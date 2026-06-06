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世界盃商機大爆發 義烏稱拿下全球7成周邊商品市場

記者陳湘瑾／即時報導
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義烏商家會根據市場需求提前調整產品種類和生產計畫，有商家推出「足球尖叫雞」等應援...
義烏商家會根據市場需求提前調整產品種類和生產計畫，有商家推出「足球尖叫雞」等應援小物。(圖／取自中新網)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：義烏搶下世界盃周邊近七成市場，訂單提前爆滿。
  • 重點二：美加墨世界盃帶動需求升溫，相關訂單估增兩成至三成。
  • 重點三：客製化與授權商品熱賣，部分商家業績甚至暴增五倍。

2026年世界盃足球賽即將在台灣時間6月12日登場，中國「世界工廠」義烏迎來訂單高峰，根據相關協會估算，義烏製造占全球市場近70%。業者表示，本屆世界盃參賽隊伍增加，加上客製化商品需求升溫，相關訂單預估較上屆成長20%至30%，部分商家業績更暴增五倍。

綜合中媒報導，距離2026年美加墨世界盃開幕僅剩一周，部分義烏店家早在三個月前就完成核心訂單，球衣、旗幟、足球、獎盃等周邊產品全線滿單。隨著賽事臨近，補貨訂單激增，採購商為搶時效紛紛選擇空運發貨。

義烏海關數據顯示，今年1-2月體育用品出口額達人民幣23.4億元(約3.45億美元)，增長38.5%；對美加墨三國出口人民幣5.5億元(約8120萬美元)，增長21.3%。

據義烏體育用品協會估算，2026年世界盃周邊商品市占率中，義烏製造幾乎佔到70%。除了球衣、獎盃、旗幟等傳統周邊，IP授權原創製作模式更是不斷提升產品附加值。

世界盃帶動外貿紅利，也促使商家們提供更多定製服務。在義烏國際商貿城體育用品專區，有商家拿到世界盃參賽國家隊授權，還有店家擁有自主版權的商品。不少店家透露，今年世界盃相關訂單量預計較往屆增長20%-30%，有商家訂單更是暴漲五倍。

義烏市體育健身用品行業協會會長吳曉明表示，本屆參賽隊伍增加，也有不少國家首次入圍，促使周邊產品的需求顯著增加。每屆世界盃，義烏商家都會根據市場需求提前調整產品種類和生產計畫，有商家推出兒童款和寵物專屬的改良版迷你球衣，也有商家推出「足球尖叫雞」等應援小物。

精華 FAQ

  • 因為義烏聚集大量體育用品與外貿供應鏈，能快速生產球衣、旗幟、足球等周邊，且依據協會估算，義烏製造幾乎占全球市場七成。

  • 不少店家在賽事前數月就完成核心訂單，臨近開幕又出現補貨潮，整體訂單預估較上屆成長20%至30%，部分商家甚至暴增五倍。

  • 業者除供應傳統球衣、獎盃與旗幟，也強化IP授權與原創設計，並推出兒童款、寵物款及趣味應援小物，藉此提高附加價值與市場吸引力。

世界盃

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