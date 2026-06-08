赴美參賽…伊朗足球隊抵墨西哥駐地 15人仍未獲美簽證

伊朗國家隊代表團當地時間7日抵達墨西哥駐地，球迷等候巴士抵達。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 伊朗代表團抵達墨西哥蒂華納，15人仍未取得美國入境簽證。

伊朗代表團抵達墨西哥蒂華納，15人仍未取得美國入境簽證。 重點二： 美方稱簽證已發放並指控伊朗可能濫用制度輸送可疑人員。

美方稱簽證已發放並指控伊朗可能濫用制度輸送可疑人員。 重點三：伊朗批評美國歧視對待，並要求FIFA介入追究違規責任。

伊朗 國家隊代表團當地時間7日抵達墨西哥 邊境城市蒂華納，在全副武裝的墨西哥軍人和警察護送下前往飯店。代表團70人中仍有15人未獲得美國簽證 ，其中包括伊朗足協主席塔傑（Mehdi Taj）。

美國國務院一名官員6月6日表示：「伊朗參加世界盃所需的簽證，包括運動員和必要的後勤人員簽證，皆已經發放。我們絕不允許伊朗團隊濫用這一系統，以虛假藉口將『恐怖分子』偷偷送入美國。」

伊朗駐土耳其大使館6日在社群媒體發表聲明宣稱，伊朗代表團「大量」管理、行政等相關人員遭美方拒簽，美方對伊朗國家足球隊的蓄意歧視對待已升至「最高水平」，國際足總（FIFA）必須追究美國違反規則、歧視對待伊朗代表團的責任。

此外，伊朗駐墨西哥大使6月6日透露，伊朗隊已經獲得美國簽證的球員被告知，根據特殊簽證規定，球隊必須在比賽當天進入和離開美國領土。但國際足總世界盃規則規定，球隊總教練必須在比賽前一天在比賽場地舉行賽前記者會。

按照路透的說法，這是自1930年首屆世界盃以來，首次出現參賽國家與主辦國處於交戰狀態的情況。

伊朗隊三場小組賽都將在美國境內進行，分別是6月15日和21日在洛杉磯對陣紐西蘭、比利時，以及6月26日在西雅圖對陣埃及。若伊朗隊和美國隊最終都獲得小組第二名，他們可能會在7月3日於德州阿靈頓舉行的32強淘汰賽中狹路相逢。

伊朗國家隊代表團當地時間7日抵達墨西哥蒂華納。（路透）