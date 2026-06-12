世界盃VIP席空一片…FIFA票價被質疑失控

在周四南韓對捷克的世界盃比賽中，球場出現大面積空座。（路透）

據雅虎新聞網報導，在周四南韓 對捷克的世界盃 比賽中，球場出現大面積空座，引發外界對FIFA本屆賽事票價策略的質疑，尤其是在票價創下新高的背景下。

根據The Athletic報導，空位主要集中在靠近球場的VIP招待區域，整座球場疑似有數千個座位未被使用。

報導指出，招待席（hospitality）票價約為5,000美元，而下層看台普通門票約為500美元。

FIFA公布該場於墨西哥 瓜達拉哈拉體育場的觀眾人數為44,985人，但該球場容量為46,000人。不過，FIFA並未說明該數據是基於售票數量，還是實際入場人數。

該場館亦是本屆世界盃中第二小的場地，僅高於加拿大多倫多體育場，其容量為45,000人。

．2026年世界盃門票價格

球迷組織「Football Supporters Europe（FSE）」表示，本屆賽事票價較2022年卡達世界盃上漲約五倍，並批評價格「極其過高」。

FIFA採用動態定價機制，使部分場次票價大幅波動，亦導致部分賽事出現未售罄情況。據該組織統計，本屆世界盃已售出超過600萬張門票。

2026年世界盃由美國、墨西哥與加拿大合辦，小組賽最低票價在去年秋季開售時為140美元，高於2022年的69美元。FSE指出，主辦方在2018年申辦文件中曾承諾最低票價為21美元。

至於決賽門票，普通座位最初最高達8,680美元，後續上調至10,990美元，甚至一度攀升至32,970美元，相較之下，2022年決賽最高票價約為1,600美元。

．VIP區為何出現空位？

外界關注VIP區域空位特別明顯的原因。FIFA表示，目前已售出超過600萬張門票，並強調票務策略仍在持續調整。

此外，FIFA亦向各國足協提供較低價門票配額，每場約60美元的票共計約13萬張，以供球迷購買。

．FIFA如何回應？

FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）近日為票價策略辯護，表示價格與其他大型體育賽事相比仍屬合理。他指出，「如果我們做錯了，那麼在北美賣票的人幾乎都做錯了。」

他同時表示，隨著賽事臨近，將釋出更多門票，包括分配給晉級淘汰賽球隊的票額。

．票務銷售情況

據美聯社報導，在開賽前已有29場比賽售罄，但仍有75場比賽存在剩餘門票。

金融時報指出，截至周二，FIFA官方轉售平台仍有近18萬張門票待售，而轉售市場中位票價近一個月下降約20%。第三方平台如StubHub與SeatGeek亦仍持續販售相關門票。