世界盃注水了？最小參賽國被德「血洗」13國抗議遭貶損

美加墨世界盃分組賽E組賽事14日（周日）在休士頓登場，德國隊前鋒哈佛茲（Kai Havertz，左）頂住防守，成功突破庫拉索隊守門員倫姆（Eloy Room）的十指關射門得分。（美聯社）

美東時間6月14日晚，美加墨世界盃 （FIFA World Cup）邁入第四個比賽日，傳統強權德國 隊以7比1「血洗」古拉索隊（Curaçao）、瑞典隊也以5比1「大屠殺」突尼西亞隊。賽後，關於世界盃「擴軍」至48隊是否有其必要的爭議再度甚囂塵上。奪冠大熱門西班牙隊今天（15日）將對陣世界盃新兵維德角隊（Cape Verde），這又是一場紙面上實力極其懸殊的對決。

南方都市報報導，就在這個敏感的比賽日，包括三支世界盃新兵在內的13個參賽國足球協會，聯合發布了一份聯名公告，強烈抗議歐足聯（UEFA）主席切費林（Aleksander Čeferin）先前關於「48隊世界盃只是徒增許多無意義比賽」的貶損言論。

世界盃擴軍至48隊後是不是被注水了的討論從未停歇。

歐足聯主席切費林向來以「經常與國際足總（FIFA）唱反調」而聞名。在世界盃開幕前三天，切費林在斯洛維尼亞家鄉參加一場座談會，在開放討論階段被問及世界盃擴軍現象時，切費林毫不掩飾地表達遺憾：「這導致賽事出現了大量完全無聊的比賽。」不過他也隨後補充：「但另一方面，這確實也讓小國家能夠參與並體驗世界盃的激情，這也是件大事。」

對此，維德角、古拉索、烏茲別克、民主剛果、海地、阿爾及利亞、突尼西亞、摩洛哥、埃及、迦納、塞內加爾、象牙海岸及南非等13家參加本屆世界盃的國家足協，發表聯名公告抗議。

公告表示：「對於我們的國家來說，世界盃舞台上沒有所謂無關緊要的比賽。能夠晉級世界盃會內賽，對維德角、古拉索和烏茲別克而言是歷史性的突破，更是數代人共同夢想成真。」

「認為這些比賽在某種程度上不那麼重要，是非常令人失望的，這顯然未能認識到世界各地球員、教練、俱樂部、足球領袖和球迷所付出的努力、犧牲與願望。」

各國足協在公告中強調：「足球不屬於某個特定的國家群體，它的魅力源於其全民共賞的普世價值。世界盃之所以是世界上最偉大的體育盛事，正是因為它匯聚了多元的文化、各異的歷史與迥然不同的足球發展歷程。」聲明最後直言：「每一場比賽都很重要。」

就在聯名公告發布的同一天，古拉索隊迎來了隊史的世界盃首秀。儘管終場遭遇1比7的慘敗，但這座世界盃歷史上「最小參賽國」已經創造了歷史——他們在比賽第21分鐘攻入了隊史第一顆世界盃進球。

古拉索全島面積僅有444平方公里，比許多大城市的一個行政區還要小，是世界盃歷史上面積最小、且人口僅約15萬的最袖珍參賽隊伍。

古拉索隊的主教練是荷蘭名帥艾德沃卡特（Dick Advocaat），他正是帶領球隊歷史性闖入世界盃會內賽的功勳教頭。現年已78歲高齡的他，也是本屆世界盃歷史上最年長的主帥。這是艾德沃卡特生涯第三次帶隊出徵世界盃，先前兩支隊伍分別是荷蘭隊與南韓隊。儘管執教古拉索僅兩年，但在對陣德國隊的比賽前，面對這一歷史性的時刻，老帥在場邊熱淚盈眶；而當古拉索取得隊史世界盃首粒進球時，他更是激動地振臂高呼，令人動容。

賽後艾德沃卡特感性解釋：「這完全是因為古拉索人民的喜悅。可能是因為我年紀大了，那一刻情感頓時湧上心頭。我其實不喜歡哭……但是，古拉索民眾那種純粹的喜悅，真的太美妙了。」

然而，現實是殘酷的。賽後有英國資深足球記者評論指出：「雖然古拉索獲得了一粒歷史性的進球，現場球迷的氛圍也很棒，但這場比賽很難說是48隊世界盃的精彩廣告。」事實上，開賽以來「有些弱隊拉低了世界盃水準」的質疑聲浪從未停過。

在前一個比賽日中，蘇格蘭隊交手海地隊的比賽，是兩隊分別睽違28年與52年後再次亮相世界盃會內賽。對於中立球迷而言，這場比賽最直觀的感受就是粗糙的腳法與單調的戰術。

但對於這兩個國家來說，這場比賽意義非凡。蘇格蘭官方為了不影響球迷觀看賽事及後續休息，特意在6月15日（星期一）增設了一天特別公共假期；而海地在美的海外僑胞更是全員出動，將比賽日視為「國家節日」。上萬名海地球迷因票價過高無力進場，便聚集在波士頓球場周邊的酒吧，透過大螢幕同步觀賽，吶喊聲與場內交織呼應，媒體形容「每一次觸球都像是在宣示希望」。

海地是世界上最貧困、治安最混亂的國家之一，海地隊在48強中世界排名倒數第二（第83位，僅高於紐西蘭）。但球迷將世界盃視為國家尊嚴的象徵，在美的海地人藉由賽事凝聚身分認同。哪怕球隊落後了大半場，海地觀眾席依舊歡天喜地。

同樣在美東時間6月14日凌晨迎來首秀的土耳其隊，則是睽違24年重返世界盃。2002年韓日世界盃上，土耳其扮演超級黑馬最終奪得季軍，但此後便與會內賽絕緣。長期無緣世界大賽，曾一度讓土耳其球迷將熱情轉向國內職業俱樂部，甚至在看國家隊比賽時仍穿著各自俱樂部的球衣，難以放下門戶之見。但當這一次國家隊再次晉級，新一代年輕球星如居萊爾（Arda Güler）、伊爾迪茲（Kenan Yıldız）、恰爾汗奧盧（Hakan Çalhanoğlu）重新團結了全國，「我們的孩子」這句口號，也成為本屆土耳其球迷文化的標誌性精神象徵。

正如13國足協聯合聲明所述「每一場比賽都很重要」，除了精神與尊嚴層面，擴軍在經濟層面也帶來了巨大變革。今年4月，國際足總（FIFA）宣布將世界盃總獎金池提升至8.71億美元，每隊的備戰補貼為250萬美元，即便在分組賽出局也能獲得1000萬美元獎金。這意味著進入會內賽的48支隊伍，每隊至少有1250萬美元的保障收益。對於維德角、約旦等首次參賽的中小型足協而言，這筆收入堪稱及時雨，足以支撐其未來數年的青訓與基層足球投入。