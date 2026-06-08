世界盃I組巡禮╱當姆巴佩遇上哈蘭德

法國隊隊長姆巴佩。（新華社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： I組焦點是姆巴佩與哈蘭德首次在世界盃正面交鋒。

I組焦點是姆巴佩與哈蘭德首次在世界盃正面交鋒。 重點二： 法國雖被看好奪冠，卻面臨姆巴佩低潮與中場薄弱。

法國雖被看好奪冠，卻面臨姆巴佩低潮與中場薄弱。 重點三：挪威、塞內加爾與伊拉克皆有攪局機會，賽況難料。

2026年美加墨世界盃 ，法國、挪威 、塞內加爾和伊拉克隊所在的I組算不上「死亡之組」，卻擁有一個讓全世界球迷翹首以盼的劇本——「後梅羅時代」兩位最受矚目的前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）和哈蘭德（Erling Haaland），終於要在世界盃舞台上正面交鋒。

作為2018年世界盃冠軍、2022年世界盃亞軍，法國隊依舊是本屆賽事的奪冠大熱。但與前兩屆相比，「高盧雄雞」正經歷著近年來最微妙的時刻——球隊隊長姆巴佩，這位曾在世界盃上驚豔世界的天才，如今正深陷職業生涯瓶頸。

2024年從巴黎聖日耳曼 （PSG）轉投皇家馬德里後的兩年間，姆巴佩進球數據依舊亮眼，但防守態度散漫、進攻手段單一等問題逐漸暴露。隨著在俱樂部連續兩年「四大皆空」，更衣室矛盾浮出水面，姆巴佩成為眾矢之的。

更讓法國隊局面複雜的是，國家隊隊友登貝萊（Ousmane Dembélé）強勢崛起，以核心身份帶領不被看好的巴黎聖日耳曼連奪歐冠，並加冕金球獎。再加上杜埃（Deziré Doué）、奧利塞（Michael Olise）、巴爾克拉（Bradley Barcola）等新星迅速成長，前場人才扎堆，不斷有人提出疑問：法國隊的進攻是否還應繼續圍繞狀態下滑的姆巴佩來運轉？

與此同時，總教練德尚（Didier Deschamps）還得面對另一個棘手難題——中場的羸弱。他甚至不得不請回已遠赴土超踢球的35歲老將坎特（N'Golo Kanté）救場。最近的友誼賽中，法國隊1:2不敵象牙海岸隊，再度暴露出「頭重腳輕」的頑疾。

當然，沒有人會懷疑，以法國隊所擁有的天賦，只要戰術得當、態度端正，仍有很大的爭冠機率。但真正的考驗在於：德尚如何平衡中前場？姆巴佩又將以何種心態應戰？對姆巴佩而言，這既是挽回聲譽的最佳契機，同時也面臨一個微妙的困局——他越努力、帶隊成績越好，反而越可能為俱樂部榮譽更硬的登貝萊連莊金球獎做嫁衣。本屆世界盃，或將成為姆巴佩職業生涯的分水嶺。

與背負著沉重壓力的姆巴佩不同，哈蘭德可以帶著更輕鬆、更享受的心態踏上美洲大陸。這是挪威隊自1998年法國世界盃後，時隔28年重返世界舞台。資格賽中，他們以8戰全勝的完美戰績晉級，哈蘭德一人狂轟16球，展現出恐怖的統治力。

完成帶隊重回世界盃的任務後，哈蘭德的下一個目標是打破雷克達爾（Kjetil Rekdal）保持的2球挪威隊世界盃進球紀錄，並帶領球隊走得更遠。在哈蘭德身邊，有英超冠軍兵工廠的中場核心厄德高（Martin Ødegaard）、西甲馬德里競技前鋒瑟洛特（Alexander Sørloth）等多位效力歐洲豪門的隊友。這支「北歐海盜」已非昔日吳下阿蒙，完全具備攪局甚至衝擊16強的實力。

塞內加爾隊近年已成為非洲足球的一面旗幟，已連續第三屆參加世界盃。今年年初的非洲盃決賽，他們1:0擊敗摩洛哥捧起冠軍獎盃，儘管因場外原因冠軍歸屬存有爭議，但不可否認這支「特蘭加雄獅」展現出了不俗的競爭力。

球隊主要圍繞馬內（Sadio Mané）、庫利巴利（Kalidou Koulibaly）和愛德華·門迪（Édouard Mendy）三名在沙烏地聯賽效力的球星搭建框架，大部分球員都在歐洲五大聯賽效力。這支防守穩健、反擊犀利的球隊，絕對是一塊任何強隊都很難輕易啃下的硬骨頭。塞內加爾在世界盃上的最佳成績是2002年的八強，當年他們曾在小組賽爆冷擊敗法國隊。如今球隊總教練帕普·蒂亞烏（Pape Thiaw）正是那支傳奇隊伍的一員，他也渴望帶隊再次續寫輝煌。

伊拉克隊則擁有本屆世界盃上最令人動容的故事之一。這是「美索不達米亞雄獅」自1986年後，時隔整整40年重返世界盃。當年他們三戰全敗，僅打入一球。這一次，他們通過漫長的21場世界盃資格賽和洲際附加賽，才最後一個艱難拿到門票。

球隊由前澳洲主帥阿諾德（Graham Arnold）執教，核心球員包括中場阿米爾·阿馬里（Amir Al-Ammari）、前鋒艾曼·侯賽因（Aymen Hussein）以及邊鋒阿里·賈西姆（Ali Jasim）。雖然整體實力在I組中相對靠後，但伊拉克足球向來以頑強著稱，在友誼賽中1:1逼平了西班牙隊。對他們來說，每場比賽都是創造歷史的機會——爭取拿到世界盃首個積分、甚至首場勝利，將是這支球隊的終極目標。

哈蘭德與姆巴佩的交鋒究竟會碰撞出怎樣的火花？法國隊是否能在內憂外患中穩住陣腳？挪威隊能否在時隔28年後一鳴驚人？塞內加爾和伊拉克又會不會成為攪局的黑馬？一切謎底，都將在美加墨的綠茵場上揭曉。至少可以確定的是，這個小組，不會平靜地走向終局。

挪威隊明星前鋒哈蘭德。（新華社）