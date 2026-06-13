世界盃／亞洲冠軍卡達 期待拿到隊史首個世界盃積分

卡達球員進入舊金山灣區球場準備迎戰瑞士隊。(路透)

美加墨世界盃 B組首輪瑞士 隊與卡達隊的對決將於13日在舊金山 舉行。在12日的賽前記者會上，卡達隊主教練洛佩特吉和隊長海多斯均表示，經歷了四年前成為世界盃史上成績最差東道主的痛苦後，他們期待拿到隊史首個世界盃積分。

2022年，卡達隊以東道主身分自動晉級世界盃決賽圈，但他們在小組賽三戰全敗，僅打入一球，創下東道主球隊歷史最差戰績。本屆世界盃，他們憑藉自身實力從亞洲區預選賽突圍，贏得外界認可，2024年衛冕亞洲盃更為他們增添了信心。

洛佩特吉表示，希望球隊能拿出讓球迷自豪的表現。面對小組實力最強的瑞士隊，他深知戰勝對手的難度。「瑞士隊非常強，大部分球員都是頂級水準。我不想單獨談論某一個人，我要說的是他們所有人」。此後他話鋒一轉，「但這是世界盃，我們想繼續追逐夢想…我們要盡可能展現出競爭力，從明天的第一場比賽開始」。

卡達隊與瑞士、加拿大、波黑隊同組。從整體形勢來看，瑞士隊有望以頭名出線；加拿大隊和波黑隊大概率將力拚小組第二直接出線的名額；卡達隊的務實目標是先拼下首個積分，若能拼下一場勝利，則也有進入32強的希望。隊長海多斯表示：「我們不能向球迷承諾任何結果，但我們會全力以赴。」

此前的友誼賽上，瑞士隊以1:1戰平澳洲隊，瑞士隊隊長查卡批評了球隊的表現，並警告說如果球隊對待比賽的態度沒有改善，可能會在世界盃上早早出局。

在12日的賽前記者會上被問及這番「憤怒」之言時，查卡說：「我當時並不『憤怒』。我的批評未針對任何個人，而是針對球隊整體的表現。我們沒有大牌球員，沒有明星。我們必須作為一個整體來運轉。」

對查卡而言，如能在對陣卡達隊的比賽中登場，他將成為首位在世界盃出場13次的瑞士球員，這場比賽也將是他的第147場國家隊比賽。

雖然卡達隊被認為在B組實力最弱，但瑞士隊主教練雅金保持了一貫的謹慎態度，「我們知道，在這樣的大賽中，首戰告捷有多麼重要。」