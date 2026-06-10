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遭美拒入境無緣世界盃索馬利亞裁判 回家受歡迎

中央社摩加迪休10日綜合外電報導
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遭到美國拒絕入境、無法參與世界盃足球賽執法工作的索馬利亞裁判阿爾坦回到摩加迪休時...
遭到美國拒絕入境、無法參與世界盃足球賽執法工作的索馬利亞裁判阿爾坦回到摩加迪休時，受到如英雄般的歡迎。美聯社

遭到美國拒絕入境、無法參與世界盃足球賽執法工作的索馬利亞裁判阿爾坦回到摩加迪休時，受到如英雄般的歡迎，他誓言將會參加2030年下一屆世界盃。

法新社報導，當阿爾坦（Omar Artan）步出搭乘的土耳其航空（Turkish Airlines）班機時，現場響起歡呼聲。逾百名支持者在摩加迪休主要機場的貴賓區外排隊，揮舞國旗迎接他。

阿爾坦告訴記者：「我會參加下一屆世界盃，繼續讓索馬利亞引以為傲…儘管發生這樣的事，但是我並沒有氣餒。」

阿爾坦遭拒事件在國內激起憤怒情緒。

摩加迪休政府官員薩伊德（Mohamed Said）在機場表示：「他遭遇的不公，讓人道為懷的所有人感到痛心。」

阿爾坦去年獲非洲足球協會（Confederation of African Football）評選為年度最佳男子裁判，6日抵達邁阿密國際機場（Miami International Airport）時，卻遭到禁止入境美國。

美國國務院一名官員昨天深夜告訴法新社，阿爾坦「與疑似恐怖組織成員有關聯」，從而「使這名旅客不具備入境美國的資格」。

國際足球總會（FIFA）也證實，他將不再擔任明天開幕的世界盃執法工作。

阿爾坦入選今年在加拿大、墨西哥和美國舉行的世界盃52名主裁判名單，本來令索馬利亞同胞引以為傲。

索馬利亞總統穆哈莫德（Hassan Sheikh Mohamud）4月曾表示，阿爾坦「是激勵索馬利亞新世代的象徵」。

精華 FAQ

  • 他在抵達邁阿密國際機場後遭美國禁止入境，美方稱他與疑似恐怖組織成員有關聯，因此不具備入境資格，FIFA也隨後取消他的執法任務。

  • 他一走出土耳其航空班機便聽到歡呼聲，逾百名支持者在機場貴賓區外揮舞國旗迎接，現場氣氛熱烈，猶如英雄凱旋回國。

  • 阿爾坦表示自己不會因這次挫折而氣餒，並公開承諾會持續努力，目標是參加2030年下一屆世界盃，繼續替索馬利亞爭光。

土耳其 國務院 世界盃

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