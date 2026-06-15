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世界盃首名主帥下課…慘敗瑞典 突尼西亞炒了拉穆奇

世界新聞網╱即時報導
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突尼西亞總教練拉穆奇14日在指揮比賽。（美聯社）
突尼西亞總教練拉穆奇14日在指揮比賽。（美聯社）

世界盃會內賽首秀以1比5慘敗給瑞典隊後，突尼西亞隊於美東時間15日（周一）正式開除其總教練拉穆奇（Sabri Lamouchi）。突尼西亞足球協會透過其官方 Instagram 帳號宣布了這項人事令。

據衛報(The Guardian)報導，突尼西亞足協在聲明中表示：「雙方已正式達成協議，解除主教練薩布里·拉穆奇的職務。目前足協正著手計畫，將任命凱拜爾（Mondher Kebaier）接掌兵符，暫時擔任國家隊臨時教練。」

突尼西亞隊接下來將於周六在瓜達盧佩（Guadalupe）的同一座體育場（即慘敗給瑞典的球場）迎戰日本隊，隨後將前往堪薩斯城（Kansas City）進行對陣荷蘭隊的最後一場分組賽。

紐約時報報導，鑑於突尼西亞隊在14日（周日）的世界盃分組賽首輪，以1比5慘遭瑞典隊「大屠殺」，突尼西亞足協已決定與拉穆奇分道揚鑣。這項預期中的人事異動，也使他成為世界盃歷史上第一位僅執教一場會內賽就被開除的「短命主教練」。

現年54歲的拉穆奇自5個月前走馬上任以來，在執教突尼西亞隊的5場比賽中僅拿下一場勝利。

在14日於蒙特雷體育場（Monterrey Stadium）舉行的對決中，瑞典隊靠著阿亞里（Yasin Ayari）、伊薩克（Alexander Isak）、約克雷斯（Viktor Gyökeres）以及斯萬貝里（Mattias Svanberg）接連破門，讓拉穆奇的球隊吞下潰敗。突尼西亞目前在F組墊底，但他們在分組賽仍有兩場比賽要踢，分別是6月21日對陣日本，以及6月26日迎戰荷蘭。

「這是一場沉重的失利，令人痛心，」拉穆奇在敗給瑞典後對記者表示：「以這樣一場慘敗開啟世界盃世界大賽，確實非常艱難。」

拉穆奇無奈地說：「瑞典隊陣中擁有像約克雷斯和伊薩克這兩名世界級的前鋒，這給了我們致命一擊，讓我們難以翻身。我們在場上的失誤實在太多了。但我們仍有尊嚴，我們必須做出回應，並展現出更好的球隊形象。」

拉穆奇是在2026年1月被任命為突尼西亞總教練，接替了因帶隊在2025年非洲國家盃止步16強而下台的特拉貝爾西（Sami Trabelsi）。

這位曾執教過象牙海岸、法甲雷恩、英冠諾丁漢森林、卡地夫城以及沙烏地超阿爾利雅德（Al Riyadh）的法籍主帥，在執教突尼西亞的5場比賽中輸掉了3場。今年3月以1比0擊敗海地隊是拉穆奇任內唯一的勝仗；而在世界盃開幕前夕的6月6日熱身賽中，突尼西亞也曾以0比5慘敗給比利時隊。

精華 FAQ

  • 因為他們在世界盃分組賽首輪以一比五慘敗給瑞典，表現被認為過於失利且難以接受，足協隨即決定與他分道揚鑣。

  • 突尼西亞足協表示，正在安排由蒙德赫爾·凱拜爾接掌兵符，暫時擔任國家隊臨時教練，帶隊完成後續分組賽。

  • 拉穆奇自上任約五個月，帶隊僅五場比賽贏一場；他曾執教象牙海岸、雷恩、諾丁漢森林等隊，世界盃前還曾一比五輸給比利時。

紐約時報 世界盃 瑞典

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