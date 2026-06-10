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世界盃將開打 曼城哈蘭德代言王老吉 魔性應援歌全網瘋傳

記者賴錦宏/即時報導
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英超曼城隊球星哈蘭德拍攝王老吉廣告，魔性廣告歌曲傳遍網路。（微博圖片）
英超曼城隊球星哈蘭德拍攝王老吉廣告，魔性廣告歌曲傳遍網路。（微博圖片）

2026足球世界盃即將開打，英超曼城球星哈蘭德（Erling Haaland）近日宣布成為中國知名涼茶品牌王老吉全球代言人，更以中文說出品牌廣告語，官方改編自球迷應援歌《Haaland Song》的中文廣告歌迅則在網路瘋傳。

哈蘭德周一（8日）在Instagram發布短片，宣布出任王老吉全球代言人，先以中文向華人問好，繼而說出品牌經典廣告語「怕上火，喝王老吉」。

王老吉亦同步在微博、抖音等多個社交平台官宣，並播出廣告歌，形容哈蘭德為「北歐風暴、禁區之王、賽場上最鋒利的『魔人』」，又表示「2026世界盃開賽之際，王老吉正式攜手哈蘭德，以無畏與實力征服每一場比賽。」

廣告歌旋律洗腦極具魔性，加上哈蘭德在片中全情投入演出，表情誇張並有噴火特效，令短片迅速在社交媒體流傳。有網民留言稱「王老吉真會抓流量，哈蘭德剛入住抖音就馬上抓住他代言」；亦有人調侃「整個挪威是不是只有哈蘭德喝過王老吉」。另有網民以足球梗回應：「王老吉喝多了會變魔人布歐」，以及「這首歌原版是俄羅斯歌曲，卻用在北約成員國球員的廣告上，黑色幽默感拉滿。」

哈蘭德8日在個人Instagram帳號發布短片，正式宣布成為王老吉國際品牌WALOVI的全球代言人。他是挪威職業足球員，做前鋒，目前效力英格蘭超級足球聯賽和挪威國家足球隊。

精華 FAQ

  • 哈蘭德此次宣布出任中國涼茶品牌王老吉的全球代言人，品牌國際名稱為 WALOVI，並在微博、抖音等平台同步官宣，強化全球行銷曝光。

  • 哈蘭德在 Instagram 短片中先以中文向華人問好，接著說出王老吉經典廣告語「怕上火，喝王老吉」，成為這次合作最受關注的亮點之一。

  • 廣告歌改編自球迷應援歌，旋律極具洗腦感，加上哈蘭德誇張表情、噴火特效與全情投入演出，讓短片在社群平台快速擴散並引發大量討論。

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