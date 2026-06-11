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世界盃主題曲「DNA」發布「獵魔女團」EJAE參與演繹

香港中通社6月11日電
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2026世界盃足球賽開幕在即，球迷排隊等候觀看由墨西哥對南非的揭幕戰。（歐新社）
2026世界盃足球賽開幕在即，球迷排隊等候觀看由墨西哥對南非的揭幕戰。（歐新社）

國際足總（FIFA）11日發布2026年世界盃官方主題曲《DNA》。這首歌曲由傳奇男高音歌唱家安德烈·波伽利（Andrea Bocelli）、全球知名DJ兼音樂製作人大衛·庫塔（David Guetta）、三屆葛萊美獎（Grammy Awards）得主梅根·西·斯塔莉安（Megan Thee Stallion），以及奧斯卡、葛萊美、金球獎得主金恩在(EJAE)共同演繹。

▲ 影片來源：X平台@FIFAWorldCup（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

據介紹，《DNA》主題曲融合了古典聲樂、當代藝術表達與電子音樂製作，強調足球不只是一項比賽，更呈現出世界盃核心價值中的身分認同、團結與歸屬感。安德烈·波伽利與EJAE將在墨西哥城（Mexico City）舉行的開幕式上，首次現場演唱這首《DNA》。

談到歌曲的發布，安德烈·波伽利表示：「《DNA》這個歌名說明了一切。從我記事以來，足球就一直在我的生活中，它也會永遠在我心中佔據非常特別的位置。受邀演唱國際足總世界盃主題曲並參加開幕式，對我來說是一份深受觸動的榮譽。能夠重返墨西哥城也讓我充滿喜悅與感激，這座城市曾以如此非凡的熱情接納我。」

因在Netflix熱門動畫電影《Kpop獵魔女團》（KPop Demon Hunters）中擔任靈魂主唱並演唱爆紅主題曲〈Golden〉而聞名全球的韓裔美籍演唱者兼作詞人EJAE則表示：「能夠參與國際足總世界盃官方主題曲的製作，對我意義重大。尤其有意義的是，我能在歌曲中寫入韓語歌詞——能在這個舞台上代表南韓（Korea）是一份巨大的榮譽。我童年最美好的記憶之一，就是2002年世界盃期間人在首爾（Seoul），看著整座城市團結在一起。我永遠不會忘記在街上看到陌生人彼此擁抱、共同慶祝的感覺。」

2026年美加墨世界盃於當地時間6月11日至7月19日在美國、加拿大與墨西哥三國聯合舉辦，這不僅是歷史上首次由三個國家共同承辦，也是北美洲第四次舉辦世界盃。

精華 FAQ

  • 《DNA》由安德烈·波伽利、大衛·庫塔、梅根·西·斯塔莉安與EJAE共同演繹，集結古典、美式饒舌、電子與韓語元素，呈現跨界合作特色。

  • 官方介紹指出，《DNA》融合古典聲樂、當代藝術與電子音樂，重點強調足球不只是比賽，也承載身分認同、團結以及歸屬感等世界盃核心價值。

  • EJAE因《Kpop獵魔女團》爆紅，她表示能在歌曲中寫入韓語歌詞並代表南韓登上世界盃舞台意義重大，並回憶2002年世界盃讓首爾街頭充滿團結氛圍。

世界盃 DNA 葛萊美

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