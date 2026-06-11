世界盃揭幕在即 香港足球熱升至沸點 茶樓設大屏幕直播

2026年美加墨世界盃 （FIFA World Cup）揭幕倒計時，香港 的足球熱潮已提前升溫至沸點。中環蘭桂坊的大螢幕整裝待發，全港商場看台準備就緒，酒吧冰箱的啤酒存貨更是滿滿當當。不少商家摩拳擦掌準備大展身手，期盼藉由世界盃重燃香港的「夜經濟」。

本屆世界盃決賽圈將於美東時間6月11日下午3時（香港時間6月12日凌晨3時）開幕。這是一屆破紀錄的世界盃——參賽隊伍首次擴軍至48支，總場次高達104場，賽期長達39天，均創下歷屆之最。

時差並未冷卻港人的熱情。銅鑼灣街頭的球衣店已掛滿各國球隊戰袍、茶餐廳電視機頻道提前鎖定體育台、各足球場連日來更自發舉辦了幾場「在地盃」預熱。

傳統觀賽勝地蘭桂坊，率先於8日啟動為期六週的「FIFA世界盃2026狂熱嘉年華」，逾20間餐廳、酒吧及娛樂場所參與，現場設有大螢幕直播賽事，決賽日指定路段更將變身為球迷專區。

記者11日傍晚實地走訪，現場隨處可見足球元素，部分酒吧正籌備世界盃套餐，店內也已張貼起不同國家的旗幟。

有酒吧店員向記者透露，週五晚上已有顧客包下幾桌準備通宵，後續的幾個週末也陸續收到訂位，對整體營業額充滿信心，預計將比平日增加三至四成。香港酒吧業協會預估，約七成同業會轉播賽事，可望創造4至5億港元的商機。

市民李先生傍晚6點便帶著電腦到酒吧，一邊辦公一邊等朋友。他對記者感嘆，凌晨3點的揭幕戰、清晨6點的巴西對摩洛哥（Morocco）、早上9點的阿根廷亮相，真是名副其實的「通宵看球」。但今晚只打算跟朋友待到凌晨3點就回家，週末再來通宵。

今年還有一些打破常規的觀賽場地。百年老字號「蓮香樓」宣布加入戰局，記者直擊其上環店和尖沙咀店特別設置了大型LED螢幕，同步直播焦點賽事。據了解，甚至有健身房在近20間連鎖店直播賽事，還提供仿真「大力神盃」（FIFA World Cup Trophy）供球迷拍照打卡。

此外，不少餐廳推出足球主題美食。名苑酒家推出限定足球點心套餐，麥當勞（McDonald's）則推出深夜觀賽套餐，並附贈限量傳奇球星珍藏杯，為熬夜看球的球迷提供多元選擇。

回顧上屆世界盃，香港商場曾出現數百名球迷通宵排隊等候入場的畫面，今年預料「發號碼牌」的排隊熱潮勢必再現。

信和集團（Sino Group）旗下三大商場奧海城、屯門市廣場及荃新天地，斥資逾800萬港元安裝全新高清大電視，全程免費直播104場賽事。MCP新都城中心則以近2000平方呎的主題觀戰區及賽事直播為核心，並免費發放咖啡、奶茶與早餐以吸引家庭客。

事實上，港人早已將足球融入日常生活的節奏中。每到傍晚或週末，總能看見三五成群的年輕人、中年人，甚至頭髮花白的老伯，穿著各式球衣，自組隊伍踢上幾場球。

記者發現，近幾日灣仔修頓球場格外熱鬧，連續開展多場市民自發組織的足球賽預熱。62歲的羅先生對記者表示：「今年是不少球王的終局之戰，老朋友們的足球癮也上來了，所以組織了『在地盃』，還分組代表各自喜歡的隊伍，打賭自己能贏，哪支隊伍就能贏。」