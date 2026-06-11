世界盃主題曲「DNA」發布「獵魔女團」EJAE參與演繹

2026世界盃足球賽開幕在即，球迷排隊等候觀看由墨西哥對南非的揭幕戰。（歐新社）

國際足總（FIFA）11日發布2026年世界盃 官方主題曲《DNA 》。這首歌曲由傳奇男高音歌唱家安德烈·波伽利（Andrea Bocelli）、全球知名DJ兼音樂製作人大衛·庫塔（David Guetta）、三屆葛萊美 獎（Grammy Awards）得主梅根·西·斯塔莉安（Megan Thee Stallion），以及奧斯卡、葛萊美、金球獎得主金恩在(EJAE)共同演繹。

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據介紹，《DNA》主題曲融合了古典聲樂、當代藝術表達與電子音樂製作，強調足球不只是一項比賽，更呈現出世界盃核心價值中的身分認同、團結與歸屬感。安德烈·波伽利與EJAE將在墨西哥城（Mexico City）舉行的開幕式上，首次現場演唱這首《DNA》。

談到歌曲的發布，安德烈·波伽利表示：「《DNA》這個歌名說明了一切。從我記事以來，足球就一直在我的生活中，它也會永遠在我心中佔據非常特別的位置。受邀演唱國際足總世界盃主題曲並參加開幕式，對我來說是一份深受觸動的榮譽。能夠重返墨西哥城也讓我充滿喜悅與感激，這座城市曾以如此非凡的熱情接納我。」

因在Netflix熱門動畫電影《Kpop獵魔女團》（KPop Demon Hunters）中擔任靈魂主唱並演唱爆紅主題曲〈Golden〉而聞名全球的韓裔美籍演唱者兼作詞人EJAE則表示：「能夠參與國際足總世界盃官方主題曲的製作，對我意義重大。尤其有意義的是，我能在歌曲中寫入韓語歌詞——能在這個舞台上代表南韓（Korea）是一份巨大的榮譽。我童年最美好的記憶之一，就是2002年世界盃期間人在首爾（Seoul），看著整座城市團結在一起。我永遠不會忘記在街上看到陌生人彼此擁抱、共同慶祝的感覺。」

2026年美加墨世界盃於當地時間6月11日至7月19日在美國、加拿大與墨西哥三國聯合舉辦，這不僅是歷史上首次由三個國家共同承辦，也是北美洲第四次舉辦世界盃。