世界盃／演算法大預測：西班牙奪冠機率最高 美進32強機率78%
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哪支隊伍會奪下世界盃冠軍？過去預測得仰賴章魚哥保羅這類「神算」，如今資料科學提供更可靠的做法。統計學家團隊訓練機器學習演算法，模擬10萬次賽事後得出：西班牙奪冠機率14.5%居首，英、法、德緊跟在後。
英國獨立報報導，由德國多特蒙德工業大學(TU Dortmund)、挪威摩爾德大學學院(Molde University College)與慕尼黑工業大學(Technical University of Munich)等多名科學家開發的演算法，在2019年女足世界盃曾正確預測美國隊奪冠。
這次演算法的開發首先結合統計模型與博彩公司與轉會市場(transfer markets)的專家見解，接著機器學習演算法決定如何將實力評估與球隊的其他資訊做最佳結合。
科學家並利用不同的加權骰子組合，來模擬世界盃每一場比賽的結果。過程中還納入官方抽籤結果，也把FIFA的所有規則都納入，包括延長賽和PK戰。最後總共跑了10萬次模擬，藉此找出整個賽事最可能的走向。結果發現，西班牙是本屆奪冠最大熱門，機率為14.5%，英格蘭與法國緊追在後，各為12.4%，德國則為11.2%。
本屆世界盃共有48隊參賽，淘汰賽要踢五輪，所以幾支熱門球隊之間的差距其實非常小。葡萄牙與阿根廷也有不錯的奪冠機會，分別為8.9%與8.2%。接下來，荷蘭稱霸機率為5.6%，巴西為4.7%，比利時3%，挪威為2.6%。
至於美國隊如果要晉級32強的機率為78%。不過，進入淘汰賽後，由於每一場都是生死戰，美國隊「存活」的機率就相對快速下降，機率僅剩下1%。
墨西哥晉級32強的機率高過美國，達到84%，但能奪得冠軍杯的機率僅0.6%。另一主辦國加拿大晉級32強的機率為85.4%，但奪冠機率也僅0.6%。
研究團隊先結合統計模型、博彩公司與轉會市場專家意見，再由機器學習決定各資訊的加權方式，最後依官方抽籤與FIFA規則模擬十萬次賽事。 演算法顯示西班牙奪冠機率14.5%最高，英格蘭與法國各12.4%，德國11.2%，葡萄牙與阿根廷也分別有8.9%和8.2%的機會。 美國晉級32強機率為78%，但進入淘汰賽後奪冠機率僅1%；墨西哥與加拿大進32強機率更高，分別84%與85.4%，但奪冠都只有0.6%。
精華 FAQ
研究團隊先結合統計模型、博彩公司與轉會市場專家意見，再由機器學習決定各資訊的加權方式，最後依官方抽籤與FIFA規則模擬十萬次賽事。
演算法顯示西班牙奪冠機率14.5%最高，英格蘭與法國各12.4%，德國11.2%，葡萄牙與阿根廷也分別有8.9%和8.2%的機會。
美國晉級32強機率為78%，但進入淘汰賽後奪冠機率僅1%；墨西哥與加拿大進32強機率更高，分別84%與85.4%，但奪冠都只有0.6%。
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