身價相差20餘倍 西班牙遭維德角「零封」跌破全球眼鏡

奪冠熱門「無敵艦隊」西班牙隊登場前，亞馬爾（左一）與隊友在一起。（路透）

美加墨世界盃 （FIFA World Cup）H組首輪分組賽15日上演「小蝦米對抗大鯨魚」的驚天戲碼。奪冠熱門「無敵艦隊」西班牙隊今日迎戰首度進軍世界盃會內賽的維德角隊，在外界一致看好的情況下，西班牙卻全場顆粒無收，最終雙方以0比0握手言和。西班牙不僅未能取得開門紅，更爆出本屆賽事至今最大冷門。

虎撲足球報導，根據權威足球網站「德國 轉會市場」數據顯示，西班牙隊本屆世界盃陣容的總身價高達13.1億美元，居世界頂級之列；反觀初登場的維德角隊，全隊總身價僅有5850萬美元。西班牙的總身價高達對手的22.4倍，雙方帳面實力差了整整12.5億美元。

兩隊球員的平均身價同樣差距懸殊。西班牙金童軍團的單兵平均身價來到 5050萬美元，而維德角球員平均僅有 225萬美元。尤其是西班牙陣中的當紅炸子雞亞馬爾（Lamine Yamal）個人身價就高達 2.15億美元，光是他一人的「身價」，就足足是維德角全隊總身價的3.7倍。

然而，足球場上巨大的紙面實力優勢，並不等於實質進球。比賽中維德角憑藉頑強的防守與紀律，硬是頂住了無敵艦隊的狂轟濫炸，在隊史的世界盃處女秀中不僅成功「零封」強敵，更拿下了歷史性的寶貴積分。相反地，西班牙在首戰爆冷吞和後，接下來面對同組對手的出線壓力將隨之大增。