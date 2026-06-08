我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃主辦城／賽事含金量最高：波士頓觀賽指南

旅遊設限、大驅逐…世界盃成為美國移民政策辯論最前線

世界盃I組巡禮╱當姆巴佩遇上哈蘭德

新華社北京6月7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
法國隊隊長姆巴佩。（新華社）
法國隊隊長姆巴佩。（新華社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：I組焦點是姆巴佩與哈蘭德首次在世界盃正面交鋒。
  • 重點二：法國雖被看好奪冠，卻面臨姆巴佩低潮與中場薄弱。
  • 重點三：挪威、塞內加爾與伊拉克皆有攪局機會，賽況難料。

2026年美加墨世界盃，法國、挪威、塞內加爾和伊拉克隊所在的I組算不上「死亡之組」，卻擁有一個讓全世界球迷翹首以盼的劇本——「後梅羅時代」兩位最受矚目的前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）和哈蘭德（Erling Haaland），終於要在世界盃舞台上正面交鋒。

作為2018年世界盃冠軍、2022年世界盃亞軍，法國隊依舊是本屆賽事的奪冠大熱。但與前兩屆相比，「高盧雄雞」正經歷著近年來最微妙的時刻——球隊隊長姆巴佩，這位曾在世界盃上驚豔世界的天才，如今正深陷職業生涯瓶頸。

2024年從巴黎聖日耳曼（PSG）轉投皇家馬德里後的兩年間，姆巴佩進球數據依舊亮眼，但防守態度散漫、進攻手段單一等問題逐漸暴露。隨著在俱樂部連續兩年「四大皆空」，更衣室矛盾浮出水面，姆巴佩成為眾矢之的。

更讓法國隊局面複雜的是，國家隊隊友登貝萊（Ousmane Dembélé）強勢崛起，以核心身份帶領不被看好的巴黎聖日耳曼連奪歐冠，並加冕金球獎。再加上杜埃（Deziré Doué）、奧利塞（Michael Olise）、巴爾克拉（Bradley Barcola）等新星迅速成長，前場人才扎堆，不斷有人提出疑問：法國隊的進攻是否還應繼續圍繞狀態下滑的姆巴佩來運轉？

與此同時，總教練德尚（Didier Deschamps）還得面對另一個棘手難題——中場的羸弱。他甚至不得不請回已遠赴土超踢球的35歲老將坎特（N'Golo Kanté）救場。最近的友誼賽中，法國隊1:2不敵象牙海岸隊，再度暴露出「頭重腳輕」的頑疾。

當然，沒有人會懷疑，以法國隊所擁有的天賦，只要戰術得當、態度端正，仍有很大的爭冠機率。但真正的考驗在於：德尚如何平衡中前場？姆巴佩又將以何種心態應戰？對姆巴佩而言，這既是挽回聲譽的最佳契機，同時也面臨一個微妙的困局——他越努力、帶隊成績越好，反而越可能為俱樂部榮譽更硬的登貝萊連莊金球獎做嫁衣。本屆世界盃，或將成為姆巴佩職業生涯的分水嶺。

與背負著沉重壓力的姆巴佩不同，哈蘭德可以帶著更輕鬆、更享受的心態踏上美洲大陸。這是挪威隊自1998年法國世界盃後，時隔28年重返世界舞台。資格賽中，他們以8戰全勝的完美戰績晉級，哈蘭德一人狂轟16球，展現出恐怖的統治力。

完成帶隊重回世界盃的任務後，哈蘭德的下一個目標是打破雷克達爾（Kjetil Rekdal）保持的2球挪威隊世界盃進球紀錄，並帶領球隊走得更遠。在哈蘭德身邊，有英超冠軍兵工廠的中場核心厄德高（Martin Ødegaard）、西甲馬德里競技前鋒瑟洛特（Alexander Sørloth）等多位效力歐洲豪門的隊友。這支「北歐海盜」已非昔日吳下阿蒙，完全具備攪局甚至衝擊16強的實力。

塞內加爾隊近年已成為非洲足球的一面旗幟，已連續第三屆參加世界盃。今年年初的非洲盃決賽，他們1:0擊敗摩洛哥捧起冠軍獎盃，儘管因場外原因冠軍歸屬存有爭議，但不可否認這支「特蘭加雄獅」展現出了不俗的競爭力。

球隊主要圍繞馬內（Sadio Mané）、庫利巴利（Kalidou Koulibaly）和愛德華·門迪（Édouard Mendy）三名在沙烏地聯賽效力的球星搭建框架，大部分球員都在歐洲五大聯賽效力。這支防守穩健、反擊犀利的球隊，絕對是一塊任何強隊都很難輕易啃下的硬骨頭。塞內加爾在世界盃上的最佳成績是2002年的八強，當年他們曾在小組賽爆冷擊敗法國隊。如今球隊總教練帕普·蒂亞烏（Pape Thiaw）正是那支傳奇隊伍的一員，他也渴望帶隊再次續寫輝煌。

伊拉克隊則擁有本屆世界盃上最令人動容的故事之一。這是「美索不達米亞雄獅」自1986年後，時隔整整40年重返世界盃。當年他們三戰全敗，僅打入一球。這一次，他們通過漫長的21場世界盃資格賽和洲際附加賽，才最後一個艱難拿到門票。

球隊由前澳洲主帥阿諾德（Graham Arnold）執教，核心球員包括中場阿米爾·阿馬里（Amir Al-Ammari）、前鋒艾曼·侯賽因（Aymen Hussein）以及邊鋒阿里·賈西姆（Ali Jasim）。雖然整體實力在I組中相對靠後，但伊拉克足球向來以頑強著稱，在友誼賽中1:1逼平了西班牙隊。對他們來說，每場比賽都是創造歷史的機會——爭取拿到世界盃首個積分、甚至首場勝利，將是這支球隊的終極目標。

哈蘭德與姆巴佩的交鋒究竟會碰撞出怎樣的火花？法國隊是否能在內憂外患中穩住陣腳？挪威隊能否在時隔28年後一鳴驚人？塞內加爾和伊拉克又會不會成為攪局的黑馬？一切謎底，都將在美加墨的綠茵場上揭曉。至少可以確定的是，這個小組，不會平靜地走向終局。

挪威隊明星前鋒哈蘭德。（新華社）
挪威隊明星前鋒哈蘭德。（新華社）

精華 FAQ

  • 最大看點是「後梅羅時代」兩大頂級前鋒姆巴佩與哈蘭德，將首次在世界盃舞台正面交鋒，這場對決也被視為整個小組的核心劇本。

  • 法國隊雖然星光仍強，卻面臨姆巴佩狀態與定位爭議，以及中場偏弱、攻守失衡等問題，近期熱身賽失利也讓這些隱憂更加明顯。

  • 挪威靠哈蘭德、厄德高等核心具備衝擊16強實力；塞內加爾防守穩健、反擊犀利；伊拉克則以韌性與歷史性突破為目標，力拚首勝。

世界盃 巴黎聖日耳曼 挪威

上一則

世界盃主辦城／賽事含金量最高：波士頓完全觀賽指南

延伸閱讀

世足攻略／I組一超一強一變數由法國獨走 挪威上演「單核心突圍」

世足攻略／I組一超一強一變數由法國獨走 挪威上演「單核心突圍」
世界盃B組巡禮╱「平民之組」或成「機遇之組」

世界盃B組巡禮╱「平民之組」或成「機遇之組」
世界盃╱王者之爭懸念再起 誰能折桂？

世界盃╱王者之爭懸念再起 誰能折桂？
世界盃G組巡禮╱「紅魔鬼」領跑 三隊逐鹿

世界盃G組巡禮╱「紅魔鬼」領跑 三隊逐鹿

熱門新聞

林書豪(右)與安東尼。(美聯社資料照)

林書豪受邀赴NBA總決賽第3、4戰 或上安東尼節目「破冰」

2026-06-06 16:43
中國知名體育品牌李寧2日官宣，與NBA勇士隊球星柯瑞及柯瑞品牌「Curry Brand」達成長期合作。(取材自每日經濟新聞)

柯瑞投奔李寧簽10年約 前NBA球員批：自由被兜售

2026-06-02 20:50
曾於2012年颳起「林來瘋」的前尼克隊後衛林書豪，將在尼克隊爭奪NBA總冠軍賽期間加入ESPN擔任球評員。(美聯社)

「林來瘋」重返NBA 林書豪擔任ESPN總冠軍戰球評

2026-06-02 19:55
世界排名第114的波蘭網球選手赫瓦林斯卡今天在法網女單準決賽締造歷史，以直落二擊敗第25種子施耐德，成為網球運動職業化以來第一位從會外賽一路打進法網決賽的女將。(路透)

世界排名114 波蘭女將赫瓦林斯卡闖法網決賽 寫黑馬傳奇

2026-06-04 16:33
尼克守住領先優勢，以105比104擊敗馬刺，取得系列賽2連勝，並帶著絕佳氣勢迎接後續賽程。 (路透)

NBA／溫班亞瑪關鍵失誤加最後一擊失手 尼克帶冠軍賽2連勝回紐約

2026-06-05 23:36
安德瑞娃在法國網球公開賽女單決賽以直落二擊敗波蘭黑馬赫瓦林斯卡，贏得生涯首座大滿貫賽冠軍。(路透)

19歲安德瑞娃法網封后 波蘭黑馬赫瓦林斯卡功虧一簣

2026-06-06 12:21

超人氣

更多 >
鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差

鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差
名模定居美國1年閃電返台 帶2兒回來充電 直言「台北更美好幸福」

名模定居美國1年閃電返台 帶2兒回來充電 直言「台北更美好幸福」
點牛排時有禁忌語 服務生一聽會秒翻白眼

點牛排時有禁忌語 服務生一聽會秒翻白眼
王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」

王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」
專訪變吵架 川普怒批NBC偏頗 拂袖離場

專訪變吵架 川普怒批NBC偏頗 拂袖離場