭自治國，國民天然具備歐盟護照；因人口稀少沒有本土職業聯賽，卻恰逢荷蘭青訓產能過剩的時代，讓大批擁有血緣關係、卻擠不進橙衣軍團的優秀球員，得以透過FIFA規則改披戰袍。

巴庫納將這支國家隊形容為一個真正的家：「我們就像一家人一樣團結。如果你內心沒有這種歸屬感，你根本無法融入這裡。」

儘管世界盃首秀迎來1比7的慘敗，但誠如老帥艾德沃卡特賽後所言，球員們應當為這段通向世界盃的旅程感到無比自豪。「這原本就是歷史性的時刻。」他說。